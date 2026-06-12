Weltweit werden wir um unsere direkte Demokratie beneidet. Viermal im Jahr können wir an der Urne über Sachgeschäfte abstimmen. Doch das kann auch zu einer Anstrengung werden. Die Abstimmungsflut kann überfordern. Politiker fordern Anpassungen.

Das ist rekordverdächtig: zwei eidgenössische, fünf Abstimmungen auf kantonaler Ebene und in der Stadt Zürich dreizehn kommunale Vorlagen obendrauf. Eine direktdemokratische Herausforderung, die bei den Menschen auf der Strasse nicht überall gut ankommt. Die Meinungen gehen von «Das ist total gaga» bis «Wenn wir mitbestimmen können, dann sollte man das auch machen».

Strassenumfrage: Wie gehen Sie mit so vielen Vorlagen um?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Rhiona Rosenberger, Wirtschaftsprüferin: «Es ist schon sehr viel. Es ist absolut viel. Aber wenn man das Recht hat abzustimmen, sollte man das auch machen.». Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Rhiona Rosenberger, Wirtschaftsprüferin: «Es ist schon sehr viel. Es ist absolut viel. Aber wenn man das Recht hat abzustimmen, sollte man das auch machen.» SRF

Bild 2 von 4. Edith Brägger, Juristin: «Ich denke, für Leute, die weniger versiert sind, ist es eine Zumutung, sich hier durchzukämpfen.». Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Edith Brägger, Juristin: «Ich denke, für Leute, die weniger versiert sind, ist es eine Zumutung, sich hier durchzukämpfen.» SRF

Bild 3 von 4. René Sommer, Medientechniker: «Das ist total gaga. Ich kann es nicht anders sagen. Seriös können wir das gar nicht richtig anschauen.». Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: René Sommer, Medientechniker: «Das ist total gaga. Ich kann es nicht anders sagen. Seriös können wir das gar nicht richtig anschauen.» SRF

Bild 4 von 4. Monika Buser, Reiseleiterin: «Wir wohnen in einem ausserordentlichen Land, in dem wir mitbestimmen können. Das sollte man auch machen.». Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Monika Buser, Reiseleiterin: «Wir wohnen in einem ausserordentlichen Land, in dem wir mitbestimmen können. Das sollte man auch machen.» SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Gaga, respektive schlicht viel zu viel. In dieses Lied stimmt auch die Stadtzürcher SVP ein. Aus Sicht des Co-Präsidenten Ueli Bamert ist bei 20 Vorlagen keine seriöse Auseinandersetzung mit den einzelnen Vorlagen möglich. «Es sind so viele verschiedene Abstimmungen, zu unterschiedlichsten Themen, über unterschiedlichste Beträge, über die wir abstimmen. Selbst politisch Interessierte verlieren die Übersicht.» Auf der anderen Seite hätten auch Parteien, Verbände oder Kampagnenleiter sehr Mühe, sich Gehör zu verschaffen bei einer solchen unglaublichen Menge an Vorlagen. Das müsse man wirklich verhindern.

SVP fordert fixe Menge an Vorlagen

Bei den Abstimmungen am Sonntag wird über gewichtige Themen entschieden: über eine Tramlinie etwa oder über einen Kredit für Fernwärme in der Höhe von mehr als zwei Milliarden Franken.

Legende: «Ein Lösungsansatz wäre, dass an einem Abstimmungssonntag nur noch eine bestimmte Anzahl von Vorlagen zugelassen wird», findet Ueli Bamert von der SVP. SRF

Dass bei dieser Flut an Vorlagen noch eine differenzierte Meinungsbildung möglich sei, dazu müssten auch die Fristen angepasst werden, findet der Co-Präsident der SVP der Stadt Zürich. «Aber das wäre für eine saubere, demokratische Meinungsbildung sinnvoll.»

Die Grünen fänden einen zusätzlichen Abstimmungssonntag sinnvoll

Mit Skepsis blicken auch die Grünen auf diese Flut von Abstimmungen. Gleichzeitig sei es auch ein positives Signal, sagt die Co-Präsidentin der städtischen Grünen, Anna-Béatrice Schmaltz. Denn es zeige, dass in Zürich in einer lebendigen Demokratie politisiert werde und sich Stadtrat und Parlament dafür einsetzten, dass Zürich lebenswert sei und bleibe. Darum gebe es auch so viele Projekte, über die abgestimmt werde. So bewege sich etwas in Zürich.

Legende: «Man könnte über einen zusätzlichen Abstimmungssonntag reden», sagt Anna-Béatrice Schmaltz von den Grünen. SRF

Eine andere Möglichkeit wäre, den Geldbetrag, über den das Parlament eigenständig entscheiden kann, heraufzusetzen. So bekäme das Parlament mehr Macht.

Das fände auch Daniel Kübler durchaus überlegenswert. Der Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich und Leiter des Zentrums für Demokratie in Aarau ist überzeugt, dass die Stimmbevölkerung so entlastet werden könnte. Und dies sei ratsam.

«Stimmende suchen Abkürzungen»

Bei so vielen Vorlagen würden viele darauf verzichten, die Details der Abstimmungen genau anzuschauen. Und die Stimmenden würden versuchen, Abkürzungen zu finden. Und dies sei auch verständlich.



Legende: Politikwissenschaftler Daniel Kübler: «Bei einer solch geballten Ladung an Abstimmungen, beginnen die Leute, sich an den Empfehlungen der Behörden oder an den Parolen der Parteien zu orientieren, damit sie nicht alle 150 Seiten durchlesen müssen.» SRF

In Zürich wird auf jeden Fall darüber debattiert, wie viel direkte Demokratie die Bevölkerung verkraftet – und wo Beteiligung in Überforderung kippt.



Übrigens: Trotz der vielen Vorlagen zeichnet sich für den Abstimmungssonntag auch in Zürich eine hohe Stimmbeteiligung ab.