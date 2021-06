Der Ständerat trat trotz der vorgetragenen Vorbehalte mit 33 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung auf die Vorlage zur Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung von Frontex ein. Sie sieht vor, dass sich die Schweiz finanziell und personell stärker an Frontex beteiligen muss. Die Kosten steigen bis 2027 von ursprünglich 14 Millionen auf 61 Millionen Franken pro Jahr. Die kleine Kammer entschied also, das Geld zu sprechen – allerdings nur, wenn Ausgleichsmassnahmen «im Sinne der humanitären Tradition» eingeführt werden. So stimmte der Ständerat einstimmig auch Änderungen im Schweizer Asylrecht zu, die die Rechtsmittel der Asylsuchenden stärken und die Unterstützung bei Beschwerdeverfahren ausweiten. (sda)