Der Ticker startet um 5:39 Uhr

15:02 USA: 1.3 Millionen neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe In den USA stellten letzte Woche 1.3 Millionen Bürger einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Das sind fast gleich viele Anträge wie in der Vorwoche. Die anhaltend hohe Zahl zeigt, dass sich die grösste Volkswirtschaft der Welt trotz Lockerungen der Corona-Auflagen immer noch in einer schweren Krise befindet. Die Neuanträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts wider. Die Pandemie hat in den USA Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit umschlagen lassen. Immerhin werden derzeit mehr Jobs geschaffen, als neu verloren gehen. In der Woche bis zum 4. Juli waren insgesamt 17'338'000 Menschen in der versicherten Arbeitslosigkeit, 422'000 weniger als in der Vorwoche.

13:59 Spanien nimmt Abschied von seinen 28'400 Corona-Toten Spanien hat in einem Staatsakt Abschied von den mehr als 28'000 Toten genommen, die im Zuge der Corona-Pandemie ums Leben kamen. In Anwesenheit von König Felipe VI. und ausländischen Staatsgästen legten Angehörige der Opfer weisse Rosen auf einem schwarzen Podest vor dem Königspalast in Madrid nieder. Ministerpräsident Pedro Sanchez würdigte Ärzte und Pflegepersonal, «das an vorderster Front gegen die Pandemie gekämpft» habe. Unter den Gästen befanden sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Der König erinnerte vor allem an die vielen «älteren Opfer, die den Lauf unserer Geschichte verändert und die Grundlage für unser demokratisches Zusammenleben gelegt haben». Er spielte damit auf die Rückkehr Spaniens zur Demokratie nach dem Ende der Franco-Diktatur ab 1975 an. «Dieser Akt kann den Schmerz aber nicht lindern», betonte der Monarch. 00:40 Video Trauerfeier in Madrid (unkommentiert) Aus News-Clip vom 16.07.2020. abspielen

13:29 Tessin: Maskenpflicht für Servier- und Barpersonal Ab kommendem Montag gilt im Tessin in Restaurants und Bars eine Maskenpflicht für all jene Mitarbeiter, die mit Kunden in Kontakt stehen. Die Massnahme gelte nur, falls die betreffenden Mitarbeiter nicht durch Plexiglas oder eine andere räumliche Abtrennung geschützt seien, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Bisher hatte die Tessiner Regierung Angestellten von Restaurationsbetrieben das Tragen einer Maske lediglich «dringend empfohlen». Per kommenden Montag ist das Tragen einer Schutzmaske für Kellner und Barkeeper jetzt obligatorisch.

13:10 Schweizer Masken bestehen Prüfverfahren Im zweiten Anlauf haben die Masken der Flawa Consumer GmbH das Prüfverfahren durch den TÜV Nord für ihre Covid Pandemie Atemschutzmasken (CPA) bestanden. Nach der Zertifizierung können nun in Flawil SG rund 85'000 CPA-Masken pro Tag hergestellt werden. In einem ersten Anlauf hatte es mit dem Zertifikat des deutschen Prüfinstituts TÜV Nord noch nicht geklappt. Von rund 40 Prüfkriterien sei ein Punkt in der Produktion beanstandet worden, hatte Flawa anfangs Juli mitgeteilt. Bei den Masken handelt es sich um wiederverwendbare Mund-Nasen-Masken, die auch von medizinischen Fachkräften getragen werden. Sie sollen nun an Privatpersonen, aber auch an «Akteure aus dem Gesundheitswesen» sowie an Unternehmen abgesetzt werden. Priorität habe der Verkauf in der Schweiz.

