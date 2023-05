Wie ist die aktuelle Lage im von einem Felssturz bedrohten Bergdorf Brienz/Brinzauls? Wie die Gemeinde am Mittwochabend (24. Mai) mitteilt, nimmt die Rutschgeschwindigkeit des Hangs oberhalb des Dorfes nicht mehr exponentiell zu, sondern nur noch linear. Deshalb dürfen die evakuierten Einwohner am Donnerstag (25. Mai) für zwei Stunden zurück ins Dorf und in ihre Wohnungen (maximal 2 Personen pro Haushalt). Zudem erhalten die Bewohner eine erste Tranche der Soforthilfe zur Deckung der Auslagen für die Evakuierung.

Insgesamt bewegt sich ein Felsvolumen von zwei Millionen Kubikmetern über dem Dorf Brienz (GR) sehr stark. Die Behörden rechneten damit, dass die Phase Blau in den nächsten Tagen bis Wochen starten könnte. Die Vorbereitung darauf laufen. Der Gemeindeführungsstab Albula wird mehrmals täglich von Geologen über die neusten Messdaten informiert.

Legende: Der Kirchturm in Brienz, im Hintergrund die Felssturzgefahrenzone. (Bild vom 11. Mai 2023) REUTERS/Denis Balibouse

Am 12. Mai hat die Gemeinde die Phase Rot ausgerufen. Das Betreten des ganzen gefährdeten Gebietes ist seither verboten.

Die fünf Phasen Box aufklappen Box zuklappen Grün : Es besteht keine unmittelbare Gefahr für das Dorf Brienz.

: Es besteht keine unmittelbare Gefahr für das Dorf Brienz. Gelb : Innerhalb von zwei bis sechs Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen für eine Evakuierung bereit sein.

: Innerhalb von zwei bis sechs Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen für eine Evakuierung bereit sein. Orange : Innerhalb von ein bis drei Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Gemeinde beschliesst die Evakuierung. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Häuser innerhalb von drei Tagen verlassen.

: Innerhalb von ein bis drei Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Gemeinde beschliesst die Evakuierung. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Häuser innerhalb von drei Tagen verlassen. Rot : Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht vier bis zehn Tage bevor. Die Gemeinde Albula/Alvra schreibt in einer Mitteilung: «Es gilt ein totales Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet». Man solle dem Dorf «auf jeden Fall» fernbleiben, dort sei es nun «nicht mehr sicher».

: Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht vier bis zehn Tage bevor. Die Gemeinde Albula/Alvra schreibt in einer Mitteilung: «Es gilt ein totales Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet». Man solle dem Dorf «auf jeden Fall» fernbleiben, dort sei es nun «nicht mehr sicher». Blau: Kurz bevor der Berg kommt, beginnt die Phase Blau. Die Gemeinde schreibt: «Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht unmittelbar bevor.» Dann werden auch die im Tal verlaufende Zuglinie und die Kantonsstrassen von Tiefencastel nach Filisur, und nach Lenzerheide gesperrt. Die Behörden erwarten überregionale Auswirkungen der Strassensperrungen.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt erliess zudem eine Flugverbotszone über dem Dorf. Sie reicht vom Boden bis auf eine Höhe von 3050 Meter und hat einen Radius von rund 3.5 Kilometern. Die Flugverbotszone gilt auch für Drohnen.

Wer musste das Dorf verlassen? Der Gemeindeführungsstab stellte in einem letzten Rundgang durchs Dorf sicher, dass alle 84 Einwohnerinnen und Einwohner weg sind. «Es ist niemand mehr im Dorf», bestätigte der Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde Albula/Alvra, Christian Gartmann, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitagabend. Auch alle Tiere, darunter das Grossvieh, wurden in Sicherheit gebracht.

Die Evakuierung ist auch im Ausland ein Thema Box aufklappen Box zuklappen Die Evakuierung des Bündner Dorfes Brienz macht Schlagzeilen – nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland. International berichteten die Medien über das Ereignis. So zum Beispiel auch die britische BBC am Samstagmorgen in den Nachrichten. Und auch der französische Sender BFMTV berichtete über die Bedrohung des Bündner Dorfes durch die Felsmassen. Auch ausserhalb Europas ist Brienz ein Thema in den Medien – so etwa auf verschiedenen Fernsehsendern in den USA.

Wo ist die Bevölkerung in nächster Zeit untergebracht? Christian Gartmann bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass für alle 84 Einwohnerinnen und Einwohner eine Unterkunft gefunden worden sei. Der Gemeinde seien über 130 Wohnungen angeboten worden. «Wir haben die passendsten Angebote herausgesucht und die Parteien vermittelt», so Gartmann.

Was sind die möglichen Szenarien am Hang? Gemäss Simon Löw, emeritierter Professor für Ingenieurgeologie der ETH Zürich und Berater der Regierung Graubündens, können dank präziser Messungen genaue Aussagen zur zeitlichen Entwicklung gemacht werden. Was aber in den nächsten Tagen genau passieren werde, sei im Detail schwierig vorhersagbar. «Möglich ist, dass sich der Hang einfach laufend noch schneller bewegt und sich daraus eine Art Fliessen entwickelt.» Eine weitere Möglichkeit sei, dass es viele kleinere Felsstürze gebe. Im extremsten, eher unwahrscheinlichen Fall, könne es einen Bergsturz geben, bei dem grosse Gesteinsmassen innert 30 Sekunden mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 200 Kilometern pro Stunde den Hang hinab donnerten und das Dorf zerstören.

Legende: Der violett markierte Bereich «Insel» bewegt sich immer schneller und bedroht das Dorf Brienz. ZVG/GEMEINDE ALBULA/ALVRA

Ist der Klimawandel für die Gefährdung von Brienz verantwortlich? Nein, sagt Experte Löw. Denn: «In Brienz gibt es keinen Permafrost, der auftaut. Auch gibt es keinen Zusammenhang zwischen den jährlichen Niederschlägen und der Rutschgeschwindigkeit des Hangs. Die Instabilität des Hangs in Brienz hat also nichts mit dem Klimawandel zu tun.» Das sei ein Unterschied zu vielen anderen instabilen Gebieten in den Alpen, in denen der auftauende Permafrost die Hauptursache sei.