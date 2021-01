Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:45 Situation in Spitälern entspannt Die Situation in den Spitälern habe sich ebenfalls leicht entspannt. «Wir sehen rückläufige Zahlen.» Auch in den Intensivstationen gebe es rückläufige Zahlen. Dies sei von enormer Bedeutung. «Es mussten zum Teil auch schwere Operationen verschoben werden.» Es sei wichtig, dass diese jetzt nachgeholt werden.

17:45 Wird der Bund bald jede Woche Tests in Pflegeheimen finanzieren? Bereits Ende 2020 wurden Forderungen laut, wonach der Bund bis Ende März für alle Einwohner in Pflege- und Altersheimen pro Woche einen freiwilligen Corona-Test finanzieren soll. Wird dies umgesetzt, will ein Journalist wissen. «Diese Tests für Pflege- und Altersheime sind seit Dezember möglich und empfohlen. Sie sollten nicht nur eine Frage der Finanzierung sein», beantwortet Alain Berset die Frage. «Es gibt genug Tests für die Einwohner und Mitarbeitenden der Pflege- und Altersheime.»

17:42 Keine Probleme im Vollzug der Massnahmen Die Massnahmen blieben weiterhin wichtig. Die Kantone trügen die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen mit. Sein Eindruck sei, dass die Bevölkerung und Unternehmen sehr gut mitmächen. Man habe keine Probleme im Vollzug. Es seien schwere Einschränkungen die jetzt gälten.

17:37 Kein Festtags- oder Silvestereffekt Zum einen gebe es positive Elemente in der Lagebeurteilung: «Wir können sagen, es gibt jetzt keinen Festtags- oder Silvestereffekt in den Fallzahlen.» Diese seien nicht explodiert. Das bedeute, dass die Bevölkerung sich vorsichtig verhalten habe, die Regeln eingehalten habe. Das schlage sich nun nieder in sinkende Zahlen sowohl in den Infektionszahlen als auch in den Spitälern. «Das muss auch so bleiben, denn die Mutationen machen uns Sorgen.»

17:34 Engelberger: Vorsichtige Lagebeurteilung Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, übernimmt das Wort. «Wir alle sind unverändert schwer gefordert durch die Pandemie», so Engelberger. Bund und Kantone gingen die Aufgabe gemeinsam an. Der Austausch laufe gut. Die GDK teile die Besorgnis des Bundesrates über mögliche Entwicklungen, die die Pandemie jetzt nehmen könnte. Die Lagebeurteilung sei vorsichtig.

17:25 Berset: «Die Impfaktion muss rascher vorwärts gehen» «Die breit angelegte Impfaktion ist ein hochkomplexes Thema und braucht Zeit», betont Berset weiter. «Die Durchführung dieser Impfaktion muss nun rascher vorwärtsgehen. Es gibt verspätete Lieferungen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech. Das erfordert sofort eine Anpassung der Impfpläne gewisser Kantone. Wir haben immer gewusst, dass so etwas passieren kann, ganz Europa ist betroffen. Wir klären derzeit, welche Konsequenzen der Lieferengpass von Pfizer für die Schweiz hat», so Berset. Ab morgen publiziert der Bund zweimal wöchentlich aktuelle Zahlen zu den Corona-Impfungen. Es werde bekanntgegeben, welche Kantone wie viele Impfdosen erhalten, so Berset. «Ab Februar sollen die Kantone pro Tag 525 Dosen pro 100'000 Einwohner impfen können, das ist unser Ziel. Im Juni muss diese Impfkapazität dreimal höher sein.»

17:20 Jetzt live: Medienkonferenz des Bundesrats Bundesrat Alain Berset eröffnet die Medienkonferenz: «Die Fallzahlen gingen im Vergleich zur Vorwoche um rund ein Drittel zurück. Doch je nach Kanton bestehen grosse Unterschiede. Wir müssen alle vorsichtig bleiben und die Situation beobachten. Es ist uns weiterhin ein Anliegen, mit allen Akteuren, mit den Kantonen und der gesamten Bevölkerung Hand in Hand zu arbeiten, um das Virus zu bekämpfen und möglichst viele Menschen möglichst rasch zu impfen.»