12:30 Das BAG meldet 142 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat für die Schweiz und Liechtenstein 142 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch wurden 132 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Dienstag 70 und am Sonntag 63. Der aktuelle 7-Tage-Schnitt liegt bei 91.6 Neuinfektionen pro Tag, das sind 4 Prozent mehr gemeldete Neuinfektionen als in den 7 Tagen davor. Insgesamt gab es bisher 33'290 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher starben 1688 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner hochgerechnet entspricht das 19.7 Opfern. Seit Beginn der Pandemie mussten 4112 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das acht mehr. Die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich bisher auf insgesamt 708’370. Bei 5.6 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:55 Belgien schickt Rückkehrer aus dem Tessin in Quarantäne Wer aus dem Tessin nach Belgien reist, wird zu Quarantäne und einem Covid-19-Test verpflichtet. Dies hält der belgische Dienst für Auswärtige Angelegenheiten auf seiner offiziellen Internetseite, Link öffnet in einem neuen Fenster fest. Das Tessin steht damit als einziger Kanton auf der orangen Liste des Landes. Neben dem Südkanton stehen unter anderem auch Oberösterreich, Kroatien, Schweden und zwei Regionen in Spanien auf der orangen Liste Belgiens.

11:30 Ab Montag gilt in Frankreich Maskenpflicht in Innenräumen In Frankreich wird «nächste Woche» eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen verfügt. Dies kündigte Premierminister Jean Castex im französischen Senat an. «Wir hatten geplant, diese Bestimmungen am 1. August in Kraft zu setzen», sagte der Premierminister. Das sei aber zu spät. Der Erlass werde daher nächste Woche in Kraft treten, sagte er in seiner Grundsatzerklärung. «Das Tragen einer Maske ist zusammen mit dem Abstandhalten eine wirksame Präventions- und Schutzmassnahme», betonte er. 00:29 Video Premierminister Jean Castex verkündet die Maskenpflicht Aus News-Clip vom 16.07.2020. abspielen

In Israel sind gestern so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Laut dem Gesundheitsministerium waren es 1758 Fälle. Hält dieser Trend an, droht laut Experten ein neuer Lockdown. Gesundheitsminister Juli Edelstein sagte, nur noch ein «Wunder» könne einen weiteren Stillstand verhindern. Mitte Mai lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Israel noch im niedrigen zweistelligen Bereich.

10:31 Berlin will Beschränkungen nach Corona-Ausbruch nur noch lokal aussprechen Die deutsche Regierung will in den Gesprächen mit den Bundesländern über Ausreisesperren in Regionen mit starkem Corona-Ausbruch für zielgenauere, lokale Beschränkungen werben. Es gehe nicht mehr darum, ganze Landkreise einzuschränken. «Schneller, kleinräumiger, präziser, das ist das, was wir heute vereinbaren wollen», sagte Kanzleramtschef Helge Braun im ZDF-«Morgenmagazin». Beschränkungen solle es nur noch dort geben, wo sie unbedingt notwendig seien, etwa in Teilen eines Betriebs oder in Teilen einer Gemeinde, in denen das Coronavirus ausgebrochen sei. Mehrere Bundesländer hatten zuvor Beschränkungen für gesamte Landkreise abgelehnt. Braun sagte weiter, dass es nach einem Ausbruch darum gehe, mit Hilfe der Länder und der Bundeswehr so schnell wie möglich die Menschen am Corona-Hotspot zu testen. Dadurch könnten die lokalen Einschränkungen auf wenige Tage begrenzt werden. «Solche Beschränkungen sollen auch ein Stück ihres Schreckens verlieren.»

9:01 Europas Autobauer leiden weiter Der europäische Automarkt hat auch im Juni unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. In der Europäischen Union wurden insgesamt 949'722 Pkw neu zugelassen, das waren 22.3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der zuständige Branchenverband Acea in Brüssel mitteilte. Im Mai waren die Zulassungszahlen noch um über die Hälfte abgesackt, nachdem der europäische Automarkt im Zuge der sich zuspitzenden Virus-Krise im April förmlich zusammengebrochen war. Aufgrund der Lockerungen in vielen Ländern und der Wiederöffnung der Autohäuser nach dem Lockdown fiel das Minus nun deutlich geringer aus. Legende: Keystone / Archiv

