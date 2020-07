Der Ticker startet um 6:47 Uhr

19:48 WHO besorgt über rasanten Anstieg in Afrika Der rapide Anstieg der Corona-Infektionen in Afrika besorgt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Zahlen seien zwar in den meisten Ländern noch niedrig, der Anstieg aber stark, innerhalb einer Woche in Namibia etwa um 69 Prozent, in Botswana um 66 Prozent und in Sambia um 57 Prozent, sagte der WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan. «Ich bin sehr besorgt, dass wir eine Beschleunigung der Krankheit in Afrika sehen. Wir müssen das sehr ernst nehmen», sagte Ryan. In Südafrika lag der Anstieg innerhalb einer Woche bei 30 Prozent. Dort waren die Fallzahlen deutlich höher als in anderen afrikanischen Ländern. Dort gab es nach WHO-Angaben mehr als 360'000 nachgewiesene Infektionen und 5000 Todesfälle. Legende: Keystone

19:22 Wieder Corona-Briefings im Weissen Haus Nach wachsender Kritik an seinem Krisenmanagement will US-Präsident Trump seine Pressekonferenzen zur Coronavirus-Pandemie in den USA wieder aufnehmen. «Wir hatten sehr erfolgreiche Briefings», sagte Trump am Montag im Weissen Haus. Rekordzahlen an Zuschauern hätten seine Auftritte im Fernsehen verfolgt. Bei den neuen Briefings solle es um Fortschritte bei der Suche nach einem Impfstoff, um Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen und um «das China-Virus» gehen. Ausserdem sollten sich führende Vertreter der Pharma-Industrie dort äussern. Das erste Briefing werde voraussichtlich an diesem Dienstag stattfinden. Bis Ende April war Trump über Wochen hinweg fast täglich bei den Pressekonferenzen der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses aufgetreten. Seine Auftritte dauerten teils länger als zwei Stunden. Legende: Keystone

19:06 Zuschüsse von 390 Milliarden Euro beschlossen Die 27 EU-Staaten sind sich nach Angaben von Diplomaten einig über die Höhe der Zuschüsse bei den geplanten Corona-Hilfen. Statt der von Deutschland und Frankreich geforderten 500 Milliarden Euro sollen nun 390 Milliarden Euro an Zuschüssen bei den Coronahilfen bereitgestellt werden.

18:18 Brasilien: Erneuter Corona-Fall in der Regierung Nach dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich nach eigener Aussage auch der Sozialminister mit dem Coronavirus infiziert. «Donnerstagabend begann ich Symptome zu spüren, die auf Covid zurückzuführen sein könnten», schrieb Onyx Lorenzoni am Montag auf Twitter. «Am Freitag habe ich Tests gemacht und heute das Ergebnis bekommen: Covid-19 wurde festgestellt.» Er ist – nach General Augusto Heleno, Chef des Kabinetts für institutionelle Sicherheit, und Energieminister Bento Albuquerque -der dritte Minister mit Corona in der Regierung des rechten Bolsonaro, der vor zwei Wochen positiv getestet worden war. Brasilien, ein Staat mit 210 Millionen Einwohnern, ist neben den USA derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bom dia.

18:01 Zwei Wochen Maskenpflicht im ÖV - die allermeisten machen mit Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in der Schweiz gilt nun seit zwei Wochen – und die allermeisten Reisenden halten sich daran. Die Transportunternehmen von Bahn, Bus und Schiff sind alle zufrieden mit den Gästen. Einzig das Maskentragen auf dem Aussendeck von Schiffen sorge ab und an für Diskussionen. «Wir stellen fest, dass die Leute wegen der Maskenpflicht auf eine Schifffahrt verzichten», sagt Stefan Schulthess, Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) und Präsident des Verbands Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen. Der Schifffahrtsverband hofft nun, bezüglich Maskenpflicht auf Aussendecks noch einmal mit dem Bund ins Gespräch zu kommen. SBB und Postauto sehen keine Auswirkungen der Maskenpflicht auf das Passagieraufkommen.

