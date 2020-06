Der Ticker startet um 7:34 Uhr

14:18 Streicht BP 15 Prozent seiner Stellen? Der britische Ölkonzern BP will Insidern zufolge wegen der Coronavirus-Krise rund 15 Prozent seiner Stellen abbauen. Vorstandschef Bernard Looney kündigte in einer Online-Mitarbeiterversammlung an, dass das Unternehmen 10'000 der gegenwärtig 70'100 Stellen streichen will – die meisten davon bis Jahresende, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von Teilnehmern der Telefonkonferenz erfuhr. Ein BP-Sprecher wollte sich nicht dazu äussern.

13:48 Schweizer strömen auf Campingplätze Viele Schweizerinnen und Schweizer verbringen ihre Ferien im Sommer auf einem inländischen Campingplatz. So kompensieren etwa die Campingplätze des TCS fehlende ausländische Gäste fast komplett durch Schweizer Kunden. Dennoch können die Umsatzeinbussen der vergangenen Wochen nicht wettgemacht werden. Das erste Wochenende nach der Wiedereröffnung sei aufgrund des schlechten Wetters zwar eher langsam angelaufen. «Doch seit Mitte Mai die Lockerungen bekannt wurden, sind die Buchungen für die Sommermonate in die Höhe geschnellt», sagte Grützner im Rahmen einer gemeinsamen Telefonkonferenz von TCS, Sorell Hotels sowie den Tourismusregionen Zermatt und St. Moritz. Gut 6 Millionen Franken beträgt laut TCS-Vizedirektor Oliver Grützner der Umsatzausfall bei den Campingplätzen des TCS, nachdem diese rund 10 Wochen geschlossen hatten. Seit Samstag dürfen die 24 Plätze des grössten Schweizer Campingplatzbetreibers, der gemäss Angaben des Branchenverbandes Parahotellerie Schweiz 17 Prozent der Marktanteile hält, nun aber wieder Gäste empfangen. Legende: Keystone

13:29 «Es muss möglich sein, auch auf solchen Veranstaltungen Masken zu tragen» Die deutsche Regierung hat zur Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen auch bei Demonstrationen in dem Land gemahnt. «Es muss möglich sein, auch auf solchen Veranstaltungen Masken zu tragen und den Mindestabstand von 1.50 Meter einzuhalten», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert auf eine Frage nach den Demonstrationen gegen Rassismus am Wochenende, bei denen Menschen teils dicht gedrängt standen. «Es ist gut, wenn auch in Deutschland Menschen mit einem klaren Bekenntnis gegen Rassismus auf die Strasse gehen. Dem Rassismus müssen wir uns überall entgegenstellen, auch hier bei uns», sagte Seibert. Bei vielen Demonstranten sei aber nichts von der Einhaltung der Schutzmassnahmen zu sehen gewesen. «Und damit haben die für sich und andere ein grosses Risiko herbeigeführt.» Legende: Keystone

13:03 Keine Alpabfahrt wegen Corona Die Entlebucher Älplerfamilien fahren diesen Herbst nicht gemeinsam ins Tal. Der Verein Entlebucher Alpabfahrt Schüpfheim hat beschlossen, wegen der Coronapandemie auf den für den 26. September 2020 geplanten Anlass, dem jeweils über 10'000 Personen beiwohnen, zu verzichten. Seit 16 Jahren ziehen über 250 geschmückte Rinder, begleitet von Älplern und Sennen mit Zügel- und Brauchtumswagen sowie von Folkloregruppen, durch Schüpfheim. Dieses Jahr werde auf eine gemeinsame Alpabfahrt verzichtet, teilte der Verein mit. Die Älplerfamilien könnten somit frei entscheiden, wann sie von der Alp auf ihre Heimbetriebe zurückkehren wollten. Legende: Keystone

12:43 Tui plant grossen Stellenabbau Tui-Chef Friedrich Joussen hat Reuters-Informationen bestätigt, wonach beim Ferienflieger Tuifly wegen der Coronakrise rund 50 Prozent der Vollzeitstellen wegfallen könnten. «Ich meine, dass es etwa die Hälfte sein müsste. Wir reden über 900 Vollzeitstellen», sagte der Vorstandschef der Tui-Group bei einer Videokonferenz des Vereins der Ausländischen Presse in

