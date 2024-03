Zur Finanzierung der 13. AHV-Rente sollen die Lohnbeiträge und allenfalls die Mehrwertsteuer erhöht werden – zusätzliche Steuergelder aus dem Bundesbudget sollen dafür aber nicht verwendet werden. Der Bundesrat will seinen Finanzierungsanteil senken, wenn die Rente steigt. So würde der Bundesbeitrag bei höherer Rente gleich bleiben, aber anteilmässig weniger Geld aus der Bundeskasse in den AHV-Topf fliessen.

«Politisch ist das ein bisschen ein Trick», sagt Ökonom Marius Brülhart. Im Abstimmungskampf habe die Gegnerschaft gewarnt, dass die 13. AHV-Rente den ohnehin angespannten Bundeshaushalt weiter belasten würde. «Nun stiehlt sich der Bundesrat heraus, indem er sagt: An der 13. AHV-Rente zahlen wir nicht mit.»