Reto Auer ist Forschungsleiter und Professor am Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) an der Universität Bern. Er studierte an den Universitäten Neuenburg, Berlin und Lausanne Medizin. Auer leitet verschiedene Forschungsprojekte darunter eine Studie zur Prüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Toxikologie von E-Zigaretten. Der Professor arbeitet auch als Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Bern.