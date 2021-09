Angenommen, eine Familie erzielt ein Jahreseinkommen von 100'000 Franken. Sie wohnt in ihrem Eigenheim, das sie monatlich zu einem geschätzten Zins von 3000 Franken vermieten könnte (jährlich: 12 x 3000 = 36'000). In ihrem Wohnkanton beträgt der Eigenmietwert 60 Prozent des Marktpreises. In diesem Fall würde ihr steuerbares Einkommen erhöht auf:

60 Prozent von 36'000 = 21'600

100'000 + 21'600 = 121'600 Franken

Allerdings können Hypothekarzinsen und Unterhaltskosten vom Eigenmietwert abgezogen werden. Angenommen, die Familie zahlt Hypothekarzinsen im Wert von 12'000 Franken jährlich. Ausserdem gibt sie 4000 Franken im Jahr für den Unterhalt der Immobilie aus. Dann beliefe sich ihr steuerbares Einkommen auf:

100'000 + (21'600 – 12'000 – 4000) = 105'600 Franken

Dieses Beispiel zeigt auch, dass der Eigenmietwert und die Abzüge stark von verschiedenen Grössen abhängen. So könnte die Familie einen höheren Betrag abziehen im Falle einer Erhöhung der Hypothekarzinsen. Ausserdem ist der zu berücksichtigende Eigenmietwert abhängig vom geschätzten Wert der Liegenschaft und dem Prozentsatz im jeweiligen Kanton. Auch die Unterhaltskosten können je nach Immobilie jährlich stark schwanken.

Theoretisch kann der Eigenmietwert das steuerbare Einkommen also auch senken – das ist bei den derzeit tiefen Zinsen aber unwahrscheinlich.