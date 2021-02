Sang-Il Kim betont, auf jeden Fall müsse der Datenfluss von den Spitälern, Arztpraxen und Labors zum BAG in Zukunft verbessert und automatisiert werden. Zu den klinischen Meldungen per Fax sagt der Digital-Chef des BAG, es sei theoretisch möglich, die Leistungserbringer per Verordnung zu zwingen, die Daten digital zu schicken. Doch dann stelle sich auch die Frage, wer die Investitionen in die IT-Systeme bezahlen müsse, so Kim.