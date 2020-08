Der Ticker startet um 5:40 Uhr

21:35 WHO warnt vor «Impfstoff-Nationalismus» Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft zu mehr globaler Zusammenarbeit bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff auf. Das sei auch im Eigeninteresse der Länder, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Weltwirtschaft könne sich erst nachhaltig erholen, wenn das Virus überall besiegt sei. Dazu müsse an möglichst vielen Impfstoffen geforscht werden, statt auf einzelne Kandidaten zu setzen. «Übermässige Nachfrage und Wettbewerb um das Angebot schafft bereits jetzt Impfstoff-Nationalismus und das Risiko von Wucher», sagte Tedros. Neun der weltweit aktuell klinisch getesteten Impfstoffe stünden Staaten im Rahmen eines unter dem Dach der WHO geschaffenen Fonds zur Verfügung. Dieser benötige 31.3 Milliarden Dollar. Schon im Juni hatte der Fonds von Regierungen, Stiftungen und Privatwirtschaft gewarnt, dass die Staatengemeinschaft erst einen Bruchteil des nötigen Geldes zugesagt habe. Neben Impfstoffen soll der Fonds auch bei der Erforschung und Herstellung von Tests und Medikamenten gegen Covid-19 helfen.

20:31 Lohnherbst geht nicht kampflos über die Bühne Das Coronavirus prägt auch den sonst eher lautstarken Lohnherbst. Die Gewerkschaft Travail Suisse will trotz Krise nicht auf Lohnforderungen verzichten. Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik Travail Suisse, erklärt die Forderungen: «In der Vergangenheit haben wir schon über die letzten Jahre eine Lohn-Stagnation gesehen. Und das bei sehr, sehr erfolgreicher Wirtschaftsentwicklung.» Und mit mehr Lohn könnten Arbeitnehmende auch mehr konsumieren und helfen, die Wirtschaft anzukurbeln. Gleichzeitig verzichten die Gewerkschaften auf Lohnforderungen bei wirtschaftlich schwer getroffenen Branchen wie der Gastronomie. Dafür gibt es beim Arbeitgeberverband Lob. Aber: Auch in anderen Branchen gebe es wenig Spielraum, hält man dort fest. In erster Linie sei es das Ziel in der Krise Arbeitsplätze beizubehalten, sagt der Direktor des Arbeitgeberverbandes Roland A. Müller. Lohnerhöhungen durchzubringen sei in der heutigen Zeit deutlich schwieriger. 01:52 Video Lohnforderung trotz Coronakrise Aus Tagesschau vom 13.08.2020. abspielen

19:24 Aargau bleibt bei Beschränkungen für Clubs und Bars National fällt im Oktober die 1000er-Regel – aber noch ist Sommer und einzelne Kantone sehen (noch) keinen Anlass, Beschränkungen zu lockern. So etwa der Aargau. Er verlängert die Auflage, dass Clubs und Bars höchstens 100 Gäste einlassen dürfen. Bis Ende September. Auch die Verpflichtung für Veranstalter von grösseren Anlässen, die Besucher aufzuteilen in Sektoren von maximal 100 Personen, bleibt bestehen. Die aktuelle Lage rund um das Coronavirus gebe keinen Anlass, die Massnahmen aufzuheben, teilt das Aargauer Gesundheits-Departement mit.

18:45 Frankreich mit grösster Zunahme seit Lockdown Frankreich meldet mit 2669 bestätigten Neuinfektionen die grösste tägliche Zunahme seit dem Ende des Lockdowns. Der Durchschnittswert der vergangenen sieben Tage liegt demnach inzwischen bei 1962, der höchste Wert seit dem 24. April, als die Epidemie in Frankreich voll ausgeprägt war. Die Zahlen bestätigter Infektionen steigt auch in anderen europäischen Ländern teilweise stark an. So meldete etwa Kroatien mit 180 neuen Fällen gar den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie.

17:25 Mehr freie Mietwohnungen auf dem Wohnungsmarkt Seit ein paar Wochen oder wenigen Monaten gibt es wieder deutlich mehr freie Wohnungen in den Städten – und das hat viel mit Corona und Airbnb zu tun. Dies zeigt eine neue Immobilienstudie der Raiffeisen-Gruppe. In den grossen Städten dürften demnach bereits hunderte von Wohnungen wieder in Mietwohnungen umgewandelt worden sein. Insgesamt seien in den städtischen Kantonen Zürich, Genf und Basel fast 20 Prozent aller Airbnb-Angebote innert Jahresfrist verschwunden, heisst es in der Studie. Die Coronapandemie habe ganz generell ihre Spuren im Mietwohnungsmarkt hinterlassen. Das Überangebot an Wohnungen werde unter anderem wegen eines tiefer ausfallenden Migrationssaldos noch grösser. Das werde sich künftig in weiter steigenden Leerständen zeigen, so die Studie. Legende: Keystone

15:50 Deutschland: Kostenlose Masken für leidende Staaten Nachdem in Deutschland zu Beginn der Coronakrise akuter Maskenmangel geherrscht hatte, erwägt die Bundesregierung laut «Spiegel» nun, überzählige Masken an andere Staaten zu verschenken. So gebe es Pläne, über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 250 Millionen Masken im Wert von 275 Millionen Euro kostenlos an Staaten abzugeben, die besonders unter der Pandemie leiden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf Vorlage aus dem Auswärtigen Amt.

