Legende: Die grosse Mehrheit in der Schweiz lässt sich nach dem Tod einäschern. Keystone

Dass aus der Stadt Zürich kaum Bestattungsunternehmen bei Everlife mitmachen, ist kein Zufall. In Zürich ist das Einsargen, Überführen und Einäschern für Hinterbliebene kostenlos – das Bestattungswesen ist steuerfinanziert. Lediglich der Totenschein muss bezahlt werden.

Ähnlich ist dies in Westschweizer Städten wie Genf der Fall und auch in gewissen weiteren Kantonen werden Teile der Kosten übernommen.