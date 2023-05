Warum wird das Bergdorf Brienz gerade jetzt evakuiert? Ein Felsvolumen von zwei Millionen Kubikmetern über dem Dorf Brienz (GR) bewegt sich zurzeit sehr stark. Darum ist gemäss den Behörden in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen, dass es abbricht. Simon Löw, emeritierter Professor für Igenieurologie der ETH Zürich und Berater der Regierung Graubündens, sagt gegenüber SRF: «Die Geschwindigkeit der Rutschungen im Hang entwickelt sich derzeit exponentiell. Dauert die Entwicklung an, wird der Hang in zehn bis 20 Tagen eine extrem hohe Rutschgeschwindigkeit haben.» Dazu komme, dass es derzeit täglich namhafte Niederschläge gebe, was die Geschwindigkeit zusätzlich erhöhen könne. Der Führungsstab hat deshalb die Phase Orange und damit die Evakuierung von Brienz verfügt.

Wer muss das Dorf bis wann verlassen? Ab Freitagabend 18 Uhr darf bis auf Weiteres niemand mehr im Dorf übernachten. Ab Samstag kann die Bevölkerung tagsüber ins Dorf, sofern die Gefahrenlage es zulässt. Das Grossvieh von zwei Bauernbetrieben bleibt vorerst in den Ställen, Haustiere müssen hingegen mitgenommen werden. Sämtliche Zufahrtsstrassen nach Brienz sind ab sofort nur noch für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Besitzerinnen und Besitzer von Liegenschaften im Dorf geöffnet. Sollten sich die Felsbewegungen weiter beschleunigen, wird das Dorf komplett gesperrt. In Brienz sind derzeit 85 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet.

Was sind die möglichen Szenarien am Hang? Gemäss Experte Löw können dank präziser Messungen Aussagen zur zeitlichen Entwicklung gemacht werden. Was aber in zehn oder 20 Tagen genau passieren werde, sei schwierig vorhersagbar. «Möglich ist, dass sich der Hang einfach laufend noch schneller bewegt und sich daraus eine Art Fliessen entwickelt.» Eine weitere Möglichkeit sei, dass es viele kleinere Felsstürze gebe. Im extremsten, eher unwahrscheinlichen Fall, könne es einen Bergsturz geben, bei dem grosse Gesteinsmassen innert 30 Sekunden mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 200 Kilometern pro Stunde den Hang hinab donnerten und das Dorf zerstören.

Legende: Der violett markierte Bereich «Insel» bewegt sich immer schneller und bedroht das Dorf Brienz. ZVG/GEMEINDE ALBULA/ALVRA

Ist der Klimawandel für die Gefährdung von Brienz verantwortlich? Nein, sagt Experte Löw. Denn: «In Brienz gibt es keinen Permaforst, der auftaut. Auch gibt es keinen Zusammenhang zwischen den jährlichen Niederschlägen und der Rutschgeschwindigkeit des Hangs. Die Instabilität des Hangs in Brienz hat also nichts mit dem Klimawandel zu tun.» Das sei ein Unterschied zu vielen anderen instabilen Gebieten in den Alpen, in denen der auftauende Permafrost die Hauptursache sei.

Wie geht es in Brienz weiter? Sobald ein Abbrechen der Felsmassen innert drei bis zehn Tage bevorsteht, werden die Behörden die Phase Rot verfügen. Das Betreten von Brienz ist dann auch tagsüber verboten und das Grossvieh wird weggebracht. Die Kantonsstrasse Tiefencastel-Filisur, die Albulalinie der Rhätischen Bahn und die Passstrasse Tiefencastel-Lenzerheide bleiben vorerst geöffnet. Unmittelbar vor einem Abbrechen verfügt die Behörde die Phase Blau und evakuiert auch die beiden westlichsten Häuser der Gemeinde Surava im Talgrund. Mehrere Strassen und die Albula-Bahnlinie werden dann gesperrt.