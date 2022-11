1 / 4

Legende: Nach zehn Jahren im Innendepartement durchaus vorstellbar: Der weltgewandte Alain Berset könnte nach aufreibenden Renovationsarbeiten an der Altersvorsorge und im Gesundheitsdossier Wechselabsichten hegen. 2018 hielt er als Bundespräsident eine vielbeachtete Rede vor der UNO-Generalversammlung in New York. Keystone/Justin Lane