In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Anträge auf staatliche Arbeitslosenhilfe erstmals

seit Monaten unter die Millionengrenze gefallen. Insgesamt stellten vorige Woche 963.000 Bürger einen entsprechenden Erstantrag, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März, als der sprunghafte Anstieg der Arbeitslosigkeit infolge der Coronakrise begann. Bis zu einer Erholung des jahrelang boomenden Arbeitsmarktes bleibt es allerdings noch ein langer Weg. Anfang August waren noch immer rund 15.5 Millionen Menschen in den USA offiziell als arbeitslos gemeldet.

14:20 Schweizer Tourismus mit trüber Zwischenbilanz Der Schweizer Tourismus steuert erwartungsgemäss auf ein schlechtes Jahr zu. Zwar zeigt eine Zwischenbilanz zu den Sommermonaten für die Berggebiete einen erfreulichen Anstieg dank einheimischen Gästen (um 37 Prozent). Doch können diese den massiven Rückgang bei den ausländischen Touristen nicht kompensieren. Vor allem in den Städten reisst der wegbleibende Übersee- und Geschäftstourismus ein Loch in die Rechnung. Dies geht aus einer landesweiten Branchenumfrage bei Tourismusdestinationen, Sehenswürdigkeiten und grossen Bergbahnen hervor, die Schweiz Tourismus vor kurzem durchgeführt und nun veröffentlicht hat. Stark vermisst würden demnach weiterhin Reisende aus Übersee, die bevorzugt Städte besuchten. Zudem falle der Geschäfts- und Kongresstourismus grösstenteils ebenfalls aus. Pandemie-bedingt müssten zudem immer noch Veranstaltungen abgesagt werden. Dies treffe die Tourismusanbieter massiv. Insgesamt fehlen in den Städten und in den Bergregionen gemäss der Erhebung von Juni bis August 3,2 Millionen Hotelübernachtungen. Dies entspreche einem Minus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Legende: Keystone

13:30 Stadt Bern ruft zur brieflichen Stimmabgabe auf «Bleiben Sie gesund und stimmen Sie brieflich ab»: Diesen Aufruf hat der Berner Gemeinderat an die Bevölkerung gerichtet. Die geltenden Corona-Massnahmen erschwerten die Stimmabgabe im Stimmlokal sowie das Auszählen der Stimmen am Abstimmungssonntag vom 27. September, heisst es zur Begründung. Mit dem Aufruf will der Gemeinderat vermeiden, dass sich grosse Menschenansammlungen vor und in den Urnenlokalen bilden.

12:33 234 neue Fälle in der Schweiz und in Liechtenstein Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für die Schweiz und Liechtenstein 234 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Mittwoch waren es 274, am Dienstag waren es 187, am Montag 105, am Sonntag 152 gewesen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neusten BAG-Zahlen 37’403 laborbestätigte Fälle. Gleichzeitig meldete das BAG im Vergleich zum Vortag zwei neue Hospitalisierungen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung steigt um einen auf 1715. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, belaufe sich bisher auf insgesamt 861'555.

11:46 Starker Anstieg von Coronavirus-Infektionen in Basel-Stadt Im Kanton Basel-Stadt sind am Donnerstag zwölf neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Es handelt sich um den stärksten Zuwachs seit dem 12. April. Mit den neu infizierten Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern stieg die Anzahl der bislang registrierten Infizierten auf 1110 an. Damit erhöhte sich auch die Zahl der isolierten Personen um neun auf 41, wie aus der am Donnerstag aktualisierten Coronavirus-Statistik des Kantons hervorgeht. Die Anzahl der Covid-19-Todesfälle blieb mit 53 stabil.

10:43 USA: Höchste Zahl an Corona-Toten binnen 24 Stunden seit Ende Mai In den USA sind so viele Menschen an einem Tag mit dem Coronavirus gestorben wie seit Ende Mai nicht mehr. Binnen 24 Stunden gab es etwa 55'900 bekannte Neuinfektionen und rund 1500 Tote, wie aus Zahlen der Universität Johns Hopkins hervorging. Am 27. Mai waren 1522 Corona-Tote gemeldet worden, den Höchststand in absoluten Zahlen gab es Mitte April mit 2666 Todesfällen. In den USA mit ihren 330 Millionen Einwohnern infizierten sich laut Johns-Hopkins-Universität bisher knapp 5.2 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2, mehr als 166'000 Menschen starben.

