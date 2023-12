Die WHO hat die Variante mit dem Spitznamen Pirola gerade zur «Variant of interest» erklärt. Das hat nicht zuletzt den Grund, dass die WHO hofft, so mehr Daten und ein klareres Bild zu Pirola zu bekommen. Bisher ist nur klar, dass sie nicht für schwerere Verläufe sorgt. Aber offen ist noch, wie gut sie den Immunschutz umgehen und dadurch wieder viele neue Infektionen auslösen kann. Zudem weiss man nur lückenhaft darüber Bescheid, wie sehr sie sich ausbreitet und wo sie schon ist. Sollte Pirola eine kräftige Dynamik auslösen können, merkt man das erst, wenn es schon passiert.