16:55 «Es ist dumm, was Ihr tut!» Angesichts der Nachlässigkeit einiger New Yorker in der Coronakrise und wegen illegaler Partys hat der Gouverneur des Bundesstaates mit harschen Konsequenzen gedroht. Falls diese Tendenzen anhielten, «müssen wir unseren Öffnungsplan rückgängig machen und Bars und Restaurants schliessen», sagte Andrew Cuomo. Überall in der Millionenmetropole würden Menschen gegen die Abstandsregeln und das Maskengebot verstossen, teilweise würden Hunderte gemeinsam an einem Ort feiern. «Es ist dumm, was Ihr tut!», sagte Gouverneur Cuomo weiter. Er forderte die Polizei und die lokalen Behörden auf, die Gesetze durchzusetzen. Am Wochenende hatten Videos von grösseren Menschenmengen die Runde gemacht. 23:46 Video Corona Hotspot New York Aus Reporter vom 03.05.2020. abspielen

16:29 Positive Ergebnisse eines britischen Impfstoffs Ein britischer Impfstoff gegen das Coronavirus scheint einer Studie zufolge sicher zu sein und das Immunsystem anzuregen. Das Mittel der Universität Oxford und des britischen Pharmaunternehmens AstraZeneca löst gleich zwei Antworten des Immunsystems aus: Es fördere sowohl die Bildung von spezifischen Antikörpern als auch von T-Zellen – beide sind für die Immunabwehr wichtig. Über diese Ergebnisse berichtete die britische Medizin-Zeitschrift «The Lancet». Erste Ergebnisse waren schon in der vergangenen Woche bekannt geworden. Grossbritannien hat bereits 100 Millionen Impfstoffdosen vorbestellt. Die ersten Versuche mit 1077 gesunden Personen wurden als vielversprechend eingestuft. Allerdings sei noch unklar, ob der Impfstoff ausreichend Schutz biete, berichteten Experten. Um diese Frage zu klären, haben bereits in Brasilien weitere Tests mit mehreren Tausend Freiwilligen begonnen.

16:19 Boliviens Fussballchef stirbt an Covid-19 Cesar Salinas, der Präsident des bolivianischen Fussball-Verbandes, ist an den Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Salinas wurde 58 Jahre alt. Der frühere Vorsitzende des bolivianischen Klubs The Strongest wurde 2018 Präsident des nationalen Fussballverbandes. Dadurch hatte Salinas auch einen Sitz im Exekutivkomitee der südamerikanischen Konföderation Conmebol inne.

15:56 Düstere Prognosen für Tourismus in Thailand Die Tourismus-Hochburg Thailand wird der heimischen Zentralbank zufolge noch lange unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. In diesem Jahr dürften nur etwa acht Millionen ausländische Besucher kommen und damit 80 Prozent weniger als 2019, sagte die Notenbank voraus. Sie geht davon aus, dass das im Vorjahr erreichte Rekordniveau von rund 40 Millionen Gästen erst in einigen Jahren wieder erreicht werden kann. Der Tourismus trägt mehr als elf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der zweitgrössten Volkswirtschaft Südostasiens bei. Legende: Keystone/Archiv

15:16 Mehrheit verzichtet auf Reise ins Ausland Davos statt Dubai: Wegen der Corona-Pandemie sind Sommerferien in der Schweiz hoch im Kurs. Konkret verzichtet mehr als die Hälfte aller Deutschschweizer 2020 auf eine Reise ins Ausland. Das geht aus einer am Montag publizierten Umfrage , Link öffnet in einem neuen Fensterder Marktforscher von Innofact hervor. Von denen, die es doch ins Ausland zieht, bleiben die meisten in Grenznähe. Dabei ist Italien gemäss Umfrage die beliebteste ausländische Feriendestination der Deutschschweizer. Doch auch Deutschland, Österreich oder Frankreich stehen hoch im Kurs.

