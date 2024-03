Dettling gehörte 1998 zu den Gründungsmitgliedern der Jungen SVP des Kantons Schwyz. 2008 wurde Dettling erstmals in das Kantonsparlament gewählt. 2015 schaffte er überraschend den Sprung in den Nationalrat.

In der Partei machte Dettling Karriere: 2018 zog er in den Parteileitungsausschuss der SVP Schweiz ein, seit 2022 amtet er – neben den Nationalrätinnen Céline Amaudruz (GE) und Magdalena Martullo-Blocher (GR) – als Vizepräsident. Dettling gehört in der Partei zum konservativen Flügel.