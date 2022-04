Grundsätzlich haben Bund und Kantone die Corona-Pandemie gut bewältigt. Zu diesem Schluss kommt der 136 Seiten starke externe Evaluationsbericht, der die erste Phase der Corona-Pandemie bis im Sommer 2021 unter die Lupe nimmt. «Zeitgerecht und angemessen» hätten Bund und Kantone auf die Krise reagiert.

Doch das Papier listet auch Versäumnisse der Behörden auf. BAG-Direktorin Anne Lévy, die ihr Amt erst sieben Monate nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in der Schweiz angetreten hat, gesteht im «Tagesgespräch» Fehler ein. «Wie die ganze Welt waren auch wir schlecht vorbereitet.»

Die BAG-Chefin stellt allerdings infrage, ob man sich auf eine solche Krise überhaupt vorbereiten kann. «Man kann es unbestritten besser machen. Aber das Unvorhersehbare, die ständigen Veränderungen – all das macht am Ende eine Krise aus.»

Neue Corona-Massnahmen im In- und Ausland, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Mutationen – immer wieder überschlugen sich die Ereignisse. Das BAG habe oft innerhalb von Stunden reagieren und dem Bundesrat Entscheidgrundlagen unterbreiten müssen. «Das war eine grosse Leistung und ich bin froh, dass das die Evaluation auch so bestätigt», sagt Lévy.