16:29 Umfrage zeigt deutliche Zunahme von schweren Depressionen Verglichen mit dem ersten Shutdown im Frühling ist die Zahl der Personen, die unter schwer depressiven Symptomen leiden, stark angestiegen. Im April gaben bei einer Befragung 9 Prozent an, unter depressiven Symptomen zu leiden. Im November waren es 18 Prozent. Das Stressniveau ist in der Schweiz im Vergleich zum ersten Shutdown im April 2020 deutlich gestiegen, wie die jüngste Umfrage der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes zeigt. Während der Anteil der Befragten mit schwerer depressiver Symptomatik vor der Pandemie bei 3 Prozent lag, betrug er während des Shutdown im April 9 Prozent und während der teilweisen Lockerung im Mai 12 Prozent. Im November stieg er auf 18 Prozent an. Am stärksten unter psychischen Problemen leiden gemäss der Studie junge Menschen, Personen, die infolge der Pandemie finanzielle Einbussen erlitten, und Menschen in der Westschweiz, wo die zweite Pandemiewelle am stärksten war, wie die Taskforce mitteilte. Die Umfrage wurde vom 11. bis 19. November 2020 durchgeführt. Befragt wurden 11’612 Personen aus der ganzen Schweiz.

16:10 Auch Solothurn setzt auf Fernunterricht und Masken An den Solothurner Schulen gilt ab kommenden Montag eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Die Kantonsschulen und Berufsfachschulen wechseln ausserdem bis Ende Februar in den Fernunterricht. Damit wolle man aktiv einen Beitrag leisten, um Mobilität, Kontakte und Ansteckungsrisiken zu reduzieren, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Mit der Maskenpflicht ab der 5. Klasse soll der Präsenzunterricht möglichst lange aufrechterhalten sowie die Lehrerinnen und Lehrer besser geschützt werden. Beim Fernunterricht in den Kantons- und Berufsfachschulen sind Ausnahmen vorgesehen, etwa können bei Bedarf Prüfungen vor Ort durchgeführt werden.

16:05 Berset informiert um 17 Uhr über Treffen mit GDK Bundesrat Alain Berset hat sich heute mit Vertretern der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) getroffen. Um 17 Uhr tritt Berset in Bern vor die Medien und informiert über das weitere Vorgehen in der Bekämpfung des Coronavirus. Die Medienkonferenz können Sie hier live mitverfolgen.

15:59 Bundespräsident Parmelin bespricht sich mit Kanzlerin Merkel Bundespräsident Guy Parmelin hat in einem Telefongespräch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Zusammenarbeit der beiden Länder gesprochen. Vereinbart worden sei, in engem Kontakt zu bleiben. «Soeben konnte ich am Telefon mit Bundeskanzlerin Merkel über die Zusammenarbeit unserer Länder sprechen», gab Parmelin im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Die Schweiz und Deutschland würden in dieser heiklen Phase der Corona-Krise entschlossen vorgehen, schreibt er.

15:53 Bei Vorerkrankungen: Schwyz und Zug impfen auch Personen unter 75 Jahren Wer sich im Kanton Schwyz impfen lassen will, kann sich nun wieder registrieren: Die technischen Probleme konnten behoben werden. Neu werden in Schwyz und in Zug auch Personen unter 75 Jahren mit schweren Vorerkrankungen geimpft. Diese Personen müssten an den Impf-Ort jedoch eine entsprechende ärztliche Bestätigung mitbringen, wie die Schwyzer Staatskanzlei mitteilte. Betroffen sind Erwachsene mit speziellen und sehr schweren Formen von Herz-, Atemwegs- und Nierenerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und Immunschwäche. Personen unter 75 Jahren, die an einer schweren chronischen Krankheit leiden, können sich neu auch im Kanton Zug impfen lassen, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Bislang konnten sich in Zug nur Personen über 75 Jahre impfen lassen. Es sei erfreulich, dass bereits jetzt genügend Kapazitäten vorhanden seien, um auch diesen Personen eine Impfung anbieten zu können, wird der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister (CVP) zitiert.

