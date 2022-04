Laut den Berechnungen der SES könnte die Schweiz bis zu Dreiviertel der benötigten Energie selbst produzieren. Das würde heissen, dass der Energieunabhängigkeitstag sich bis in den Oktober hinein verschieben könnte. Das wäre beträchtlich und würde heissen, dass man einen temporären Ausfall zumindest von gewissen Energiequellen hierzulande gut verkraften könnte, sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.

Die Schweizer Energiepolitik gehe zwar mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien sowieso langsam in diese Richtung. Das zeigten die Zahlen, so Ammann. «Aber es passiert halt alles recht langsam. Um wirklich schneller unabhängiger zu werden, müsste die Schweiz voll umrüsten auf Wärmepumpen bei den Heizungen, auf Elektroautos in der Mobilität. Aber man müsste halt vorläufig zumindest auch weniger fliegen und grundsätzlich sparsamer umgehen mit Energie.»