19:30 USA: Pelosi fordert landesweite Mskenpflicht Zur Eindämmung der Pandemie in den USA sollte das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit landesweit zur Pflicht werden. Dies forderte die Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Das sei «längst überfällig» sagte die Demokratin dem Sender ABC. Die Regierung müsse die Bedrohung durch die Pandemie endlich ernst nehmen. Während Präsident Donald Trump von Fortschritten im Kampf gegen das Coronavirus spreche, stünden die USA in Bezug auf Infektionen und Todesfälle in Wahrheit so schlecht da wie kein anderes Land, sagte Pelosi. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt den Menschen in Amerika, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen, wann immer es nicht möglich ist, genügend Sicherheitsabstand zu anderen Menschen einzuhalten. Einzelne Städte haben bereits eine Maskenpflicht eingeführt.

19:14 Aargau: 10 Beachsoccer-Spieler in Quarantäne Im Kanton Aargau ist für eine 10-köpfige Beachsoccer-Mannschaft eine zehntägige Quarantäne angeordnet worden. Nach einem Trainingsspiel war ein Spieler der gegnerischen Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Spieler kommen aus den Kantonen Aargau, Luzern und Zürich, wie das Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau mitteilt.

17:54 Halten sich Leute an die Quarantäne? Was geschieht mit den betroffenen Personen, welche sich nicht an die Quarantäne halten? «Falls sich jemand weigert, in die Quarantäne zu gehen, geben wir dessen Kontakte an die Polizei weiter.»

17:52 Adressen bleiben 14 Tage bei den Clubs gespeichert Die erhobenen Adressen müssten 14 Tage in den Clubs gespeichert bleiben, so Meier. «Wir greifen aber nur auf diese Daten zurück, wenn wir es mit einem solchen Superspreader-Fall zu tun haben.»

17:46 Deutliche Worte von Rickli «Es darf nicht sein, dass die Spass- und Partygesellschaft das Virus wieder unter die Leute bringt», erklärt Rickli.

17:45 «Ein Drittel der Angaben waren falsch» Ein Journalist möchte wissen, wieviele Adressen der Partygänger falsch seien. «Ein Drittel der Angaben waren falsch», so Meier.

17:43 «Werden uns die Möglichkeit offen halten, Nachtclubs zu schliessen» Falls neue Superspreader-Events stattfinden würden, müsse man die Lage nochmals neu beurteilen, so Rickli. «Falls die Leute nicht vollständige Daten angeben werden, halten wir uns die Möglichkeit offen, Nachtclubs zu schliessen.»

17:40 «Die Ferien machen uns Sorge» Bis heute habe man 46 neue Corona-Fälle im Kanton. «Auch hinsichtlich der kommenden Ferien macht uns die Entwicklung Sorgen. Wenn das Virus sich bei den Jungen ausweitet, dauert es nicht mehr lange, bis auch wieder vulnerable Personen betroffen sein werden.»

17:38 «Wir brauchen wahre Angaben auf den Listen» Christiane Meier, Kantonsärztin a.i., erklärt die Umstände des Superspreader-Events. «Die Person steckte fünf Personen an besagtem Abend im Club an», so Meier. Es habe lange gedauert, bis man den Betreiber des betreffenden Clubs erreicht habe. Man habe den Gästen eine SMS und eine E-Mail geschickt und sie dazu aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. «Viele der E-Mail-Adressen waren falsch. So funktioniert ein Contact-Tracing nicht.» Es hätten sich zudem Personen bei ihr gemeldet, welche ebenfalls im Clubs gewesen seien, obwohl sie nicht auf der Liste standen. «Wir brauchen wahre Angaben auf den Listen. Wir sind enttäuscht.» 00:55 Video Meier: «Es war enttäuschend, denn wir geben uns sehr viel Mühe» Aus News-Clip vom 28.06.2020. abspielen

17:35 «Das ist eine letzte Gelegenheit» Verschiedene Clubs hätten viel gemacht und ein grosses Engagement an den Tag gelegt, so Rickli. «Leider funkioniert vieles in der Praxis jedoch nicht». Es würden keine Clubs im Kanton Zürich geschlossen werden, so Rickli. «Das ist eine letzte Gelegenheit». Clubs sollen laut Rickli jeweils die ID der Partygänger kontrollieren. 00:34 Video Rickli: «Wir schliessen heute keine Clubs - letzte Chance» Aus News-Clip vom 28.06.2020. abspielen

17:33 Rickli: Contact-Tracing-Team von Partygängern beschimpft Nathalie Rickli, Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin, erklärt vor den Medien die Umstände des Superspreader-Events. «Die nötigen Massnahmen seien eingeleitet worden und wir wollen transparent informieren», so Rickli. Auch die Partygänger des gestrigen Samstagabends sollen sensibilisiert werden. Das Contact-Tracing-Team von Zürich sei bei der Kontaktaufnahme beschimpft worden von den Partygängern, viele falsche E-Mail-Adresse seien im Umlauf gewesen. 00:33 Video Rickli: «Das Contact-Tracing-Team wurde beschimpf, viele falsche Adressen sind im Umlauf» Aus News-Clip vom 28.06.2020. abspielen

