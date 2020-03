Eine kleine Anleitung zum Leben in besonderen Zeiten: Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit erklärt, was wir dürfen – und was nicht.

Ab heute wird das Freizeitangebot in der Schweiz eingestellt. Restaurants, Bars, Coiffeur-Läden, Museen, Schwimmbäder: Alles bleibt bis am 19. April geschlossen. «Wir müssen uns zurücknehmen», ist das Mantra der Stunde. Doch was heisst das genau? Antworten von Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Legende: Der Bundesrat hat die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus noch einmal verschärft und eine «ausserordentliche Lage» ausgerufen. «Was der Bundesrat beschlossen hat, ist ein Alarmschrei», sagt Daniel Koch vom BAG. Keystone

Sollen wir uns zuhause verbarrikadieren?

Koch plädiert in dieser zentralen Frage für Augenmass. «Es wäre am besten, wenn sich die Leute nun zurücknehmen und zuhause bleiben würden.» Grundsätzlich soll man sich dort aufhalten, wo man die anderen – insbesondere gefährdete Personen – nicht ansteckt. Man könne aber nach draussen, versichert Koch: «Das soll man aber allein tun oder mit dem Angehörigen, mit dem man sowieso zusammen ist.» Die gemischte, generationenübergreifende Jogging-Gruppe soll also sistiert werden.

Auf ein Bier mit dem Kumpel?

Die Bar ist geschlossen, doch das Wetter ist prächtig und das Bier kalt. Da liegt es nahe, das Feierabendbier mit Freunden auf den Balkon oder in den Garten zu verlagern. Davon rät Koch ab. «Man soll die Kontakte zwischen den Familien und Generationen derzeit nicht fördern.» Die sozialen Kontakte ausserhalb des engsten Umfelds sollen für die nächste Zeit am Telefon oder über die sozialen Medien gepflegt werden.

Hausarrest für die Grossmutter?

Kochs klare Anweisung an ältere Menschen und andere Risikogruppen: «Auch sie dürfen aus dem Haus. Für sie gilt aber besonders: Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten.» Das bedeutet für Betagte eine schmerzhafte Trennung von ihren Liebsten. Doch gerade in diesen Zeiten, da der physische Kontakt erschwert ist, plädiert der Krisenmanager für ein neues Miteinander: So könne etwa der Nachbar den Einkauf für eine gefährdete Person erledigen.

Bild 1 / 7 Legende: Koch nimmt die Bevölkerung in die Pflicht. Wie die Krise bewältigt wird, liege nicht allein an den Massnahmen der Behörden, sondern an unserem Verhalten: «Jeder und jede muss wissen, dass er niemanden anstecken darf – vor allem nicht die Risikogruppen.» Keystone Bild 2 / 7 Legende: Das gesellschaftliche Leben wird erstmal gedrosselt. Mit seinen Nächsten darf man aber weiterhin bedenkenlos Zeit verbringen, sagt Koch. Problematisch sei der allzu nahe Austausch über das engste Umfeld hinaus. Keystone Bild 3 / 7 Legende: Spaziergang ja, Einkaufen zu Stosszeiten eher nicht: Betagte Menschen sollen derzeit jedes Risiko vermeiden. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Kochs Appell an die Eltern: Wer Kinder betreut, soll sich umso mehr bewusst sein, dass er eine potenzielle Gefahr für ältere Menschen und andere Risikogruppen ist. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Auch für Betreuerinnen und Betreuer in Kitas gilt: «Das Problem ist nicht, dass sich Kinder untereinander anstecken», so Koch. Es brauche aber ein besonderes Problembewusstsein der Erwachsenen: «Jeder muss sich denken: Ich könnte das Virus schon in mir tragen – von wem muss ich mich besonders fernhalten?» Keystone Bild 6 / 7 Legende: Der abschliessende Rat des Krisenmanagers: «Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu erholen. Gerade in diesen hektischen Zeiten. Die Welt bricht ja nicht zusammen». Koch ist überzeugt, dass wir die aktuelle Krise gut überstehen können – wenn wir uns richtig verhalten… Keystone Bild 7 / 7 Legende: «…wenn wir aber weitermachen wie in den letzten Wochen, wird es zur Katastrophe kommen.» Denn bei einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus droht der Kollaps des Gesundheitssystems – mit unabsehbaren Folgen. Keystone

Darf mein Kind noch raus zum Spielen?

Auch viele Eltern sind verunsichert. Die Schulen sind geschlossen, und die Kinder wollen beschäftigt werden. Dürfen sie noch raus zum Spielen und sich mit den Gspänli treffen? «Selbstverständlich dürfen Kinder untereinander spielen. Sie sind ja auch nicht die Treiber dieser Epidemie», beschwichtigt Koch. Spielgruppen und dergleichen sollten aber nicht organisiert werden. Und vor allem: Die Eltern seien aufgerufen, den Kontakt untereinander auf ein Minimum zu beschränken.

Hamsterkäufe braucht es nicht Immer wieder betonen die Behörden: Hamsterkäufe sind nicht notwendig. Die Versorgung ist gewährleistet. Das bestätigt auch Experte Koch. Allerdings sind Lebensmittelläden einer der letzten öffentlichen Orte, wo viele fremde Menschen aufeinandertreffen. Lohnt es sich da nicht, sich für einen längeren Zeitraum mit dem nötigsten einzudecken? «Die Läden sind genug gross, damit man Abstand halten kann», sagt Koch. Wer die Regale leerfege, bereite nur dem Ladenpersonal Probleme – das in diesen Tagen ohnehin alle Hände voll zu tun hat.

Soll ich Parks und Spielplätze meiden?

Im Gegensatz zu anderen Ländern bleiben Spielplätze und Parks in der Schweiz offen. Koch stellt klar: Das Virus an sich warte nicht an bestimmten Orten. «Es sind die Menschen, die es untereinander weitergeben.» Also liegt es an uns, eine Ausbreitung zu verhindern. Deswegen gelte auch in Parks und auf Spielplätzen die einfache Devise: Distanz halten – was sich im öffentlichen Raum auch einfacher bewerkstelligen lässt als in geschlossenen Räumen.

Ausgangssperre für die Jugend?

Für Teenager dürfte der Shutdown zur Nervenprobe werden. Dem ist sich auch Krisenmanager Koch bewusst. «Jugendliche haben sehr viel Kontakt untereinander und sind sehr mobil. Sie stecken damit aber auch am ehesten andere Leute an.» Deswegen appelliert Koch an die Jugendlichen: Feste mit Freunden sollen erst einmal verschoben werden. Kochs Rat: zuhause bleiben und Gamen statt WG-Party.