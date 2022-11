So entwickeln sich die Strompreise in der Schweiz

Der Strompreis wird gemäss Berechnungen der Elektrizitätskommission (Elcom) im nächsten Jahr um durchschnittlich 27 Prozent ansteigen. Doch wie stark steigt der Strompreis in Ihrer Gemeinde? Die Übersicht über die Strompreisentwicklung in der Schweiz gibt's hier.

Und weil mit den Strompreisen 2023 noch nicht alle Fragen geklärt sind, gibt es am Energie-Tag von SRF noch mehr Informationen und Einschätzungen – online im Wissens-Chat, auf Social Media, am Radio und im Fernsehen.

Fragen und Antworten zu Energie-Themen

Was sind die Gründe für eine drohende Energiekrise? Kann sich die Schweiz selbst mit Strom versorgen? Was kann ich konkret tun, um Zuhause Energie zu sparen? Wie entwickeln sich die Gaspreise in der Schweiz? Was auch immer zum Thema Energie gerade beschäftigt: Im Chat können Sie Expertinnen und Experten Ihre brennendsten Fragen stellen.

Wissens-Chat Box aufklappen Box zuklappen Bis 23.30 Uhr können Sie hier Ihre Fragen stellen. Die Fragen und Antworten sind auch nach Chat-Ende zum Nachlesen verfügbar.

Energiespar-Tipps teilen und diskutieren

Mit dem Hashtag #SRFThemaEnergie können Userinnen und User auf den Sozialen Medien ihre Energiespar-Tipps teilen.

Wäsche an der Luft und nicht im Tumbler trocknen

Solarzellen, Wasserstoff und Co.: Einblicke in die Welt der Energie

In einem grossen TV-Themenabend auf SRF 1 greift Cornelia Boesch unterschiedliche Fragen rund um das Thema Energie auf. Zum Beispiel: Wie lassen sich Solarzellen auf dem eigenen Dach installieren oder wie kann die Energieeffizienz von Gebäuden gesteigert werden?

Aussenreporterinnen und -reporter berichten zudem von mehreren Standorten:

Neues Wasserstoff-Kraftwerk in St. Gallen

Zweitgrösste Kehrrichtverwertungsanlage der Schweiz

Energieabhängiges Depot des Landesmuseums

Was bringen innovative Energie-Trends?

Barbara Lüthi diskutiert mit ihren Gästen spannende, innovative Energie-Trends: Was bringen sie? Wie beeinflussen sie die Energiewende und die Perspektive auf den kommenden Winter?