15:00 Gemeinden verärgert über Partys am Genfersee Der Sommer 2020 ist anders als sonst, keine Frage. Stau im Berner Oberland statt am Gotthard, Wanderschuhe statt Flipflops, Genfersee und nicht Côte d'Azur. Und da, am Genfersee, wird jedes Wochenende Party gemacht. Ohne Corona-Schutzmassnahmen, dafür mit grossen Abfallbergen. Nun haben die Gemeinden die Nase voll. Man setzt vermehrt auf Aufklärung, auch die Polizeipräsenz wird verstärkt. 01:28 Video Feierwütige am Genfersee werden zum Problem Aus Tagesschau vom 20.07.2020. abspielen

14:41 Kein Weltfussballer 2020 Erstmals in der Geschichte des Goldenen Balles wird in diesem Jahr wegen der Coronakrise kein Fussballer als bester Spieler der Welt ausgezeichnet gekürt. Weil unter anderem zahlreiche Ligen nicht zu Ende gespielt werden konnten und die EM und die Copa America verschoben werden mussten, sei diese Entscheidung getroffen worden, hiess es in einer Mitteilung. Die Gewinner des seit 1956 vergebenen Ballon d'Or werden von internationalen Fachjournalisten gewählt. Legende: Keystone

14:21 Maskenpflicht im ÖV funktioniert Zwei Wochen nach Einführung der Maskenpflicht zeigt sich: Ein Grossteil der Passagiere hält sich an die Regel. Die Transportunternehmen von Bahn, Bus und Schiff sind alle zufrieden mit den Gästen. «Die Bilanz zur Masken-Tragpflicht ist aus SBB-Sicht äusserst positiv: Praktisch alle Zugreisenden befolgen die Pflicht zum Maskentragen in den Zügen», sagte Martin Meier, Mediensprecher der SBB, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Auch Postauto ist zufrieden mit der Umsetzung. Die Maskenpflicht sei von Beginn weg sehr gut eingehalten worden, teilte Postauto auf Anfrage mit. Nur bis zu geschätzte fünf Prozent der Fahrgäste reisten ohne Masken. Ähnlich positive Einschätzungen äusserten Bernmobil, die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), die Jungfraubahnen, die Seilbahnen Schweiz und die Schifffahrtsgesellschaften. Bei den VBZ würden 98 Prozent der Reisenden Masken tragen, erklärte VBZ-Einsatzleiter Jasko Fehratovic. Die Kundinnen und Kunden seien von Anfang an sehr diszipliniert gewesen. Nur in den späteren Abendstunden hätten sich vereinzelt Gruppen von Jugendlichen nicht an die Maskenpflicht gehalten. 00:38 Video Maskenpflicht im ÖV (unkomm.) Aus News-Clip vom 20.07.2020. abspielen

13:59 Corona-Taskforce hat neuen Leiter Personeller Wechsel an der Spitze der «Swiss National Covid-19 Science Task Force»: Per 1. August leitet Martin Ackermann, Experte für Mikrobiologie an der ETH Zürich und Eawag, die Expertengruppe. Ihr bisheriger Leiter Matthias Egger ist weiterhin als Experte tätig. Er konzentriert sich aber wieder auf seine Aufgaben als Präsident des Nationalen Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds und als Professor für Epidemiologie an der Universität Bern, wie der Bund meldet. Die Taskforce wurde in der «Ausserordentlichen Lage» ins Leben gerufen. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Beratung von Politik und Behörden sowie der Bekämpfung von Covid-19. Audio Matthias Egger über Forschungskredite und Pandemiebekämpfung 25:03 min, aus Tagesgespräch vom 17.06.2020. abspielen. Laufzeit 25:03 Minuten.

