Müsste man den neuesten Bericht zur Lärmbelastung des neuen Kampfjets auf einen Satz herunterbrechen – er könnte lauten: Alles bleibt, wie es ist.

Bereits Anfang 2022 hat das Verteidigungsdepartement VBS über die Lärmbelastung des F-35 rund um die drei Militärflugplätze Emmen (LU), Meiringen (BE) und Payerne (VD) informiert.

Die Ergebnisse: Der neue Kampfjet ist lauter als der bisherige F/A-18 – beim Start ist er konkret drei Dezibel lauter. Weil aber künftig die Zahl der Starts und Landungen halbiert wird, soll die Lärmbelastung insgesamt nicht grösser werden.

Mehr Lärm in Payerne

Nun, knapp zwei Jahre später, liefert das VBS neue Resultate zur Lärmbelastung – diese basieren auf einem neuen Berechnungsmodell der eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa. Zwar sind sie präziser als jene aus dem Jahr 2022. Letztlich kommen sie aber zu einem ähnlichen Schluss.

«Obwohl ein Einzelereignis für einen Start des F-35 etwas lauter ausfällt, bleibt die Jahresbelastung durch die signifikante Reduktion der Flugbewegungszahlen in etwa auf heutigem Niveau», schreibt das VBS.

In Emmen ändert sich die Lärmbelastung insgesamt nicht, in Meiringen nimmt sie leicht ab und in Payerne leicht zu.

Aktuell informiert das VBS die betroffenen Gemeinden rund um die Militärflugplätze. «Wir versuchen, zu optimieren, wo es möglich ist, etwa mit dem Einbau von Schallschutzfenstern», sagt Bruno Locher, Chef Raum und Umwelt VBS, gegenüber Radio SRF. «Aber wenn jemand den Flugplatz und den Kampfjet nicht will, können wir nichts ausrichten.»

Das eigene Wort nicht mehr verstehen

Widerstand gegen den neuen Kampfjet gibt es an mehreren Orten. Zum Beispiel von der Interessensgemeinschaft für weniger Fluglärm in der Alpenregion (IGF Alpenregion), die sich seit Jahrzehnten gegen den Fluglärm wehrt. Vorstandsmitglied Samuel Hunziker sagt: «Viele haben Angst vor dem, was mit dem F-35 auf uns zukommt.» Eine konkrete Befürchtung sei, dass man beim Startlärm das eigene Wort nicht mehr verstünde.

Die Berechnungen des VBS basieren nicht auf dem effektiven Lärmdruck – sie sind rein theoretisch.

Hunziker zweifelt nicht an der Korrektheit der VBS-Daten. «Aber die Berechnungen des VBS basieren auf einem theoretischen Durchschnittswert und nicht auf einem effektiven Lärmwert, auf dem Einzelereignis.» Lärmmesswerte aus den USA zeigten, dass der F-35 «massiv lauter» sei als sein Vorgänger.

Legende: Der Militärflugplatz Meiringen im Berner Oberland ist umgeben von Alpengipfeln; das hat einen Einfluss auf die Lärmbelastung. Keystone/Urs Flüeler

Die Forderung der IGF: «Der F-35 ist nicht konzipiert für ein enges Bergtal. Darum werden wir mit rechtlichen Mitteln dagegen kämpfen.»

Klare Forderung: mehr Jobs

Auch in Payerne regt sich Widerstand. Nicolas Kilchoer, Oberamtmann des Broyebezirks, sagt: «Für uns ist der zusätzliche Lärm inakzeptabel.» Er fordert, dass die Zahl der jährlichen Flugbewegungen reduziert wird. «Es müssen noch weniger sein als die angekündigten 4200.»

Ausserdem fordert er – als Ausgleich für den Lärm –, dass der ganze Unterhalt des F-35 in Payerne gemacht wird, damit es mehr Jobs gibt.