Deutschland (VAP). Ein Unternehmenssprecher ergänzte, die Verhandlungen zwischen der Tui Deutschland und der Tuifly gingen erst los. Es sei bereits ein Konzept vorgestellt worden. Reuters hatte von mehreren Insidern erfahren, dass von den knapp 2000 Vollzeitstellen fast 1000 wegfallen dürften. Dies betrifft demnach rund 270 Piloten, etwa 430 Flugbegleiter, rund 190 Techniker und rund 100 Beschäftigte in der Verwaltung und beim Bodenpersonal. Legende: Keystone

12:04 Sieben gemeldete Neuinfektionen innert 24 Stunden Die Corona-Zahlen in der Schweiz bleiben tief: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet sieben Neuinfizierte seit gestern Sonntag. Somit sind bislang 30'972 Personen positiv getestet worden, insgesamt 1661 Menschen starben. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Sonntag waren es neun gewesen, am Samstag 20. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1661 Personen, die im Labor positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Dies entspricht 19 Todesfällen pro 100'000 Einwohner. Das Bundesamt für Gesundheit bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Montagmorgen übermittelt hatten. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

08.06 Aktueller Stand sind 30'972 laborbestätigte Fälle, 7 mehr als am Vortag.https://t.co/RTWF8jbM2ppic.twitter.com/SUghF1XGHe — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) June 8, 2020

11:50 Detailhändler wehren sich gegen strenge Abstandsregeln Die Swiss Retail Federation fordert den Bund auf, die strikten Abstandsregeln zu lockern. Die noch geltenden Schutzkonzepte im Detailhandel wie zur Zeit der Peak-Phase der Corona-Krankheitsfälle bremsten die bereits verhaltenen Kundenfrequenzen zusätzlich. Für eine Anpassung der Zwei-Meter-Abstandsregel könnten Erfahrungen aus Deutschland und Österreich herangezogen werden, wo ein Abstand von 1.5 Metern respektive einem Meter gelte, teilte der Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen mit. Laut einer verbandsinternen Umfrage normalisierten sich die Kundenfrequenzen nur langsam. Im ohnehin schon schwierigen Marktumfeld des Detailhandels, der 50 Prozent höhere Kosten im Vergleich zu den Nachbarländern habe, und zurzeit einer ungelösten Mietzinsproblematik ausgesetzt sei, erweise sich das Festhalten an den strikten Vorgaben für die Schutzkonzepte als fatal für die Zurückgewinnung der Kunden. Legende: Das Warenhaus Jelmoli in Zürich – am Tag der Wiedereröffnung am 11. Mai. Keystone

11:47 Zypern öffnet sich – aber noch nicht für Schweizer Touristen Reisende aus insgesamt 13 Staaten können ab Dienstag ohne Quarantänepflicht nach Zypern: So dürfen Touristen aus Deutschland, Österreich, Malta, Griechenland, Israel, Bulgarien, Finnland, der Slowakei, Slowenien, Litauen, Norwegen, Dänemark und Ungarn frei einreisen. Hiesige Zypern-Fans müssen sich hingegen noch etwas gedulden. Touristen aus der Schweiz, Tschechien, Polen, Rumänien sowie Kroatien und Estland dürfen erst ab 20. Juni einreisen – sofern sie einen Corona-Virustest vorlegen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Corona-Situation in Europa Wo Ferien im Sommer möglich sind 07.06.2020 Mit Video

11:27 GB: Ryanair-Chef erzürnt wegen Quarantänepflicht Der Chef der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, Michael O'Leary, hat scharfe Kritik an der heute in Kraft getretenen Quarantänepflicht für Einreisende nach Grossbritannien geübt. In einem Interview im BBC-Radio bezeichnete er die Regelung als «irrational, ineffektiv und komplett undurchführbar». Er warnte vor einem «unermesslichen Schaden» für die Luftfahrtbranche und die Tourismusindustrie. Ryanair will im Juli wieder rund 40 Prozent des Flugbetriebs aufnehmen. Einreisende nach Grossbritannien müssen an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen und zwei Wochen lang in Quarantäne gehen. Wer sich nicht an die 14-tägige Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bussgeld rechnen. Die Quarantänepflicht gilt für alle Einreisenden, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Ausgenommen sind nur wenige Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, medizinisches Personal und Erntehelfer sowie Reisende aus Irland, der Isle of Man und von den Kanalinseln. Legende: Kann die neuen Einreiseregeln nicht nachvollziehen: Ryanair-Chef O'Leary. Keystone