7:44 Weltwirtschaft «noch nicht aus dem Schneider» Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt weltweit eine anziehende Wirtschaftstätigkeit fest nach einem beispiellosen Einbruch infolge der Coronakrise. Eine zweite Infektionswelle könne aber zu weiteren Rückschlägen führen, erklärt IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in einem Blog. «Wir sind noch nicht aus dem Schneider», betont sie. Das Pekinger Statistikamt vermeldet derweil einen erstmaligen Anstieg der chinesischen Wirtschaft seit dem Ausbruch des Coronavirus. Demnach legte die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich um 3.2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Damit fiel die Erholung etwas stärker aus, als Experten erwartet hatten. Wegen der Corona-Pandemie hatte die zweitgrösste Volkswirtschaft zuvor einen historischen Einbruch erlebt: Zum ersten Mal seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1992 hatte China im ersten Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent verzeichnet. Unterm Strich ergibt sich damit ein Minus von 1,6 Prozent im ersten Halbjahr, wie das Statistikamt weiter mitteilte.

7:09 Bolsonaro erneut positiv getestet Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist nach eigener Angabe erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Gestern Morgen habe ich den Test gemacht, gestern Abend kam das Ergebnis, dass ich noch immer positiv bin», sagte Bolsonaro in einem Video auf Twitter. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Staatschef bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Seitdem führt er seine Amtsgeschäfte aus der Präsidentenresidenz in Brasília. Neben den Vereinigten Staaten ist Brasilien derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Derweil befürchtet die UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika, dass die Pandemie in Südamerika und in der Karibik im laufenden Jahr weitere 45.4 Millionen Menschen in die Armut stürzen wird. Damit gäbe es in der Region 230,9 Millionen Arme, teilte die UNO-Behörde mit. Demnach würden Ende des Jahres 37,3 Prozent der Menschen in der Region in Armut leben, 15,5 Prozent sogar in extremer Armut. Die Arbeitslosigkeit dürfte laut der Prognose um 5,4 Prozentpunkte auf 13,5 Prozent steigen. Legende: Keystone / Archiv

6:17 Pubs in Irland bleiben länger geschlossen Weil sich das Coronavirus in Irland nach Meinung der Regierung noch immer zu schnell ausbreitet, bleiben die Pubs auf der Insel noch länger geschlossen als geplant. Die Schliessung der Kneipen werde vorerst bis zum 10. August verlängert, teilte Premierminister Micheál Martin in Dublin mit. Das Gleiche gilt für Bars, Hotelbars, Nachtclubs und Casinos. Eigentlich hätten diese schon am kommenden Montag wieder öffnen sollen. Die Priorität der Regierung sei aber, die Reproduktionszahl für die Ausbreitung des Virus wieder unter den Wert von 1 zu bekommen, begründete der Premier die Entscheidung.

2:28 Amazon verlängert Homeoffice-Betrieb Der Online-Handelskonzern Amazon verlängert den Homeoffice-Betrieb bis 8. Januar. Zudem sollten Mitarbeiter weiter auf alle nicht unbedingt nötigen Reisen verzichten, sagt eine Sprecherin. Das Unternehmen hatte Anfang Mai Mitarbeitern nahe gelegt, so weit wie möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Die Regelung sollte ursprünglich bis zum 2. Oktober gelten.

2:24 D: Krise verhindert Flüchtlings-Familiennachzug Der Familiennachzug von Flüchtlingen nach Deutschland ist seit dem Corona-Ausbruch nahezu zum Erliegen gekommen. Im zweiten Quartal des Jahres haben die deutschen Botschaften im Ausland 95 Prozent weniger Visa für den Flüchtlings-Familiennachzug erteilt als im Vorquartal. Grund dafür seien die weltweiten Reiseeinschränkungen, erklärt das deutsche Auswärtige Amt, wie die «Rheinischen Post» berichtet. Danach wurden von April bis Juni 220 Visa für Familien von schutzberechtigten Personen ausgestellt. Im Vorquartal waren es noch 4059 Einreiseerlaubnisse.

