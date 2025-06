Am eidgenössischen Turnfest in Lausanne turnen ländliche und städtische Vereine. Sie funktionieren unterschiedlich. Das zeigen zwei Beispiele aus dem Aargau.

Der Aargau ist ein Turnkanton. Schon das erste eidgenössische Turnfest 1832 fand in der Aargauer Hauptstadt statt und seither immer wieder. Das letzte Mal 2019. Über 430 Vereine und 40'000 Mitglieder zählt der Aargauer Turnverband.

Bilder vom Jubiläums-Turnfest in Aarau 1932

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Schon das erste Turnfest 1832 fand in Aarau statt, 100 Jahre später auch die Jubiläumsausgabe. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Schon das erste Turnfest 1832 fand in Aarau statt, 100 Jahre später auch die Jubiläumsausgabe. SRF

Bild 2 von 4. Im Aarauer Schachen zeigten die Männer an den Ringen ihr Können. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Im Aarauer Schachen zeigten die Männer an den Ringen ihr Können. SRF

Bild 3 von 4. Während 1832 nur Männer an den Turnwettkämpfen mitmachen durften, waren hundert Jahre später auch Frauen dabei. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Während 1832 nur Männer an den Turnwettkämpfen mitmachen durften, waren hundert Jahre später auch Frauen dabei. SRF

Bild 4 von 4. Von Jahr zu Jahr wuchs das Turnfest. Bei der letzten Aargauer Ausgabe 2019 nahmen über 40'000 Turnerinnen und Turner teil. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Von Jahr zu Jahr wuchs das Turnfest. Bei der letzten Aargauer Ausgabe 2019 nahmen über 40'000 Turnerinnen und Turner teil. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bei den Vereinen gibt es einen deutlichen Stadt-Land-Graben. Das zeigt der Vergleich zwischen der Kantonshauptstadt Aarau und der Fricktaler Gemeinde Wölflinswil.

Wölflinswil: Spass steht im Vordergrund

Rund 1000 Menschen leben in Wölflinswil. Der Turnverein zählt um die 300 Mitglieder. Dazu gehört auch die 23-jährige Lena Böller: «Ich bin im Turnverein, seit ich denken kann», erzählt sie. «Angefangen habe ich mit dem Kleinkindturnen. Seither habe ich viel ausprobiert. Gymnastik macht mir besonders viel Spass und wenn etwas eine Herzensangelegenheit wird, bleibt man halt dabei.»

Legende: Für Lena Böller geht es im Turnverein nicht nur um Wettkämpfe und Training, sondern auch um die Gemeinschaft im Dorf. SRF/10vor10

Heute ist Böller immer noch mit viel Leidenschaft im Verein und leitet die Gymnastikgruppe.

Der Turnverein ist wichtig für das Dorf.

Natürlich wolle man jeweils gewinnen und gut abschneiden, betont Böller. Aber es gehe eben nicht nur ums Turnen: «Der Verein ist so ein bisschen alles miteinander: Turnen, Partnerbörse und Kulturprogramm. Unser Verein organisiert viel im Dorf. Wir haben zum Beispiel das alljährliche Eierlesen und der TV betreibt am Herbstmarkt eine Bar.» So treffe man sich auch in anderen Kontexten. Ihr Fazit: «Der Verein ist wichtig für das Dorf.»

Aarau: Leistung, Disziplin, Ehrgeiz

Szenenwechsel: Beim Turnverein Aarau können nicht alle einfach so mitmachen. Es gibt ein Auswahlverfahren. Fiona Gerber trainiert Geräteturnen seit sie sieben Jahre alt ist. Früher auf dem Land und jetzt in Aarau. Sie sagt: «Hier braucht es schon gewisse Voraussetzungen, damit man mitmachen kann. Auf dem Land konnte jeder und jede trainieren, der oder die Freude am Geräteturnen hatte.»

Gewisse körperliche Voraussetzungen sind nötig.

Beim Training ist höchste Konzentration gefragt, erklärt Maja Volger-Gloor, Präsidentin des Geräteturnvereins beim BTV Aarau: «Es braucht den Fokus, weil die Übungen manchmal auch wirklich gefährlich sind. Es sind auch gewisse körperliche Voraussetzungen nötig, damit die Mitglieder eine gute Leistung erbringen können.»

Legende: Maja Volger-Gloor und ihre Turnerinnen haben grosse Ambitionen für das Turnfest in Lausanne. SRF/10vor10

Darum sei Disziplin im Training wichtig, betont Volger-Gloor. Auch, damit man etwas erreichen könne. Etwas erreichen möchte auch der TV Wölflinswil. «Der Ehrgeiz ist auf jeden Fall da, es zuoberst auf das Podest zu schaffen», sagt Lena Böller vom TV Wölflinswil.

Zahlen zum eidgenössischen Turnfest in Lausanne Box aufklappen Box zuklappen Legende: Geturnt wird in Lausanne auch in ungewohnten Disziplinen: Nebst Klassikern wie Gymnastik gibts 2025 auch Steinheben, Indiaca, Hoch-Weit-Sprung und Dodgeball. Keystone / Jean-Christophe Bott Das eidgenössische Turnfest dauert vom 12. bis 22. Juni 2025.

Es findet zum 77. Mal statt.

1372 Vereine nehmen teil.

65'000 Festkarten wurden verkauft: Es zeichnet sich gemäss Organisatoren ein Teilnehmerrekord ab.

5000 freiwillige Helferinnen und Helfer sind im Einsatz.

Geturnt wird in 22 Disziplinen.

Das Festgebiet erstreckt sich vom Stadion Tuilière im Norden über Dorigny im Westen bis zum Place de la Navigation am Seeufer.

Der nächste Gastgeberkanton wird 2031 das Tessin sein.

Beide Vereine – der BTV Aarau und der TV Wölflinswil – sind am 77. eidgenössischen Turnfest in Lausanne mit dabei.