11:18 Kunden kehren (auch) in die Luxus-Läden zurück Nicht nur Schuhe, Kleider oder Möbel sind in Corona-Zeiten im Internet rege bestellt worden, sondern auch teure Uhren und Schmuck erlebten einen Onlineboom. Da nun die Shops ihre Türen öffnen dürfen, kaufen die Liebhaber dieser luxuriösen Produkte wieder vermehrt in den Geschäften an der Zürcher Bahnhofstrasse oder am Schwanenplatz in Luzern ein. Das Internet bleibt aber als Informationsquelle beliebt. «Seit der schrittweisen Wiedereröffnung der Geschäfte in Europa kommen die Kunden vermehrt zurück in die Läden», sagte Jörg Baumann, Marketingleiter des Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer, im Gespräch mit AWP. Bucherer betreibt an stark frequentierten Standorten in Städten Europas insgesamt 36 Boutiquen. Die Webseiten nutzen die Bucherer-Kunden laut Baumann nun wieder vermehrt dazu, um sich über Produktneuheiten zu informieren.

10:45 Über 7 Millionen nachgewiesene Infektionen weltweit Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen liegt gemäss der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster mittlerweile bei über 7 Millionen. Dramatisch ist die Situation weiterhin in Brasilien – das nun allerdings keine kumulativen Zahlen mehr veröffentlichen will, wie Präsident Bolsonaro bekannt gab. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 08.06.2020 Mit Video

10:38 Spaniens Umgang mit Corona-Patienten wirft Fragen auf Hat Spanien seine kränksten und schwächsten Menschen während der Coronazeit bewusst sterben lassen? Wurden zum Beispiel demente oder krebskranke Covid-19-Patientinnen und -Patienten gar nicht erst in ein Spital eingewiesen? Diese Fragen stellen sich jetzt, da ein Dokument der Regionalregierung von Madrid öffentlich geworden ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Altersheimbewohner in Madrid «Wer Morphium bekam, war nach drei Tagen tot» 08.06.2020 Mit Audio

10:37 Italien startet «Warn-App» in vier Regionen Italien setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie jetzt in vier Regionen seine angekündigte Warn-App ein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa haben bisher rund zwei Millionen Menschen die Anwendung auf ihre Smartphones heruntergeladen. Der Zugriff auf die App ist nach Behördenangaben in allen 20 Regionen schon möglich. Testgebiete für die Warnmeldungen sind aktuell die Abruzzen, Ligurien, die Marken und Apulien. Die Anwendung soll Bürgern einen Hinweis senden, wenn sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Die kostenlose App mit dem Namen «Immuni» wurde von einem Mailänder Unternehmen entwickelt. Sie funktioniert auf Basis der Bluetooth-Technik für eine Datenübertragung zwischen Geräten. Ihre Nutzung soll in Kürze national ausgeweitet werden.

10:02 Nahezu keine Hotelübernachtungen im April Der Monat April geht als rabenschwarzer Monat in die Geschichte der Schweizer Hotellerie ein. Infolge der Coronakrise bewegten sich die registrierten Hotelübernachtungen nahe dem Nullpunkt. Das Bundesamt für Statistik (BFS) zählte im April noch 0.2 Millionen Logiernächte. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang von 92.4 Prozent, wie das BFS anhand provisorischer Ergebnisse bekannt gab. Bereits im März waren die Übernachtungszahlen um fast zwei Drittel eingebrochen. Von den wenigen Hotelübernachtungen entfielen im April 56'082 auf ausländische Gäste, was gegenüber dem Vorjahr einem Minus von 96.3 Prozent entspricht. Die Logiernächte von Schweizer Hotelgästen gingen mit -87.4 Prozent auf 148'482 ebenfalls massiv zurück.

9:35 Gymis mit Präsenzunterricht – Abstand nur «wenn möglich» Seit heute Montag können nachobligatorische Schulen wie Berufsschulen und Gymnasien den Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Die Abstandsregel von zwei Metern muss nicht mehr konsequent verfolgt werden. Im neuen Schutzkonzept des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für nachobligatorische Schulen heisst es, dass «wann immer möglich» der Abstand von zwei Metern in den Unterrichtsräumen und bei allen übrigen Kontakten eingehalten werden soll. Weiterhin gelten bei Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II, der Tertiärstufe und der Weiterbildung auch die Hygienemassnahmen, wie das BAG am Freitag mitteilte. Bislang galt für nachobligatorische Schulen, dass der Abstand von zwei Metern «konsequent eingehalten werden muss». Der Satz mit dem teilweisen Präsenzunterricht wurde aus dem Konzept gestrichen.

