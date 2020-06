Der Ticker startet um 5:34 Uhr

9:50 Klagen nach Freiluft-Party ohne Corona-Schutzkonzept in Bern Eine Party auf dem Vorplatz der Reitschule in Bern hat in der Nacht auf Sonntag zu über hundert Lärmklagen geführt. Zwei Personen wurden angehalten und eine Musikanlage sichergestellt. Ursprung des Lärms sei gemäss den Abklärungen der Polizei eine mehrere Stunden dauernde Party im Raum Schützenmatte gewesen. Bis am frühen Sonntagmorgen seien mehr als hundert Lärmklagen eingegangen. Die Reitschule gab am Montagmorgen auf Twitter bekannt, dass sie nicht Organisatorin des Anlasses gewesen sei. Man habe zwar Verständnis für Menschen, die wieder feiern wollten, doch man erachte es «zur Zeit als unvernünftig und unsolidarisch ohne Schutzmassnahmen Grossveranstaltungen durchzuführen».

8:55 Airbus will Produktion um 40 Prozent drosseln Der europäische Flugzeugbauer Airbus will seine Produktion stärker drosseln als bisher bekannt. Man werde Produktion und Auslieferung für zwei Jahre um 40 Prozent reduzieren, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury der Zeitung «Welt». Hintergrund ist die Coronakrise. Fluggesellschaften würden fertig gebaute Flugzeuge derzeit wegen des Einbruchs im Fluggeschäft nicht abnehmen. Dies werde auch Folgen haben für das Personal – er wolle Kündigungen nicht grundsätzlich ausschliessen, sagte Konzernchef Faury. Wie viele Stellen Airbus konkret streichen wird, soll nach Gesprächen mit den Gewerkschaften bekannt werden.

8:21 IWF sieht neue Schuldenkrisen am Horizont Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt sich angesichts der Coronakrise auf neue Schuldenkrisen ein. Ärmere Länder würden «mehr Schuldenstundungen brauchen, in einigen Fällen vielleicht auch Schuldenschnitte», sagte IWF-Chefökonomin Gita Gopinath dem Nachrichtenmagazin «Spiegel». Im Streit über das geplante 750-Milliarden-Hilfspaket der EU plädiert sie dafür, den Krisenländern nicht nur Kredite, sondern auch direkte Transfers zukommen zu lassen. «Es ist wichtig, dass ein erheblicher Teil des Pakets aus Zuschüssen besteht statt aus Krediten, sonst fördert es die wirtschaftliche Erholung nicht.» Legende: Gita Gopinath, Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds. Keystone

7:49 Santésuisse sieht Optimierungsbedarf im Gesundheitswesen Der Verwaltungsratspräsident des Krankenkassenverbandes Santésuisse, Heinz Brand, hat die Spitallandschaft kritisiert. «Es gibt in der Schweiz durchaus noch erhebliches Sparpotenzial bei den Spitälern», sagte er dem «Blick». Gerade die Coronakrise habe gezeigt, dass das Angebot noch optimiert werden könne, betonte er. «Im intensivmedizinischen Bereich ist das Angebot zu klein, bei den klassischen Spitälern dagegen zu gross», erklärte Brand. Zudem gab er bezüglich der anstehenden Prämienrunde in der Grundversicherung gewisse Entwarnung. «Wegen Corona werden die Prämien nicht steigen. Das kann ich versprechen», hob er hervor. Die Krankenversicherer hätten über die Jahre Reserven gebildet, daraus könnten sie nun allfällige Zusatzkosten bestreiten. «Auch auf eine zweite Welle sind die Kassen finanziell vorbereitet», gab sich Brand überzeugt. 15:12 Video Aus dem Archiv: Das Virus hat die Budgets der Spitäler infiziert Aus ECO vom 22.06.2020. abspielen

7:11 Der UNO-Sicherheitsrat soll zur Coronapandemie Stellung nehmen Dies fordert Deutschland. Es könne nicht sein, dass der Sicherheitsrat sprachlos bleibe, wenn die ganze Welt mit einer solchen Pandemie kämpfe, sagte Deutschlands Aussenminister Heiko Maas. Es sei ein «Armutszeugnis» für den Sicherheitsrat, dass er sich bei diesem wichtigen globalen Thema bisher nicht einig geworden sei. Eine Coronaresolution ist bisher an einem Streit zwischen den USA und China gescheitert, in dem es vor allem um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO geht. US-Präsident Donald Trump wirft der WHO vor, im Sinne Chinas zu handeln, und will nicht, dass sie in einer Resolution erwähnt wird.

5:58 Massentest in Peking Als Reaktion auf einen erneuten Ausbruch vor rund zwei Wochen wurden in der chinesischen Hauptstadt Peking massenhaft Corona-Tests gemacht. Bisher seien über acht Millionen Proben gesammelt worden, 7.7 Millionen Tests seien abgeschlossen worden, wie die Behörden mitteilen. Dabei habe man über 300 Infektionen festgestellt. Der erneute Ausbruch in Peking ging von einem Markt aus. Die Millionenstadt wurde in der Folge teilweise abgeriegelt. Wer Peking verlassen will, muss einen negativen Coronavirus-Test vorweisen und darf nicht in einem der Risikogebiete leben. 01:00 Video Aus dem Archiv: Covid-19-Ausbruch in Peking Aus SRF News vom 15.06.2020. abspielen

5:57 US-Demokraten wollen landesweite Maskenpflicht In den USA fordern die Demokraten eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Dieser Schfritt sei «längst überfällig», sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dem Sender ABC. Die Regierung von Präsident Trump müsse die Bedrohung durch Covid-19 endlich ernst nehmen. In den USA wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen, wenn der Mindestabstand zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann. Einzelne Bundesstaaten und Städte haben inzwischen selber eine Maskenpflicht eingeführt. Die USA stehen im Fokus der weltweiten Corona-Pandemie. Zuletzt wurden 40'000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. 00:26 Video Pelosi verlangt Maskenpflicht Aus News-Clip vom 29.06.2020. abspielen