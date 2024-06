Neben Schweizer Trachten laufen am grossen Umzug durch Zürich diesen Sonntag auch Albanerinnen in traditioneller Kleidung mit. Sie freuen sich auf den kulturellen Austausch.

Im Vereinslokal von «Bashkimi» in Uster erklingen albanische Melodien. Bashkimi, dieser Name passt gut zum Auftritt am Trachtenfest. Übersetzt auf Deutsch heisst es nämlich «gemeinsam», erklärt Hana Alushi. Die 23-Jährige ist seit 10 Jahren Mitglied im albanischen Kulturverein. Und nun läuft sie gemeinsam mit der Appenzeller Trachtenvereinigung oder der Trychlergruppe Dietikon am Sonntag am grossen Umzug des Trachtenfests durch Zürich.

Sie seien vom Organisationskomitee eingeladen worden. Ein Angebot, das sie sehr gefreut habe, erzählt ihr Vereinskollege, der 24-jährige Besijan Hoxhaj: «Die Einladung konnten wir natürlich nicht ausschlagen. Wenn wir unsere Kultur repräsentieren können, machen wir das sehr gerne.»

Legende: Hana Alushi und Besijan Hoxhaj sind bereit für ihren Auftritt am Trachtenfest. SRF/Dominik Steiner

Rund 50 Mitglieder des Vereins Bashkimi nehmen am Sonntag am grossen Festumzug teil. Alle Vereinsmitglieder haben Wurzeln in Albanien. Das Motto: Sich voll in der Schweiz integrieren, aber die albanische Kultur pflegen. Seit 1993 existiert der Verein.

Einerseits wollen sie also dem Schweizer Publikum ihre traditionellen Kleider und Musik näherbringen, andererseits die mehr als 200'000 Menschen mit albanischen Wurzeln in der Schweiz repräsentieren, so Hana Alushi: «Es ist wichtig, dass auch wir vertreten sind. Bei den Menschen aus Albanien kommt da sicher ein Heimatgefühl auf.»

Ich freue mich auf den kulturellen Austausch mit anderen Trachtengruppen.

Dass sie als albanische Gruppe neben den Schweizer Trachtenvereinigungen aus dem Rahmen fallen könnten, darüber macht sich Besijan Hoxhaj keine Sorgen: «Wir hatten verschiedene Auftritte, auch mit einem konservativen Publikum. Da gab es jeweils einen sehr spannenden Austausch.»

Und auch der Präsident des Organisationskomitees des Trachtenfests, der ehemalige SVP-Nationalrat Max Binder, freut sich auf die albanische Gruppe: «Die Trachtenleute haben überhaupt keine Berührungsängste.» Neben Bashkimi laufen auch Gruppen mit Trachten aus Polen, der Ukraine, Thailand oder Galicien im Umzug mit. Das habe Tradition, so Max Binder.

Die Trachtenleute haben überhaupt keine Berührungsängste.

Und so laufen, tanzen und trommeln die Mitglieder von Bashkimi am Sonntag neben Handorgeln und Trycheln, vereint in der Freude an Trachten.