9:14 In Dänemark dürfen sich wieder bis zu 50 Menschen versammeln Dänemark lockert seine Versammlungsbeschränkung auf bis zu 50 Teilnehmer – bisher durften sich maximal 10 Personen treffen. Auch Hallenbäder, Fitnessstudios und andere überdachte Sport- und Freizeitstätten durften heute Montag wieder öffnen. Darauf hatten sich die Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und die weiteren Parlamentsparteien am Samstag verständigt. Nach guten Fortschritten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hatte Dänemark seit Mitte April bereits nach und nach Teile der Gesellschaft wieder geöffnet, darunter Schulen, Restaurants und den Einzelhandel.

8:59 Fälle in Pakistan steigen deutlich In Pakistan ist die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus auf über 100'000 geklettert. Innerhalb eines Tages stiegen die Neuinfektionen um rund 4700, wie das Gesundheitsministerium bekannt gab. Damit haben sich im Land inzwischen 103'671 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. 2067 Menschen starben an den Folgen einer Infektion. Experten zufolge ist das Land noch mindestens einen Monat vom Höhepunkt der Pandemie entfernt. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt wieder rasch an, nachdem strenge Beschränkungen aufgehoben wurden. Tausende Geschäfte und Märkte wurden daraufhin vergangene Woche wieder geschlossen und stark betroffene Stadtteile in den Metropolen abgeriegelt. Pakistan führte zudem eine Maskenpflicht ein. Oppositionsführer und Experten machen die Regierung für den starken Anstieg der Infektionen verantwortlich, nachdem Premierminister Imran Khan einen zweiten Lockdown ausgeschlossen hatte. Legende: Laut Experten dürfte die Pandemie erst in einigen Wochen ihren Höhepunkt erreichen in Pakistan. Keystone

8:36 Corona beschert der Axpo rote Zahlen Der Energiekonzern Axpo hat in dem im März zu Ende gegangenen ersten Halbjahr 2019/2020 die negativen Effekte der Coronakrise zu spüren bekommen. Die Gruppe schrieb rote Zahlen. Unter dem Strich weist Axpo einen Verlust in Höhe von 24 Millionen aus nach einem Gewinn von 435 Millionen Franken in der Vorjahresperiode. Das negative Ergebnis kommt nicht ganz überraschend, hatte das Unternehmen doch bereits im April ein deutlich tieferes Halbjahresergebnis angekündigt. Begründet wird der Halbjahresverlust in der Mitteilung vom Montag vor allem mit den Verwerfungen an den Finanzmärkten im Zuge der Corona-Pandemie im Februar und März. Die Wertschwankungen hätten sich vor allem auf die Fonds für Stilllegung und Entsorgung der Kernkraftwerke (STENFO) signifikant negativ ausgewirkt.

8:06 Neuseeland hat Coronavirus «überwunden» Neuseeland hat das Coronavirus nach eigenen Angaben besiegt. Wie das Gesundheitsministerium bekannt gab, hat der letzte Patient im Land, eine Frau aus Auckland, seit 48 Stunden keinerlei Symptome mehr und gilt als genesen. Sie dürfe nun aus der Isolation entlassen werden. Da es damit keinen einzigen aktiven Infektionsfall mehr in Neuseeland gibt, werde man die Corona-Einschränkungen aufheben. Dass Neuseeland erstmals seit Februar keinen aktiven Fall habe, sei ein «bedeutendes Zeichen auf unserer Reise», sagte Gesundheits-Generaldirektor Ashley Bloomfield. Das letzte Mal, dass in Neuseeland eine Neuinfektion gemeldet wurde, ist 17 Tage her. Regierungschefin Jacinda Ardern erklärte, dass zwar die strikten Grenzkontrollen beibehalten würden. Alle anderen Einschränkungen und Regeln würden aber in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) aufgehoben. Ziel sei gewesen, aus der Krise so schnell und sicher wie möglich herauszukommen. Legende: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern Keystone