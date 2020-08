Das Bundesamt für Gesundheit BAG will den Meldeprozess bei Corona-Infektionen vereinfachen. Derzeit schicken die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte die Corona-Meldungen per Fax oder Mail ans BAG – obwohl es ein elektronisches Meldesystem gibt. Das BAG will deshalb die Ärzte und Spitäler aufrufen, dieses System auch zu nutzen, damit weniger Fehler passierten. Sang-Il Kim, Leiter der BAG-Abteilung Digitale Transformation, räumt Verbesserungspotenzial bei der Erhebung der Corona-Daten ein: «Überall dort, wo man die Daten nicht sauber erfassen kann oder wo es Missverständnisse geben könnte, wird natürlich auch wieder rückgefragt, was zeitaufwändig ist. Umso mehr wollen wir, dass in Zukunft alles, was möglich ist, bereits digital gemeldet wird.»

Nun könne laut Swiss-CEO Thomas Klühr der Flugbetrieb wieder hochgefahren werden : «Wir sind sehr dankbar, dass die vom Bund bereits zugesicherte finanzielle Unterstützung in Form eines Kredits nun zum Tragen kommt. Dadurch können Swiss und Edelweiss diese ausserordentliche, durch exogene Faktoren verursachte Krise überstehen.» Die Rückzahlung solle so schnell als möglich erfolgen.

Der Weg für die Bundesgelder für die Swiss und ihre Schwester Edelweiss ist frei: Der deutsche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe den Schweizer Bundesgarantien für Kredite in Höhe von 1.5 Milliarden Franken zugestimmt, teilt die Swiss in einem Communiqué mit.

Die Coronakrise hat weltweit zu einem fast totalen Stopp der Reisetätigkeit geführt. Grenzen sind geschlossen, die Touristen bleiben aus. Während die einen die Ruhe geniessen, stehen die anderen vor dem Nichts. Denn noch nie in der Geschichte war die Weltwirtschaft so abhängig vom Massentourismus wie heute. Lesen Sie mehr dazu in folgendem Artikel:

In Afrika breitete sich das Coronavirus lange unaufhaltsam aus, unterdessen hat sich über eine Million Menschen infiziert. Am stärksten betroffen ist Südafrika, das Land hat weltweit am fünftmeisten Covid-Fälle zu verzeichnen.

Wie viele Menschen wegen den Infektionen in Andermatt in Quarantäne sind, wurde nicht bekannt gegeben. Rund 60 Personen sind im Kanton Uri in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, rund 30 kehrten aus einem Risikogebiet zurück.

Am Montagnachmittag gab es im Kanton Uri acht positiv auf das Virus getestete Fälle. Vier der acht Ansteckungen würden auf die beiden Gastrobetriebe in Andermatt entfallen, sagte eine Sprecherin des Sonderstabs. Es handle sich um Angestellte.

In zwei Gastrobetrieben in Andermatt (UR) ist das Coronavirus aufgetreten. Beide Betriebe seien geschlossen, teilte der Urner Corona-Sonderstab mit. Das Personal der beiden Lokale befindet sich in Quarantäne.

Die Airline will jedoch möglichst keine Routen in bestimmte Städte komplett streichen, sondern vielmehr die Häufigkeit der Flüge verringern.

Die Billigfluggesellschaft will im Herbst deutlich weniger Flüge anbieten. Die Flugkapazität werde im September und Oktober um fast 20 Prozent sinken, teilte Ryanair mit. Grund sei eine schwache Nachfrage vor allem in von der Coronakrise stark betroffenen Ländern wie Spanien, Frankreich und Schweden. Besonders bei Geschäftsreisen sei die Nachfrage erneut zurückgegangen.

So muss ab dem 1. September in den Innenräumen von Geschäften und Behörden sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Prag hervorgeht, hatte die Zahl der seit Pandemiebeginn gemeldeten Corona-Infektionen in Tschechien die 20'000er-Marke zuletzt überschritten.

5.2 Prozent der durchgeführten Coronatests fielen positiv aus. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4434 Personen hospitalisiert werden. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung waren 1568 infizierte Personen. In Quarantäne waren 4632 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus 25 Kantonen und aus Liechtenstein. 16'125 Menschen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für die Schweiz und Liechtenstein 128 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Sonntag wurden 200 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Samstag 253, am Freitag 268, am Donnerstag 234 und am Mittwoch 234. Insgesamt gab es bisher 38'252 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Bisher sind 1716 Menschen verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Innerhalb eines Tages hatten die Gesundheitsämter in Deutschland 561 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies ging aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Freitag und Samstag hatte das RKI jeweils noch mehr als 1400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. An Sonntagen und Montagen liegen die Zahlen erfahrungsgemäss oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Die Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnet die ansteigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland als besorgniserregend, aber noch beherrschbar. An der ersten virtuellen CDU-Präsidiumssitzung nach der Sommerpause sagt Merkel demnach weiter, es könne deswegen derzeit keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fussballspiele.

11:07

Nur wenige Quarantäne-Fälle an St. Galler Schulen

An den Schulen im Kanton St. Gallen hat es nach den Sommerferien nur wenige Quarantäne-Fälle gegeben. 0.2 Prozent aller Schülerinnen und Schüler und vereinzelte Lehrpersonen mussten in Quarantäne. Von den über 46'000 Kindern in der Volksschule befanden sich in der ersten Schulwoche 70 in Quarantäne, wie das kantonale Bildungsdepartement mitteilte. Von den rund 6000 Lehrpersonen mussten lediglich zwei in Quarantäne. Dies sei erfreulich.

Auch an den Mittel- und Berufsfachschulen sind die Quarantänezahlen laut Kanton tief. Von den 4400 Mittelschülerinnen und -schülern befanden sich 16 in Quarantäne. Von den rund 20'000 Schülerinnen und Schülern der Berufs- und Weiterbildungszentren waren 17 betroffen. Lehrerinnen und Lehrer mussten keine in Quarantäne.

Der Kanton hat «aktuell keine Hinweise, dass wegen verschuldeter Quarantäne-Fälle Bussen verhängt worden wären», heisst es weiter. Missachten Eltern die Schulpflicht ihrer Kinder, können sie von der Gemeinde gebüsst werden.