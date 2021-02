Der Ticker startet um 5:50 Uhr

5:26 Studie: Impfverzögerungen kosten EU Milliarden Für ihre Verzögerungen bei der Corona-Impfaktion zahlen die EU-Länder einer Studie zufolge einen hohen Preis. Nach einer Untersuchung des Kreditversicherers Euler Hermes liegen die Staaten der EU derzeit fünf Wochen hinter ihrem Impfplan. Sollten sie diese Zeit nicht aufholen, entstünde aufgrund zu erwartender weiterer Corona-Einschränkungen ein wirtschaftlicher Schaden von bis 90 Milliarden Euro. Mit der momentanen Impfgeschwindigkeit werde eine Herdenimmunität erst Ende 2022 erreicht, heisst es in der Studie. Das Ziel der EU-Kommission, bis zum Sommer 70 Prozent der Erwachsenen geimpft zu haben, sei nur zu erreichen, wenn das Impftempo um das Sechsfache erhöht werde. Legende: Reuters

4:09 Australien bestellt mehr BioNTech/Pfizer-Impfstoff Australien stockt Regierungsangaben zufolge die Bestellung für den Impfstoff des US-Pharmaherstellers Pfizer und der deutschen BioNTech um 10 Millionen Dosen auf. Australien hat vergangene Woche das Vakzin für Personen ab 16 Jahren zugelassen. Ab Ende Februar sollen rund 80.000 Dosen pro Woche verimpft werden.

1:08 Weltweit mehr Geimpfte als Infizierte Inzwischen sind mehr Menschen gegen Corona geimpft, als sich bisher mit dem Virus infiziert haben. Insgesamt 104.9 Millionen Impfdosen wurden inzwischen verabreicht, wie aus Daten der von der Universität Oxford gegründeten Organisation «Our World in Data» und der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters gibt es derzeit weltweit rund 104.1 Millionen Infektionen. Allerdings haben viele der Geimpften bislang erst eine von zwei erforderlichen Dosen erhalten. Legende: Keystone

1:01 Deutschland beschliesst Milliardenhilfen für Familien und Unternehmen Die Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD will die negativen Folgen der Corona-Pandemie mit neuen Milliardenhilfen abfedern. So sollen Familien wie schon im vergangenen Jahr einen Kinderbonus erhalten. Der Zuschlag auf das Kindergeld soll einmalig 150 Euro betragen, wie die Parteispitzen am späten Mittwochabend mitteilten. Einen einmaligen Corona-Zuschuss von 150 Euro sollen auch erwachsene Grundsicherungsempfänger bekommen. Für plötzlich in Not geratenen Selbstständige und Beschäftigte mit kleinen Einkommen wird der erleichterte Zugang in die Grundsicherung bis Ende 2021 verlängert. In der Gastronomie werde die bisher bis zum 30. Juni befristete Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent um eineinhalb Jahre bis Ende 2022 verlängert. Weitere Unterstützung erhalten auch die Kulturschaffenden: Nach dem Beschluss der Koalition wird ein Anschlussprogramm für das Rettungs- und Zukunftsprogramm «Neustart Kultur» mit einer Ausstattung von einer weiteren Milliarde Euro aufgelegt.

22:38 Astra-Zeneca-Impfstoff soll auch vor Verbreitung schützen Neben der Befürchtung vor negativen Langzeitfolgen und dem Eingriff in die körperliche Integrität, ist von Impfskeptikern unter den Pflegenden auch immer wieder ein anderes Argument zu hören: Es sei nicht erwiesen, dass das Corona-Vakzin eine Übertragung des Virus auf andere verhindere. Doch gerade in diesem Punkt gibt es heute hoffnungsvolle Nachrichten des Impfherstellers Astra-Zeneca und der Universität Oxford. Deren Produkt verringert wohl tatsächlich die Übertragungs-Wahrscheinlichkeit auf Dritte. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie. 02:19 Video Astra-Zeneca-Impfstoff schützt auch vor Corona-Verbreitung Aus 10 vor 10 vom 03.02.2021. abspielen

21:35 Über 60'000 Tote in Spanien In dem von der Pandemie schwer getroffenen Spanien hat die Zahl der Todesopfer die Marke der 60'000 durchbrochen. Binnen 24 Stunden seien 565 Menschen mit Covid-19 ums Leben gekommen, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 60 370 gestiegen sei, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Madrid mit. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte den amtlichen Angaben zufolge um mehr als 31'000 auf knapp 2.9 Millionen. Für die 47 Millionen Einwohner gab es aber auch gute Nachrichten: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen ist seit einer Woche im Zuge von zum Teil sehr strengen Einschränkungen der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit konstant rückläufig. Am Mittwoch fiel sie auf 329.

