Er ist der wahre Mister Corona: Seit den 1990er-Jahren erforscht Professor Volker Thiel an der Universität Bern das Coronavirus, heute als Chef der Abteilung Virologie am Institut für Virologie und Immunologie. Dank jahrelanger Vorarbeit gelang es ihm und einem Kollegen, bereits im Frühjahr 2020 den ersten Klon von Sars-CoV-2 herzustellen. Das geklonte Material ermöglichte weltweit die rasche Herstellung eines Impfstoffes.

Viren sind winzig, das Coronavirus hingegen ist zumindest in der Vorstellung des Virologen Thiel ein grosses Transportmittel: «Das ist ein ausgefeilter VW-Bus mit vielen Funktionen. Es gibt viel einfachere Viren.» Anders als ein Auto kann sich das Virus selber reparieren, denn Mutationen sind eigentlich Fehler. Aber auf die Reparaturmaschine ist kein kompletter Verlass, immer wieder kann einer dieser Fehler entkommen und verlängert dann als mutierte Variante des Virus die Pandemie.

Wir wollen die Strategie so wählen, dass sie auch in zehn Jahren noch anwendbar ist.

Wir wollen die Strategie so wählen, dass sie auch in zehn Jahren noch anwendbar ist.

Sobald die meisten Leute geimpft oder genesen sind, werde Corona nicht mehr viel mehr als eine Grippe sein, sagt Thiel. Das aber könne noch lange gehen, weil das Impfen stockt und die Fallzahlen wieder gestiegen sind. Deshalb geht der Forscher mit seinem Team bereits einen Schritt weiter: «Wir sind gerade dabei, das Virus aufgrund der vorherigen Kenntnisse und Forschungsarbeiten abzuschwächen.» Das Ziel: Bestimmte Funktionen sollen identifiziert und aus dem Virus herausgenommen werden, damit aus dem gefährlichen ein ungefährliches Virus wird.

Mit diesen Grundlagen könnte ein sogenannter Lebendimpfstoff entwickelt werden. Dieser enthält abgeschwächte Viren, die sich meistens noch vermehren können, aber keine Erkrankung mehr auslösen. Mit seiner Forschung verfolgt Thiel ein langfristiges Ziel: «Wir wollen die Strategie so wählen, dass sie auch in zehn Jahren noch anwendbar ist, wenn noch einmal ein Coronavirus kommen sollte.»

Zum Vorausdenken gehört auch zu wissen, welche Viren in den nächsten Jahren gefährlich werden könnten. Der Klimawandel bringe neue Viren mit sich und darauf wollen Thiel und sein Team vorbereitet sein.