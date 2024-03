Wer Marcel Dettling besuchen will, muss auf über 1000 Meter über Meer. Dort oben, an der steilen Strasse zwischen Unter- und Oberiberg, wohnt Marcel Dettling, zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern. «Hier bin ich zu Hause», schwärmt Dettling. «Mitten in der Bergwelt, im Herzen der Schweiz.»

Blickt man vom Wohnhaus der Dettlings die Strasse hoch, sieht man den Stall, und noch etwas weiter oben steht das Elternhaus, in welchem Marcel Dettling und seine vier Geschwister aufgewachsen sind. Knapp 400 Meter Distanz, in welchen sich der grösste Teil des bisherigen Lebens von Dettling abgespielt hat.

Legende: Blick von Dettlings Haus: Sein Elternhaus liegt rund 400 Meter weit weg. SRF

Bereits mit 21 übernimmt er den väterlichen Hof. Aktuell hält er 22 Schafe und 17 Milchkühe. Wobei es viele gibt, die ihm nicht abkaufen, dass er selbst noch im Stall steht. Bei all seinen Aufgaben als Nationalrat, als Mitglied des Parteivorstands der SVP, zuletzt war er auch noch Wahlkampfleiter, sei dies doch gar nicht mehr möglich. «Das höre ich oft», sagt Dettling, «aber es stimmt halt einfach nicht.»

Ausserhalb der Sessionen erledige er nämlich alle Arbeiten selbst, zudem würden auch die Kinder mithelfen. Und für alles andere habe er eine junge Landwirtin aus der Region angestellt.

Die Auftritte von Blocher haben ihn fasziniert

Das Interesse für Politik erwacht bei Dettling schon als junger Bub. «Die EWR-Abstimmung 1992, die hat mich so gepackt, dass ich alles dazu gelesen und mich informiert habe», erinnert sich Dettling. Die Auftritte von Christoph Blocher hätten ihn fasziniert, und gleichzeitig habe ihn geärgert, dass die damals im Kanton Schwyz noch vorherrschende CVP sich nicht gegen den EWR-Beitritt stellte.

Legende: Dettling hat unter anderem 17 Milchkühe und arbeitet trotz politischer Verpflichtungen noch als Bauer. SRF

Im Alter von 17 Jahren ist Dettling dabei, als die Junge SVP Schwyz gegründet wird. Mit 27 wird er Kantonsrat, mit 35 Nationalrat, und nun, mit 43, wird er Präsident der grössten Partei des Landes.

Traumkandidat Dettling

Für viele SVP-Mitglieder ist Dettling ein Wunschkandidat. Ein Bauer aus der Innerschweiz – das passt irgendwie besser zur Partei als ein Akademiker aus Lugano. Einer, so wie früher Toni Brunner. Ein «gmögiger» Typ, der gerne mal einen Jass klopft – der aber auch mal auf den Tisch haut, und der politisch ganz weit rechts steht, am rechten Rand der SVP.

Die Leute wollen, dass wir auch die heiklen Themen ansprechen, was sich die anderen Parteien ja nicht mehr trauen.

Auch als Präsident will Dettling weiterhin eine klare Sprache sprechen. «Die Leute sollen wissen, was die SVP will. Und dass wir auch die heiklen Themen ansprechen, was sich die anderen Parteien ja nicht mehr trauen», sagt Dettling.

Legende: Dettling will auch als SVP-Präsident eine klare Sprache sprechen. SRF

Gemeint sind damit das Verhältnis zur EU und die Zuwanderung. Auf diese Themen will Dettling als Präsident setzen, oder besser gesagt: Er will sie weiter bewirtschaften. Denn schon im letzten Herbst, als Dettling Wahlkampfleiter war, baute die SVP ja primär auf diese beiden Themen – und hatte damit auch Erfolg; die SVP war Wahlsiegerin.

Dieser Wahlerfolg, den er mitzuverantworten hat, sei für ihn als künftigen Präsidenten nun aber nicht mehr so angenehm. «Es ist natürlich viel Druck», sagt Dettling. «Es wäre einfacher gewesen zu übernehmen, wenn wir am Tiefpunkt gewesen wären, dann könnte ich nur gewinnen.»