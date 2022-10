Grünen-Präsident Balthasar Glättli: «Vor drei Jahren hatten wir noch einen Monat vor den Wahlen 2.5 Prozentpunkte weniger, als wir am Schluss an der Urne geholt haben. Die Schlussmobilisierung ist entscheidend. Unsere Hauptaufgabe wird es sein, wieder viele Neuwählende zu mobilisieren. Die Generation, die am meisten unter der Klimakatastrophe zu leiden hat und vielleicht noch gar nie abstimmen oder wählen konnte. Das war einer der Gründe, warum wir vor drei Jahren so grosse Gewinne verzeichnen konnten.»



GLP-Präsident Jürg Grossen: «Die GLP gibt die richtigen Antworten auf die Fragen, die die Leute beschäftigen. Das sind Umwelt- und Klimaschutz, Energie-Versorgungssicherheit und Europa. Das merken immer mehr Leute und geben uns ihr Vertrauen. Als jüngste Fraktion im Bundeshaus haben wir den Vorteil, dass wir alle Fragestellungen ohne Dogmen oder Altlasten beurteilen können. Zudem haben die Wählerinnen und Wähler erkannt, dass Klima- und Umweltschutz am besten mit der Wirtschaft und nicht gegen sie funktioniert.»



FDP-Präsident Thierry Burkart: «Als junges, neues Führungsteam haben wir einen liberalen Aufschwung in der Partei verbreiten können. Wir kommunizieren mit klarer Kante. Als Partei sind wir im vergangenen Jahr sehr geschlossen aufgetreten. Das führt dazu, dass man uns klar wahrnimmt. Viele Menschen haben gesehen, dass die liberalen Grundlagen in diesem Land dazu geführt haben, dass es uns gut geht. Diese liberale Basis wollen wir pflegen und sie nicht durch immer mehr Interventionen und Verbote des Staates zerstören lassen.»