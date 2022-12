Inhalt

Digitale Zug- und Busbilletts - Billettautomaten verschwinden: Kann ich Tickets ohne Handy lösen?

Bis 2035 werden Billettautomaten an Bahnhöfen und Bushaltestellen in der Schweiz abgeschafft. Wer dann Zug oder Bus fahren will, muss sein Ticket digital kaufen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.