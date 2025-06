Am Donnerstag beginnt in Lausanne das Eidgenössische Turnfest. Für Sportlerinnen und Sportler ist es ein emotionaler Kampf um die vorderen Plätze. Sie treiben damit auch indirekt das Wirtschaftswachstum an.

Millionenbudget und Reingewinn: Das Eidgenössische Turnfest hat ein Budget von 29 Millionen Franken. 35 Prozent stammen aus Festkarten und dem Ticketverkauf für die Show Gymagine, 34 Prozent aus Verkäufen von Getränken und Essen sowie 16 Prozent von Sponsoren und Partnern. Weitere Beträge fliessen über Subventionen und Spenden. Zum Vergleich: Beim letzten Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau betrug das Budget 20 Millionen Franken. Knapp 300'000 Franken blieben als Reingewinn. Das Geld fliesst jeweils zurück in die Kassen der organisierenden Turnvereine.

Freiwilligenarbeit als tragende Säule Box aufklappen Box zuklappen Anlässe wie Turnfeste wären ohne Freiwilligenarbeit nicht möglich, auch ein Grossteil des sportlichen Lebens würde stillstehen. Mehr als 858'000 Freiwillige wenden gemäss Swiss Olympic pro Jahr rund 74 Millionen Arbeitsstunden für den Sport auf. Dazu gehören Ehrenämter als Vereinspräsidentin oder Kassier. Insgesamt gibt es 375'000 Ämter. 94 Prozent gelten als ehrenamtlich. Sechs Prozent davon werden mit über 2000 Franken entschädigt.

Wirtschaftliche Bedeutung von Sportvereinen und -verbänden: Etwa ein Viertel der Bevölkerung ist in einem Sportverein. Es gibt rund 20'000 Sportvereine. Zudem haben die grössten internationalen Verbände wie Fifa, IOC und Uefa ihren Sitz in der Schweiz, was wirtschaftliches Wachstum generiert. Insgesamt schaffen laut Bundesamt für Sport alle Sportvereine und -verbände zusammen 2.2 Milliarden Franken wirtschaftlichen Mehrwert, so hoch war demnach die Brutto-Wertschöpfung im Jahr 2017.

Finanzen und Zukunft der Vereine: Die Schweizer Sportvereine generieren pro Jahr durchschnittlich Einnahmen von 69'000 Franken und Ausgaben von 66'000 Franken. Die Budgets wachsen gemäss Informationen des Bundesamts für Sport jährlich um knapp drei Prozent. Dennoch geht es nicht allen gut. In einer Umfrage 2022 haben 27 Prozent der Verbände Zukunftsängste. 11 Prozent machen sich ernsthafte Sorgen um ihren Fortbestand.

Legende: Das Eidgenössische Turnfest hat eine lange Tradition. Hier ein Bild von 1967 in Bern. Keystone

Turnen als Magnet: Turnfeste gelten generell als Publikumsmagnet. Nebst dem nationalen Turnfest gibt es auch zahlreiche regionale Feste, die für die einzelnen Gemeinden wichtig sind. Diese werden von lokalen Vereinen organisiert, haben dank Sponsoren aber auch namhafte Budgets.

Das wirtschaftliche Potenzial ist erheblich.

Tourismus profitiert: Die Region Lausanne rechnet im Rahmen des 77. Turnfests mit 65'000 Turnerinnen und Turnern sowie 300'000 Zuschauenden. Beim letzten Eidgenössischen Turnfest in Aarau waren die Hotels fast alle ausgebucht – nur noch in Lenzburg und Wildegg hatte es einige freie Zimmer, wie Htr Hotelrevue berichtete. Dieses Jahr rechnen die Organisatoren ebenfalls mit vielen Buchungen, vor allem auch auf Campingplätzen. «Im Hinblick auf den Tourismus ist das wirtschaftliche Potenzial erheblich», sagt Steeve Pasche, Direktor von Lausanne Tourisme. «Auch wenn es momentan schwierig ist, die direkten und insbesondere die indirekten Auswirkungen im Vorfeld der Bundesfeier genau zu beziffern, bietet dieses Ereignis in jedem Fall eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Vielfalt und Attraktivität unseres touristischen Angebots ins Rampenlicht zu stellen.»

Neben Turnen auch noch hoch im Kurs: Turnen zählt bei besonders vielen Sportvereinen zum Angebot. Auch beliebt sind aber Volleyball, Leichtathletik und Fussball. Weitere populäre Sportarten – ausserhalb von Vereinen – sind Wandern, Radfahren und Schwimmen. Und am Eidgenössischen Turnfest werden übrigens nicht nur Turnwettkämpfe ausgetragen, sondern auch Leichtathletik, Faustball und Trampolin.