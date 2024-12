Eine Lehre aus dem Insieme-Informatik-Debakel von 2012 (Verlust von 105 Millionen Franken) lautete: Der Bundesrat müsse sich regelmässig durch die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK informieren lassen über wichtige Umsetzungspendenzen. Darum prüft der Bundesrat jährlich die Einsetzung eines Aufsichtsausschusses. Im Vorfeld gelangt die EFK jeweils mittels eines Briefes an den Bundesrat.

Im Brief an den Bundesrat im Jahr 2024 stand die Cybersicherheit im Fokus. Die EFK begründet dies so: «Einerseits aufgrund der Bedrohungslage und andererseits aufgrund organisatorischer Hausopferungen.» Damit meint die EFK den Umstand, dass sich seit Anfang 2024 zentrale Bundesstelle im Bereich Cybersicherheit im Verteidigungsdepartement befinden. Dieser Entscheid des Bundesrates war im Vorfeld umstritten.

Das Verteidigungsdepartement schreibt zur EFK-Empfehlung: «Der Bundesrat hat entschieden (wie alle Jahre zuvor), dass kein Bundesrats-Aufsichtsausschuss eingesetzt werden soll.»