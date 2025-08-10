Trotz Rekordhitze feierten 800'000 Menschen bei der Street Parade in Zürich. Alles Wissenswerte im Überblick.

Grosse Beteiligung trotz Hitze: Die 32. Street Parade in Zürich lockte am Samstag trotz hochsommerlicher Temperaturen rund 800'000 Techno-Enthusiasten an das Zürcher Seebecken. Bei 34 Grad Celsius waren Fächer und Wasserflaschen die unverzichtbaren Accessoires des Tages. Die Hitze hielt die Feiernden nicht davon ab, ausgelassen zu tanzen und zu feiern. Glitzersteinchen und Bodypainting mischten sich bald mit Schweissperlen, während die Menge in Bewegung kam.

«Live Love, Love Life» – «Lebe die Liebe, liebe das Leben» ist das Motto der Street Parade 2025.

Discokugeln und Riesenlollipop: Die Lovemobile waren vielfältig dekoriert.

Von Thor bis zum Totenkopf: Auf den Lovemobilen hat alles Platz.

29 Lovemobile zogen ab 14 Uhr durch die Stadt. Eines davon konnte wegen einer Panne nicht mehr weiterfahren.

Rund 800'000 Leute haben sich ums Zürcher Seebecken versammelt. Laut der Polizei kam es zu 28 Festnahmen, meist wegen Diebstahls und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Viele Menschen, viel Abfall. In der Nacht auf Sonntag werden die Strassen dann wieder blankgeputzt.

Viele feierten auf den Strassen, einige auf den Lovemobilen und andere schauten dem Getümmel auf dem Boot zu.

Die wichtigsten Accessoires der Feierfreudigen bei der diesjährigen, hochsommerlichen Ausgabe: Fächer und Wasserflaschen.

Bei der Gratis-Techno-Veranstaltung treten die DJs unentgeltlich auf. Den Riesen-Rave gibt es seit 1992.

Wer an der Street Parade auffallen will, muss sich mit dem Outfit besonders ins Zeug legen.

Snapshot der Street Parade 2025: Laut Veranstaltern sei der Rave, Stand 21 Uhr, ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen.

Ein hitziger Rave: 34 Grad wurde es am Samstag in Zürich. Die Rettungskräfte waren rege im Einsatz: Neben hitzebedingten Kreislaufproblemen behandelten sie Schnittverletzungen, Schürfungen sowie Intoxikationen.

Die zur Abkühlung aufgestellten Sprinkleranlagen wurden gerne genutzt.

Abtauchen und Abkühlen, aber nicht überall ist das erlaubt: Laut Stadtpolizei mussten mehrere Schwimmerinnen und Schwimmer rund um die Quaibrücke, den Schanzengraben und bei der Limmat aus dem Wasser gewiesen werden.

Startschuss und Atmosphäre: Pünktlich um 14 Uhr setzten sich die 29 Love Mobiles in Bewegung und läuteten offiziell den Beginn der Parade ein. Schon eine Stunde zuvor hatten die ersten Tanzbegeisterten an den verschiedenen Bühnen ihr «Aufwärmprogramm» begonnen.

Abkühlung für die Massen: Um der Hitze entgegenzuwirken, hatten die Organisatoren vorgesorgt: Entlang der Paraderoute waren zwei grosse Sprinkleranlagen installiert worden. Diese boten den Feiernden eine willkommene Abkühlung und wurden dankbar angenommen. Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit für eine erfrischende Dusche inmitten des Festtrubels.

Sprinkleranlagen sorgten für Abkühlung.

Sicherheit und Ordnung: Die Stadtpolizei Zürich meldete einen weitgehend reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Bis 21 Uhr wurden 28 Personen festgenommen, hauptsächlich wegen Diebstahls und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fünf Personen mussten aufgrund übermässigen Alkohol- oder Drogenkonsums in die Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle gebracht werden. Im Hauptbahnhof nahm die Kantonspolizei Zürich sechs weitere Personen wegen verschiedener Delikte fest.

Medizinische Versorgung: Schutz und Rettung Zürich hatte alle Hände voll zu tun: Bis 21:30 Uhr wurden rund 520 Personen medizinisch versorgt, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die häufigsten Behandlungsgründe waren Schnittverletzungen, Schürfungen, hitzebedingte Kreislaufprobleme und Intoxikationen. In einem besonders schweren Fall musste eine Person in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital eingeliefert werden.

Besuchermanagement und Verkehr: Trotz der hohen Besucherzahl verlief die Veranstaltung geordnet. Zu keinem Zeitpunkt war der Andrang so gross, dass besondere Personenlenkungsmassnahmen entlang der Umzugsroute eingeleitet werden mussten, teilte die Stadtpolizei Zürich mit.

Ausklang und Fortsetzung: Die Street Parade, die bei der Stadt Zürich offiziell immer noch als Demonstration angemeldet ist, dauerte bis Mitternacht. Doch für viele Feierwütige war damit noch lange nicht Schluss: Nach dem offiziellen Ende der Parade verlagerten sich die Feierlichkeiten in die zahlreichen Clubs der Stadt, wo die Party bis in die frühen Morgenstunden weiterging.