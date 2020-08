Quelle: Bundesrat, 12.08.20 Corona-Fahrplan des Bundes Weiterhin gilt Das Abstandhalten und die Hygienemassnahmen müssen nach wie vor eingehalten werden. Alle Betriebe brauchen ein Schutzkonzept. Zentral ist auch die Rückverfolgbarkeit. Ab 15. August Maskenpflicht in Flugzeugen Ab 1. Oktober Grossveranstaltungen über 1000 Personen unter strengen Auflagen wieder möglich Seit 20. Juli Einreise aus mehreren Nicht-Schengen-Staaten voraussichtlich wieder erlaubt, darunter Kanada und Australien Maskenpflicht im ÖV 10-tägige Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten Seit 6. Juli Treffen von mehr als 30 Personen im öffentlichen Raum wieder erlaubt Sperrstunde für Gastro- nomie und Nachtclubs aufgehoben Mindestabstand von 2 auf 1.5 Meter reduziert Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen möglich Seit 22. Juni Sportwettkämpfe mit engem Körperkontakt wieder erlaubt Keine Sitzpflicht in Gastrobetrieben Präventionsmassnahmen auf Baustellen und in der Industrie aufgehoben Homeoffice- empfehlung auf- gehoben Schutzvorgaben von be- sonders gefährdeten Personen entfallen Keine Obergrenze bei Demonstrationen (bisher 300 Personen) Neu: Maskenpflicht Seit 20. Juni Wegfall der Grenzkontrollen gegenüber Deutschland, Frankreich und Österreich Seit 15. Juni