20:15 Tschechien: Über eine Million Corona-Fälle In Tschechien hat die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Corona-Infektionen die Schwelle von einer Million überschritten. Das entspricht fast jedem zehnten Einwohner. Innerhalb von 24 Stunden kamen 9057 neue Fälle hinzu, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Prag hervorging. Insgesamt starben bislang 16'683 Menschen, die nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert waren. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10.7 Millionen Einwohner. Besonders angespannt ist die Lage weiter in der westlichen Verwaltungsregion um Karlsbad (Karlovy Vary). Dort war kein einziges Intensivbett mehr für Covid-19-Patienten frei. Innenminister Jan Hamacek kündigte an, dass nun auch Polizeihubschrauber für die Verlegung von Patienten in andere Landesteile genutzt werden sollen. Das Gesundheitssystem sei stark ausgelastet, an Lockerungen oder ein Ende des Notstands sei noch nicht zu denken, sagte der Sozialdemokrat. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 02.02.2021 Mit Video

19:51 US-Finanzministerin für Billionen-Corona-Hilfe US-Finanzministerin Janet Yellen macht sich für eine vollständige Umsetzung des geplanten Hilfspakets zur Überwindung der Coronakrise im Volumen von 1.9 Billionen Dollar stark. Es sei absolut notwendig, das Vorhaben zu realisieren, sagt Yellen nach einer Telefonkonferenz mit Bürgermeistern sowohl der Republikaner als auch der Demokraten von Präsident Joe Biden. Dieser hat das Paket vorgeschlagen, die Republikaner wollen aber 618 Milliarden Dollar weniger ausgeben. «Der Nutzen, jetzt und umfassend zu handeln, wird die Kosten auf lange Sicht bei weitem übersteigen», erklärt Yellen laut ihrem Ministerium. Legende: Keystone

19:25 Die Basler Fasnachtsseele brodelt Nachdem der Lokalsender Telebasel am Dienstag publik gemacht hat, dass dieses Jahr keine Schnitzelbänke aufgezeichnet und am Fernsehen gezeigt würden, herrscht dicke Luft – auch in den sozialen Medien. Das Basler Gesundheitsdepartement teilte dem Sender schriftlich mit, dass solche Auftritte – auch wenn sie ohne Publikum stattfinden – nicht erlaubt seien. Denn wegen der Pandemie gilt in der Schweiz zurzeit ein Singverbot im nicht-professionellen Bereich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aufruhr bei Fasnächtlern Basel: Schnitzelbänke am Fernsehen sind verboten 03.02.2021 Mit Audio

19:01 EU-Videogipfel Ende Februar Ratspräsident Charles Michel hat für Ende Februar einen weiteren EU-Videogipfel zur Corona-Pandemie und zu aussenpolitischen Fragen angesetzt. Am 25. Februar sollen die EU-Staats- und Regierungschefs zunächst online die Koordination der Massnahmen gegen Covid-19 besprechen, am 26. Februar dann in einer weiteren Videokonferenz die Aussenpolitik. Dies teilte Michels Sprecher am Mittwochabend auf Twitter mit.

18:36 EMA prüft Corona-Impfstoff von Novavax Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat ein Prüfverfahren für einen weiteren Corona-Impfstoff eingeleitet. Auf der Grundlage erster Ergebnisse von Laborversuchen und klinischen Studien des US-Herstellers Novavax habe man das sogenannte Rolling-Review-Verfahren eingeleitet, wie die EMA mitteilte. Nach dem Verfahren werden Daten und Ergebnisse von Studien bereits bewertet, noch bevor ein formeller Antrag auf Zulassung gestellt wurde. Damit wird das Verfahren deutlich verkürzt. ‼️ EMA starts a rolling review of Novavax #COVID19vaccine: https://t.co/qhuj1X7nuq — EU Medicines Agency (@EMA_News) February 3, 2021

17:49 «Pandemie in der Pandemie» Laut Gesundheitsminister Alain Berset befindet sich die Schweiz in einer ähnlichen Situation wie Anfang Oktober, als sich die Fallzahlen wöchentlich verdoppelten: «Seit fünf bis sechs Wochen verdoppeln sich nun die Fälle der mutierten Varianten jede Woche», erklärte der Gesundheitsminister an der heutigen Medienkonferenz. Falls Sie diese am Nachmittag verpasst haben, können Sie die wichtigsten Aussagen des Bundesrats und des BAG in unserem Artikel nachlesen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Bundesrat: Keine weitreichenden Lockerungen ab Ende Februar 03.02.2021 Mit Video

17:33 Massentests in Baselland ergeben vier neue Coronafälle Im Rahmen eines Massentests von Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Primarschule in Niederdorf BL sind vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden – drei davon mit einer mutierten Variante des Virus. Betroffen sind eine Lehrperson und drei Kinder zweier Kindergärten. Der Ansteckungsfokus kann auf die beiden Kindergartenklassen eingegrenzt werden, wie der Kantonale Krisenstab am Mittwoch mitteilte. Diese beiden Klassen befänden sich bereits seit dem 27. Januar in Quarantäne.