17:20 Livestream zum Superspreader-Vorfall in Zürich um 17.30 Uhr Im Kanton Zürich ist es zu einem sogenannten «Superspreader-Event» gekommen. Ein Mann, der am 21. Juni im Club Flamingo in Zürich zu Gast war, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Fünf weitere Personen, die mit ihm im Club waren, wurden ebenso positiv auf das Coronavirus getestet. Nun informiert der Kanton Zürich an einem kurzfristigen Point de Presse über den gestern kommunizierten Superspreader-Event in einem Zürcher Club und die damit verbundenen Herausforderungen für das Contact Tracing. Den Point de Presse können sie auf srf.ch ab 17.30 Uhr im Livestream mitverfolgen. Anwesend sein werden: Nathalie Rickli, Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin

Christiane Meier, Kantonsärztin a.i.

16:02 Selbst die Maske entzweit die USA Wer Donald Trumps Widerstand gegen die Schutzmaske verstehen will, muss in seinem Twitter-Feed einen Monat zurückgehen. Da teilte der US-Präsident ein Foto von Ex-Vizepräsident Joe Biden – mit Sonnenbrille und schwarzem Mund-Nasen-Schutz. Das Foto ist überschrieben mit den Worten: «Das könnte helfen zu erklären, warum Trump in der Öffentlichkeit keine Maske tragen will.» Biden will Trump bei der Wahl im November seinen Platz im Weissen Haus streitig machen – und auf dem Weg dorthin lässt Trump keine Gelegenheit aus, sich über seinen Kontrahenten lustig zu machen. Auch in Sachen Maske setzt er auf Abgrenzung. «Es ist, als wäre sein ganzes Gesicht bedeckt. Es ist, als hätte er einen Rucksack über sein Gesicht gestülpt», sagte Trump kürzlich in einem Interview. Es gibt wenig, worüber die politischen Lager in den USA nicht streiten – die Maske ist ein weiterer Beweis dafür. Legende: Keystone/Archiv

14:58 Erstmals ein Tag ohne Covid-19-Opfer in Madrid Am Samstag musste die spanische Hauptstadt zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie keinen Todesfall verzeichnen. Das twitterte die Präsidentin der autonomen Region Madrid am Sonntag. Mit über 70'000 Toten und mehr als 2000 Toten ist Madrid eine der am härtesten vom neuen Coronavirus betroffenen Stadt Spaniens.

14:06 806'570 User benutzen SwissCovid-App des Bundes In den vergangenen 24 Stunden haben weitere 60'000 Personen die neue SwissCovid-App aktiviert. Das BAG meldet inzwischen 806'570 aktive Apps. Mit der Swiss-Covid-App für Mobiltelefone werden Benutzer gewarnt, falls sie engen Kontakt mit einer Person hatten, die dann positiv getestet wird. Wer sich nach einer Warnung auf Anordnung eines Arztes oder einer Behörde in Quarantäne begeben muss, hat Anrecht auf den Corona-Erwerbsersatz. Die App soll helfen, Coronavirus-Infektionsketten zu unterbrechen. Die App dient als Hilfsmittel für die die klassische Kontaktverfolgung (Contact Tracing). Die Anwendung ist freiwillig, kostenlos und in neun Sprachen verfügbar.

12:23 62 neue Fälle in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 62 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'617 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Dies sind etwas weniger Neuansteckungen als noch am Vortag mit 69 neuen Fällen. Experten und Gesundheitsminister Alain Berset hatten sich am Samstag besorgt gezeigt angesichts der Tatsache, dass die Zahlen seit Montag von Tag zu Tag gestiegen waren. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1682 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher insgesamt auf 562'909. Bei 6,7 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

12:19 10-Millionen-Marke geknackt Weltweit haben sich über 10'001'520 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt - wie den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster zu entnehmen ist.

10:49 Virologe fordert Corona-Eingreiftruppe Der bekannte Virologe Hendrik Streeck verlangt zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten eine internationale Eingreiftruppe und einen entsprechenden Verband auf nationaler Ebene. Der Verlauf der Corona-Pandemie habe klar gemacht, «dass man das Robert-Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation WHO stärken muss», sagte Streeck der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Es müsse «ein Emergency Response Team der WHO geben» - eine Einheit, «die weltweit Infektionen eindämmen kann». So etwas würde er sich auch für Deutschland wünschen. «Eine Eingreiftruppe für Infektionskrankheiten. Einen Verband, der national agiert.» Legende: Der Virologe Hendrik Streeck gehört neben Christian Drosten zu den bekanntesten Corona-Experten Deutschlands. Keystone