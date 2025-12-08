Die Gemeinde Leuk VS hat das SpaceX-Projekt von Elon Musk genehmigt.

Sie hat Einsprachen von Einwohnerinnen und Einwohnern abgewiesen, die damit eine Bodenstation mit 40 Antennen verhindern wollten.

Das Bürgerkomitee kündigte an, beim Staatsrat eine Beschwerde einzulegen, wie das Westschweizer Fernsehen RTS berichtet.

Die Gegner des Projekts führten ökologische Bedenken an wie Stromverbrauch und Lichtverschmutzung. Sie warnten vor gesundheitlichen Risiken wie elektromagnetischer Strahlung. Und sie mahnten die Datenhoheit als Problem an - dass die Daten durch ein Privatunternehmen kontrolliert würden.

Eine der grössten Anlagen in Europa

Starlink ist ein Netzwerk von Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn, das Internetverbindungen an Orten anbietet, die abgelegen sind oder über keine Kommunikationsinfrastruktur verfügen. SpaceX verfügt heute nach eigenen Angaben über mehr als 6750 Satelliten in der Umlaufbahn und gibt an, mehr als 5 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten zu haben.

Legende: Wikimedia commons/Nesti-stuedi

Die 40 etwa 2.5 Meter hohen Kuppelantennen vom Typ LEO (Low Earth Orbit, niedrige Erdumlaufbahn), die in Leuk geplant sind, sollen die Elemente einer künftigen Bodenstation des Satellitennetzwerks Starlink bilden. Es würde sich dabei um eine der grössten Anlagen dieser Art in Europa handeln.

Vorläufige Konzession erteilt

Das Unternehmen von Elon Musk hatte im Frühsommer beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom) einen Antrag auf eine Funklizenz gestellt.

«Am 9. Oktober hat das Bakom Starlink eine Funkversuchskonzession erteilt, die das Unternehmen berechtigt, das Frequenzspektrum zu Test- und Entwicklungszwecken zu nutzen», hiess es dort auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Diese Konzession dient dazu, neue Anlagen, Technologien oder Funkkommunikationssysteme, für die die internationalen Normierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, unter realen Bedingungen zu testen.»

Legende: Starlink-Satelliten unter schützenden Kuppeln in Alaska, USA. X/Starlink

Eine reguläre Konzession könne erst erteilt werden, wenn die frequenzrechtlichen Grundlagen für Gateway-Verbindungen zu Satellitenkonstellationen in der Schweiz und in Europa definiert seien, teilte das Bakom weiter mit. Dies sei bei der Anlage in Leuk noch nicht der Fall.