13:33 Swiss beschleunigt Rückzahlungen Die Fluggesellschaft Swiss will die Kosten für Flüge, die bis Ende Juni wegen den Corona-Massnahmen annulliert wurden, in den nächsten sechs Wochen zurückzahlen. Swiss habe bereits einen dreistelligen Millionenbetrag für stornierte Flüge ausbezahlt, sagt Swiss-Mediensprecherin Elena Stern auf Anfrage von SRF News. «Mittlerweile werden jede Woche Tickets im Wert von mehreren Millionen Schweizer Franken ausbezahlt.»

13:26 Mexikos Tourismusorte sind geöffnet – trotz hoher Ansteckungszahlen Mit fast 40'000 Corona-Todesopfern hat Mexiko nun Italien überholt. Dennoch lockert das Land den Lockdown. Seit Anfang Juli sind Touristenorte geöffnet, denn das Land lebt vom Tourismus. Während Europäer fernbleiben, nutzen die Amerikaner die Gunst der Stunde: Die tiefen Preise locken. Aber die Situation bleibt keine einfache – für Hoteliers und Gäste. Daniela Wachter, SRF-Korrespondentin, berichtet aus Cancun: «Grosse Vorkehrungen, um den Abstand einzuhalten, treffen die Hotels nicht. Auch sieht man kaum Touristen mit Masken. Warum? Weil sich die meisten hier sicher fühlen. Immerhin hat man den Strand, den Pool fast für sich allein. Bei diesem paradiesischen Ausblick kann man fast vergessen, dass sich Mexiko in einer Krise befindet.» 02:09 Video Mexiko-Ferien mitten in der Krise Aus Tagesschau vom 20.07.2020. abspielen

12:19 BAG meldet 43 Neuinfektionen In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 43 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntag waren 99 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Samstag 110. Insgesamt gab es bisher 33'634 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Der 7-Tage-Schnitt beträgt damit 97.7 Neuinfektionen. Das sind 20 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bisher starben gemäss den Angaben 1688 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet, entspricht das 19.7 Opfern.

11:35 SwissCovid-App: Komitee fürchtet «digitale Diktatur» wie in China Eine Gruppierung aus der Westschweiz rund um Nationalrat Jean-Luc Addor (SVP/VS) hat gegen die Änderungen im Epidemiengesetz zur SwissCovid-App das Referendum lanciert. Das Gesetz ist allerdings bereits in Kraft und gilt vorderhand bis Ende Juni 2022. Den Ursprung habe das Komitee «Stop Swiss Covid» in der Westschweiz, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Nach und nach breite sich die Opposition gegen die SwissCovid-App aber auf das ganze Land aus. Die App müsse die Betriebssysteme von Google und Apple durchlaufen, argumentiert das Komitee. Da bestehe die Gefahr, dass die Internetgiganten Daten abschöpfen könnten. Auch bestehe bei der eingesetzten Bluetooth-Technologie ein Missbrauchsrisiko. «Falsch positive Fälle» und unnötige Quarantäne-Verfügungen könnten die Folgen sein. Zudem entstehe durch die App ein gesellschaftlicher Druck. Das Referendumskomitee hat bis zum 8. Oktober Zeit, die nötigen 50'000 Unterschriften zu sammeln. National- und Ständerat haben am 19. Juni die Gesetzesgrundlagen für die App gutgeheissen als dringliche Änderungen im Epidemiengesetz.

11:15 Ethiker: «Triage traumatisiert Angehörige und medizinisches Personal» Welche Patientinnen und Patienten sollen zuerst behandelt werden und welche erst später? Diese sogenannte Triage mussten Ärztinnen und Ärzte während der Corona-Pandemie machen. Und genau solche Entscheide müssten bei einer zweiten Covid-19-Welle möglichst verhindert werden. Das fordert der Ethiker Mathias Wirth von der Universität Bern zusammen mit anderen Ethikerinnen und Medizinern. Er sagt: «Die Triage setzt relevante Gebote der medizinischen Versorgung aus und traumatisiert Angehörige und medizinisches Personal.»