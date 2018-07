In den Ferien bestohlen: Was ist zu tun?

Das Wichtigste in Kürze

Wenn man in den Ferien ausgeraubt oder bestohlen wird, soll man dies unbedingt bei der örtlichen Polizei anzeigen. Denn die Versicherungen verlangen einen Polizeirapport.

Einen Polizeirapport braucht es auch, wenn Pass oder ID gestohlen wurden. Beim Beschaffen von Ersatzdokumenten helfen Botschaften, Konsulate oder die EDA-Helpline weiter.

Sofort nach einem Diebstahl sollte man Kredit- und Kundenkarten sperren lassen. Die Kontaktnummern der Sperrzentralen sollte man daher separat mitnehmen.

Fachleute empfehlen, vor der Abreise sämtliche wichtigen Dokumente (auch Pass und ID) zu kopieren und den Versicherungsschutz gegen Diebstahl auswärts zu überprüfen.

Das wünscht sich niemand: Man wird in den Ferien im Ausland bestohlen oder ausgeraubt. Das Portemonnaie mit der ID und allen Kreditkarten, das Handy oder das Gepäck sind verschwunden.

Das Wichtigste in einer solchen Situation ist es, den Diebstahl bei der Polizei anzuzeigen. Hans-Peter Nehmer, Kommunikationschef der Allianz Suisse Versicherung sagt dazu: «Dort erhält man dann einen Polizeirapport, den man der Versicherung vorlegen kann.» Ohne Polizeirapport wird es schwierig, den Schaden ersetzt zu erhalten. Neben der Polizei sollte auch die Versicherung zügig über den Diebstahl informiert werden.

Schnellstmöglich Kreditkarten und Handy sperren

Wer seine Reise über ein Reisebüro gebucht hat, erhält häufig auch dort Unterstützung. So können, gerade bei Sprachproblemen, Reiseleiter vor Ort bei der Anzeige helfen oder man wird von einer telefonischen Hotline des Reiseveranstalters unterstützt. Eine gute Anlaufstelle nach einem Diebstahl sei auch die Hotel-Rezeption, sagt Prisca Huguenin-dit-Lenoir vom Reisekonzern Hotelplan.

Ebenso wichtig wie die Anzeige ist es, weiteren Schaden zu verhindern. Deshalb sollte man schnellstmöglich gestohlene Kredit- und Kundenkarten sperren lassen. Nach einem Handy-Diebstahl empfiehlt es sich über den Mobilfunkanbieter die SIM-Karte sperren zu lassen. Je nach Handymodell kann man ferngesteuert die Daten auf dem Gerät löschen und es für Diebe unbrauchbar machen.

EDA bietet eigene Reise-App

Besonders unangenehm ist es, wenn der Pass oder die ID verschwunden sind. Auch in diesem Fall braucht es zunächst eine Anzeige und einen Polizeirapport, sagt Hans Peter Heiniger, Chef der Helpline des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, EDA. Wer mit dem Flugzeug reise, müsse noch an etwas anderes denken: «Anschliessend sollte man den Passverlust der Fluggesellschaft mitteilen und nachfragen, ob man mit dem Polizeirapport zurückfliegen könne.» Dies sei tatsächlich aus verschiedenen Ländern möglich, vor allem aus europäischen.

Braucht man einen Ersatz für den gestohlenen Pass kann man sich an die Schweizerische Botschaft oder ein Schweizerisches Konsulat im Reiseland wenden. Ausserhalb der Bürozeiten hilft die EDA-Helpline weiter. Das EDA bietet auch eine eigene App fürs Handy an. Sie heisst Itineris. In der App findet man Adressen von Botschaften und Konsulaten sowie viele nützliche Tipps und Hinweise für die Reisevorbereitung und zum Reiseland.

So bereiten Sie sich auf einen Diebstahl in den Ferien vor

Wichtige Kontaktdaten und Kopien der Reisedokumente mitnehmen

Sperrzentrale des Kreditkarten-Anbieters

Kundencenter des Handy-Anbieters (um die SIM-Karte zu sperren)

Kontaktdaten der Versicherung

Kopien von Pass/ID Kredit- und Krankenkassen-Karten

IMEI-Nummer (Geräte-Identifikationsnummer) des Handys

Diese Daten im Doppel mitnehmen und an separaten Orten aufbewahren.

Alle Daten auch elektronisch auf dem Smartphone mitführen.

Diese Daten auch als Kopie einer Kontaktperson in der Schweiz geben.

Sich diese Daten an die eigene E-Mail-Adresse senden. Auf den Mail-Account kann man z.B. in einem Internet-Café zugreifen.

Handy/Computer

Vor der Abreise Backup machen. So sind wenigstens nicht alle Daten weg.

Reise-App «Itineris» des EDA installieren.

Je nach Modell die Fernlöschung der Daten installieren.

Versicherung

Versicherungsschutz klären: Für Diebstahl in den Ferien braucht es in der Regel den Zusatz «einfacher Diebstahl auswärts».

Bargeld muss zusätzlich versichert werden.

Die Versicherungssumme ist bei solchen Zusatzversicherungen limitiert. Eine Überprüfung lohnt sich.