15:24 Mehr Mutationen, insgesamt aber sinkende Fallzahlen In der Schweiz und in Liechtenstein sind bisher 582 Infektionen mit einem mutierten Coronavirus aufgetreten. Mit der britischen Variante steckten sich 306 Personen an, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt. Der südafrikanischen Variante liessen sich zwölf Infektionen zuordnen, zudem gibt es 264 Proben mit ungeklärter Mutationslinie. Trotz den vermehrt auftretenden Mutationen sinken die Fallzahlen in der Schweiz derzeit deutlich: Im Vergleich zur Vorwoche wurden 31.3 Prozent weniger Neuinfektionen gemeldet. Die Lage sei wegen der Mutationen jedoch schwierig einzuschätzen, schreibt das BAG im aktuellen epidemiologische Wochenbericht, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die zunehmend entdeckten Fälle mit den Corona-Varianten würden nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erhöhte Fallzahlen erwarten lassen. Insgesamt wurden in der Woche vom 11. bis 17. Januar aber lediglich 15'178 laborbestätigte Fälle gezählt gegenüber 22'093 in der Vorwoche – ein Rückgang um knapp ein Drittel.

15:05 Brand bei weltgrösstem Impfstoff-Produzenten In einem Gebäude des weltgrössten Impfstoff-Produzenten in Indien ist ein Feuer ausgebrochen. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, brannte es am Donnerstag im Gebäude des Serum Institutes. Es befinde sich im Bau, berichtet der örtliche Fernsehsender NDTV. Der Impfstoff-Produzent in der Stadt Pune stellt den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca für Indien und andere Märkte unter dem Namen «Covishield» her. NDTV zufolge sei es unwahrscheinlich, dass das Feuer die Produktion beeinträchtige. Die Brandursache ist noch unklar. 00:12 Video Brand in Impfstoffzentrum in Indien Aus News-Clip vom 21.01.2021. abspielen

14:47 EU-Staaten beraten über gemeinsamen Impfpass Heute beraten die 27 EU-Staaten bei einem Videogipfel, ob und wie sie ein gemeinsames Dokument zum Nachweis von Corona-Impfungen einführen wollen. Ferien im Sommer 2021 sollen möglich sein: Die EU-Kommission hält eine Impfrate von 70 Prozent der Erwachsenen in der EU bis zum Sommer für machbar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronakrise in Europa EU-Corona-Impfpass und ab in die Ferien? So einfach wird es nicht 21.01.2021 Mit Audio

14:27 Berner Gastro-Lernende werden weiterhin ausgebildet Berner Jugendliche aus der Hotellerie oder der Gastrobranche sollen ihre Ausbildung auch dann abschliessen können, wenn ihre Lehrbetriebe coronabedingt geschlossen sind. 127 betroffene Lernende, die sich für das Projekt angemeldet haben, werden seit 14. Januar im Berner Novotel und den umliegenden Betrieben der Sportgastro Bern AG ausgebildet. Das teilt die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion heute mit. Die Lernenden werden während drei Tagen pro Woche von qualifizierten Berufsleuten ausgebildet. In den Bereichen Hotelfach, Restaurant, Küche und Hotelkommunikation stehen 35 Plätze während 19 Wochen zur Verfügung. Aufgrund der grossen Nachfrage werde ein zusätzlicher Ausbildungsstandort geprüft, heisst es weiter.

13:31 BAG meldet 2205 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2205 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2042 . Das sind 23 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 11.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'101 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 47 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 42 Verstorbenen . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1795 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 88.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 78.0 Prozent.

13:11 In Ungarn wird bald mit «Sputnik V» geimpft Ungarn erteilt dem Impfstoff von AstraZeneca und dem russischen Vakzin «Sputnik V» eine vorläufige Zulassung. Der Stabschef von Ministerpräsident Viktor Orban gibt die Entscheidung der Arzneiaufsicht bekannt. Aussenminister Peter Szijjarto werde noch im Laufe des Tages nach Moskau reisen, um über den Impfstoff zu sprechen. Legende: Reuters

12:04 Spitex-Personal fordert raschen Zugang zu Impfungen Spitex-Mitarbeitende, die täglich engen Kontakt mit Risikogruppen sowie mit Covid-positiven Menschen haben, sollen rasch und unentgeltlich getestet und in erster Priorität geimpft werden. Diese Forderung hat der Dachverband Spitex Schweiz heute erhoben. «Das Kriterium für einen prioritären Zugang zur Covid-Impfung muss der tägliche nahe Kontakt zu Covid-Kranken und besonders gefährdeten Personen sein», schreibt Spitex Schweiz in einer Mitteilung. Mit breit angelegten Tests und Impfungen des Spitex-Personals könne dazu beigetragen werden, dass die Spital-externe Gesundheitsversorgung zu Hause weiterhin sichergestellt sei.