17:10 Post spürt Online-Boom und will in IT investieren Die Post hat im «Corona-Jahr» 2020 einen Digitalisierungsschub erlebt und will die Informatik (IT) weiter ausbauen. Davon profitieren sollen auch die Standorte Neuenburg und Bellinzona. Als Folge Pandemie-bedingter Einschränkungen wie Ladenschliessungen und Homeoffice erlebte die Post im vergangenen Jahr einen Paketboom, die Vervierfachung der Online-Zugriffe und deutlich mehr Video-Konferenzen. Mit rund 1700 IT-Mitarbeitenden verfügt die Post über eine der grössten derartigen Informatik-Abteilungen in der Schweiz. Sie will nun bewusst auf Qualität, Sicherheit und Vertrauen setzen, wie Wolfgang Eger, seit 2019 Leiter IT/Technologie der Post, am Mittwoch an einer Video-Medienkonferenz erklärte. Er wolle die IT aus ihrem Schattendasein holen, sie sei bisher unterschätzt worden. Legende: Keystone

16:53 Hunderte Personen am Australian Open in Isolation Nach einem Corona-Fall in einem Spielerhotel für die Australian Open in Melbourne müssen sich Teilnehmer, Offiziellen und Mitarbeiter in die häusliche Isolation begeben. Es handle sich um insgesamt 500 bis 600 betroffene Personen, die sich am Mittwoch in Isolation begeben mussten. Das teilten die Behörden von Victoria mit. Namen der Betroffenen wurden nicht genannt. Die Organisatoren haben daraufhin sämtliche Partien der 6 Vorbereitungsturniere vom Donnerstag abgesagt. Der Zeitplan für Freitag wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Die Durchführung der Australian Open sei aber offenbar nicht gefährdet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Keine Spiele am Donnerstag Hunderte Australian-Open-Teilnehmer in Isolation 03.02.2021 Mit Video

16:40 WEF in Singapur erst im August Das World Economic Forum 2021 in Singapur wird vom 17. bis 20. August tagen, wie die Veranstalter mitteilten. Geplant gewesen war das WEF eigentlich für den 25-28 Mai. Obwohl das Weltwirtschaftsforum und die Regierung von Singapur weiterhin zuversichtlich seien, dass die Massnahmen zur Gewährleistung eines sicheren und effektiven Treffens getroffen wurden und die lokale Übertragung von COVID-19 in Singapur auf einem vernachlässigbaren Niveau bleibe, spiegle die Änderung des Termins des Treffens die internationalen Herausforderungen bei der Eindämmung der Pandemie wider, schreiben die Verantwortlichen. Die derzeitigen weltweiten Reisebeschränkungen hätten die Planung für ein persönliches Treffen in der ersten Jahreshälfte erschwert. Darüber hinaus hätten unterschiedliche Quarantäne- und Lufttransportbestimmungen die Vorlaufzeit erhöht, die notwendig sei, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer weltweit Vorkehrungen treffen können, um teilzunehmen, heisst es in einer Medienmitteilung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: WEF 2021 WEF in Singapur statt in der Schweiz – Hauptsache exklusiv 07.12.2020 Mit Audio

16:24 Tiefere Schwelle für Härtefälle im Kanton Bern Der Berner Regierungsrat erleichtert den Zugang zur Härtefallhilfe für Unternehmen mit Spartenrechnung: Das sind Unternehmen, die mehrere Betriebe haben. Diese können für einen Teil ihres Unternehmens («Sparte») ein Härtefallgesuch einreichen. Neu ist dabei, dass die betroffene Sparte nicht mehr 50 Prozent zum Umsatz des Unternehmens beitragen muss, sondern lediglich 25 Prozent. Dank dieser Reduktion können laut Regierung neu auch Unternehmen unterstützt werden, die bisher die notwendigen Kriterien nicht erfüllt haben. Diese Verordnungsanpassung trage dazu bei, das Überleben dieser Betriebe und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. Bis am Mittwochmittag, 3. Februar 2021, wurden im Kanton Bern 371 Härtefallgesuche eingereicht, welche alle registriert und in die Evaluation aufgenommen wurden. Davon konnten 113 Gesuche entschieden werden; 100 Gesuche wurden positiv beurteilt. Die zugesicherten Beiträge für diese positiv beurteilten Gesuche belaufen sich auf 5.91 Millionen Franken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 26.01.2021 Mit Audio

16:06 Medienkonferenz beendet Mit den Worten von Nora Kronig geht die Medienkonferenz zu Ende. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Auf srf.ch, in der News-App und hier im Liveticker bleiben Sie auch weiterhin über die Situation rund um das Coronavirus informiert.

16:06 Nora Kronig (BAG): Bis zu 800 Mio. Franken möglich für Impfstoffe «Wir hatten mit 309 Millionen Franken angefangen», erklärt Nora Kronig (BAG) auf die Frage, wie viel denn bisher für die Impfdosen ausgegeben wurde. Nun habe man die Möglichkeit bis zu einem Umfang von bis zu 800 Millionen Franken Impfstoffe zu besorgen. Das sei eine Dimension, die zusammen mit dem VBS gemacht worden sei.