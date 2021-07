Die Diskussion um die Motivierung der Bevölkerung für eine Impfung gegen Covid-19 ist in vollem Gange. Während einige europäische Länder auf eine Impfpflicht setzen, wird in der Schweiz vor allem darüber diskutiert, Nicht-Geimpften den Zugang zu Veranstaltungen oder Restaurantbesuchen zu erschweren. Der Präsident der Eid. Impfkommission, Christoph Berger, stellt diese Forderung in einen grösseren Zusammenhang.

Christoph Berger Kinderarzt und Infektiologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Prof. Christoph Berger ist Kinderarzt und Infektiologe am Universitätsspital Zürich. Er ist zudem Präsident der Eidg. Impfkommission.

SRF News: Soll man aus Ihrer Sicht ohne das Covid-Zertifikat fast nirgends mehr hinkönnen?

Christoph Berger: Nein. Wichtig ist, dass sich jetzt möglichst viele Personen impfen lassen. Denn so können wir uns vor Covid-19 schützen. Das Zertifikat kann uns aber dabei helfen.

Wir laufen Gefahr, dass es neue Restriktionen für alle braucht.

In welchen Fällen sollten nur noch Leute Einlass gegen das Covid-Zertifikat erhalten – wenn sie also geimpft, getestet oder genesen sind?

Für Grossveranstaltungen ist es bereits jetzt vorgeschrieben. Diese Praxis könnte man noch etwas ausweiten, falls die Zahlen der Neuinfektionen hoch bleiben. Man könnte das Covid-Zertifikat zum Beispiel auch bei kleineren Veranstaltungen zur Pflicht machen oder in Betrieben. Wir laufen sonst Gefahr, dass es neue Covid-Restriktionen für alle braucht.

02:07 Video Corona-Krise: Druck auf Impfmuffel Aus Tagesschau vom 18.07.2021. abspielen

Das würde bedeuten, dass sich jene Personen, die nicht geimpft sind, häufig testen lassen müssten. Ist das nicht eine Einschränkung der persönlichen Freiheit?

Was unsere Freiheit einschränkt, ist die Pandemie. Die Impfung dagegen ist ein Mittel, damit es möglichst wenige zusätzliche Einschränkungen braucht. Ich sehe den breiteren Einsatz des Covid-Zertifikats deshalb eher als Erleichterung für Geimpfte denn als Einschränkung für Ungeimpfte.

Die Impfung ist ein Mittel, damit es möglichst wenige Einschränkungen braucht.

Bisher verfolgte der Bund die Strategie, die Leute zum Impfen zu animieren, indem er deren Vorteile pries. Wieso will man diese Strategie jetzt verlassen?

Ich will diesen Weg überhaupt nicht verlassen. Ich möchte die Menschen in der Schweiz dazu auffordern, sich impfen zu lassen. Bis vor Kurzem gingen jeden Tag 100'000 zur Impfung, jetzt sind es immerhin noch 60'000. Das ist immer noch ein guter Wert, und es sollte jetzt wenn möglich so weitergehen. Wenn viele Menschen zur Impfung gehen, braucht es alle diese Überlegungen gar nicht. Denn diese sind abhängig von den Fallzahlen.

Legende: Ein Covid-Zertifikat erhalten geimpfte, von Covid-19 genesene oder frisch getestete Personen. Keystone

Muss man, um impfskeptische Personen zum Impfen zu bewegen, diesen mit Nachteilen drohen?

Nein. Mit Aufklärung und Information sollen sie möglichst dazu motiviert werden, sich impfen zu lassen – das ist der Weg. Das andere sind bloss Überlegungen, was getan werden muss, wenn wir wegen steigender Infektionszahlen erneut ungewollte, einschränkende Massnahmen einführen müssen. Der Punkt ist: Es müssen möglichst viele Leute geimpft sein. Die Virusvariante Delta ist extrem ansteckend und trifft die Ungeimpften.

Es müssen möglichst viele Leute geimpft sein – denn Delta ist extrem ansteckend und trifft die Ungeimpften.

Könnte der Druck zum Impfen nicht auch bewirken, dass man das Vertrauen der Menschen aufs Spiel setzt?

Das sollte man tatsächlich auf keinen Fall tun. Deshalb möchte ich noch einmal dazu aufrufen, sich impfen zu lassen. Dazu sollten auch niederschwellige Impfangebote geschaffen werden oder Arbeitgeber dazu motiviert werden, ihre Angestellten fürs Impfen freizustellen. Alles andere sind derzeit bloss Überlegungen, was getan werden könnte, wenn zu wenig Leute geimpft sind und die Fallzahlen wieder steigen – damit nicht auch für die Geimpften und damit gut vor Covid-19 geschützten Personen neue Einschränkungen eingeführt werden müssen.

Das Gespräch führte Isabelle Maissen.