2:13 US-Gouverneur positiv getestet Erstmals meldet ein Regierungschef eines US-Bundesstaates, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, gab dies jetzt bekannt. Stitt hatte am 20. Juni die Wahlkampfveranstaltung von Präsident Donald Trump in Tulsa in Oklahoma besucht. Das US-Zentrum für Infektionskrankheiten und Prävention (CDC) berichtet unterdessen, dass in den letzten 24 Stunden im gesamten Land 60'971 neue Infektionen und 773 Tote gezählt wurden. Damit sind in den USA insgesamt mehr als 3.4 Millionen Fälle und 135'991 Todesfälle verzeichnet.

2:01 Israel: Premier kündigt Zahlungen an Bürger an Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt Geldzahlungen an alle Bürger an. Sein Plan sieht eine Summe von 750 Schekel (ca. 200 Fr.) für Alleinstehende und bis zu 3000 Schekel (ca. 805 Fr.) für Familien mit drei oder mehr Kindern vor. Das Gesamtvolumen soll 6 Milliarden Schekel betragen. Die Wirtschaft müsse in Gang gebracht werden, sagt Netanjahu. Der Regierungschef steht wegen seiner Reaktion auf die Epidemie in der Kritik. Die Arbeitslosenquote beträgt 21 Prozent, ein Rekord. In Israel sind 44'000 Infektionen und 375 Todesfälle durch Corona bekannt.

Britische Medien streichen wegen der Coronakrise hunderte Jobs: Die Tageszeitung «The Guardian» kündigte am Mittwoch den Wegfall von 180 Arbeitsplätzen an, die öffentlich-rechtliche BBC will sogar 520 Stellen streichen. Beim «Guardian» sollen etwa 70 Stellen in der Redaktion sowie weitere Jobs in der Anzeigenabteilung, im Marketing und im Veranstaltungsservice wegfallen, heisst es in einem Rundbrief an die Mitarbeiter. Chefredaktorin Katharine Viner und Verlagsleiterin Annette Thomas begründeten die Einschnitte mit dem Umsatzverlust aufgrund sinkender Anzeigenerlöse infolge der Corona-Pandemie. Im laufenden Geschäftsjahr sei mit einem Rückgang der Einnahmen in Höhe von über 25 Mio. Pfund (29.75 Mio. Fr.) zu rechnen. Zusätzlich zu den 520 Stellen in der Nachrichtenredaktion sollen bei der BBC weitere 600 Jobs in den Regionalredaktionen in England, Schottland, Wales und Nordirland abgebaut werden. Letzte Woche hatte bereits der Verlag Reach, der den «Daily Mirror» und den «Daily Express» herausgibt, den Abbau von 550 Stellen angekündigt.

Ärzte in Frankreich haben erstmals die Übertragung von Sars-CoV-2 von einer Schwangeren auf ihr ungeborenes Kind nachgewiesen. Ein im März geborener Knabe hat nach der Geburt unter Hirnschwellungen und neurologischen Symptomen gelitten, wie sie bei Erwachsenen mit Covid-19 auftreten. Das berichten die Ärzte im Fachmagazin «Nature Communications». Frühere Forschungen hatten bereits auf die wahrscheinliche Übertragung des Virus von der Mutter auf das ungeborene Kind hingewiesen, konkrete Nachweise gab es jedoch nicht. «Wir haben gezeigt, dass die Übertragung von der Mutter auf den Fötus über die Plazenta in den letzten Wochen der Schwangerschaft möglich ist», sagte der Leiter der Studie, Daniele De Luca vom Antoine-Béclère-Spital nahe Paris. Bevor die Ärzte jedoch mit einer Behandlung begannen, hätten die Symptome nachgelassen. Innerhalb von drei Wochen erholte sich das Neugeborene laut Studie fast vollständig. In der Schweiz sollen schwangere Frauen als Risikogruppe für Covid-19 eingestuft werden. Dies fordert ein Experte des Universitätsspitals CHUV in Lausanne. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe berät derzeit über eine Modifikation ihrer Empfehlungen.