9:40 Bern: In Restaurants gilt neu Registrierungspflicht Um ein möglichst effizientes Contact Tracing durchführen zu können, ist in Innenräumen von Restaurants ab dem 17. August 2020 mindestens eine Person pro Gästegruppe verpflichtet, ihre Kontaktdaten anzugeben. Das teilt die Staatskanzlei des Kantons Bern mit. Neu müssen in Restaurants sowie in Bars und Clubs die Gäste nebst Namen auch ihr Geburtsdatum und ihre vollständige Adresse nennen. Das hat der Regierungsrat beschlossen und die entsprechende Verordnung angepasst. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Berner Corona-Massnahmen Wer ins Restaurant will, muss sich zwingend registrieren 13.08.2020 Mit Audio

8:42 Tui: Umsatz bricht ein und sorgt für massiven Verlust Der Reisestopp wegen der Coronakrise hat den weltgrössten Tourismuskonzern Tui tief in die roten Zahlen gerissen. Weil das Unternehmen von April bis Juni fast alle Urlaubsreisen absagen musste, verlor Tui unter dem Strich rund 1.4 Milliarden Euro. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Touristikkonzern im Minus Coronakrise brockt Tui Milliardenverlust ein 13.08.2020 Mit Audio

7:57 Indien meldet 66'999 Neuinfektionen binnen eines Tag Indien verzeichnet erneut einen Höchstwert bei den täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium meldete 66'999 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden. Damit hat das Land den 15. Tag in Folge mindestens 50'000 neue Fälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt auf fast 2.4 Millionen, das sind nach den USA und Brasilien die drittmeisten weltweit. Legende: Die Zahl der Todesfälle stieg auf über 47'000. Keystone

6:55 Test-Panne in Bayern Testen, testen, testen – das war die Strategie der bayerischen Regierung, um gerade in der Ferienzeit einen Anstieg der Corona-Fälle zu vermeiden. Seit Juli hatte man diverse Teststationen an Flughäfen, an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg und an mehreren Autobahnraststätten einrichten lassen. 44'000 Personen, die im Ausland in den Ferien waren und sich an einer Teststation hatten testen lassen, warten seit Tagen auf ihr Ergebnis und dies, obwohl es vorliegt. Darunter – so räumte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ein – auch 900 nachweislich positiv getestete Personen. Grund für die Verzögerungen sei, dass die Daten der Getesteten nach wie vor von Hand erfasst und erst dann digitalisiert würden. Ausserdem sei das Test-Angebot unerwartet stark genutzt worden. Bis heute Mittag sollen die positiv Getesteten nun ihr Ergebnis bekommen. Audio Corona-Panne in Bayern: Gesundheitsministerin Melanie Huml an einer Pressekonferenz 01:57 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.08.2020. abspielen. Laufzeit 01:57 Minuten.

6:20 Kamala Harris: Trump für Opfer verantwortlich Die Demokraten machen im Kampf ums Weisse Haus gegen US-Präsident Donald Trump die US-Opferzahl in der Coronakrise zum Wahlkampfthema. Der Grund, warum das Virus die USA besonders hart getroffen habe, sei, «weil Trump es von Anfang an nicht ernst genommen hat», sagte die demokratische Anwärterin auf den Vizepräsidenten-Posten, Kamala Harris. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt in dieser Rolle mit dem designierten demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. In den USA wurden mehr als fünf Millionen Corona-Erkrankungen registriert – rund ein Viertel der weltweiten Fälle. Mehr als 165'000 Menschen starben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Erster Auftritt mit Biden Harris macht Trump für Corona-Opfer in USA verantwortlich 13.08.2020 Mit Video

4:54 Bericht: RKI zieht Impfstoff-Prognose zurück Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) zieht eine Prognose zurück, wonach der Einsatz eines Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus bereits im Herbst möglich sein könnte. Eine RKI-Sprecherin bezeichnet eine zuvor auf der Homepage des Instituts veröffentlichte entsprechende Einschätzung als nicht mehr aktuell. Die Publikation sei versehentlich veröffentlicht worden und völlig veraltet. Das RKI rechnet nicht mehr damit, dass ein Impfstoff im Herbst verfügbar sein könne. Bericht der Welt RKI zieht Prognose zurück – "Versehentlich" veraltetes Positionspapier veröffentlicht https://t.co/1vrrgisCkdpic.twitter.com/D3cFmkUNun — WELT (@welt) August 12, 2020