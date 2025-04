Wer den Weg durch den Gotthardtunnel in Richtung Süden wagt, braucht vor allem eines: viel Geduld.

Noch immer stauen sich die Fahrzeuge auf einer Länge von rund acht Kilometern, mit einer Wartezeit von etwa 1 Stunde und 20 Minuten.

Bereits am Vormittag bildete sich vor dem Nordportal ein Rückstau von bis zu 14 Kilometern – das bedeutete über zwei Stunden Wartezeit.

Der Grund für das hohe Verkehrsaufkommen: In mehreren Schweizer Kantonen haben an diesem Wochenende die Frühlingsferien begonnen – unter anderem in Zug, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Waadt und Schaffhausen.

Auch vor dem Gotthard-Südportal zwischen Quinto TI und dem Rastplatz in Airolo TI vermeldete der TCS 2 Kilometer Stau. Der Zeitverlust betrug 20 Minuten.

Kurz vor den Osterferien

Auch in Deutschland stehen viele Menschen in den Startlöchern für die Osterferien: In Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen beginnen die Schulferien am 14. April – viele nutzten bereits das Wochenende für die Anreise in den Süden.

Legende: Auch das schönste Panorama verblasst nach über eineinhalb Stunden Stau beim Gotthard, Wassen, Uri. BRK News

Die Folge: Eine dichte Fahrzeugkolonne vor dem Gotthard-Nordportal – mit entsprechend langen Wartezeiten. Die Polizei sperrte zeitweise die Autobahneinfahrten bei Wassen und Göschenen, um den Verkehr zu regulieren.

Allgemein werde ein höheres Verkehrsaufkommen in den nächsten Tagen erwartet, vor allem am Wochenende und an Ostern. Auf seiner Website empfiehlt der Touring Club Schweiz (TCS) die Alternativroute über die A13 und den San-Bernardino-Tunnel.