Kunst, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis konfisziert wurde, wird gemeinhin als Raubkunst bezeichnet. Das wird auch so in den Washingtoner Richtlinien festgehalten. Diese Richtlinien, in denen 43 Staaten und die Schweiz 1998 den Umgang mit Raubkunst festgelegt haben, gelten international als best practice im Umgang mit Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Von Fluchtkunst spricht man, wenn jüdische Sammler ihre Kunst unter Druck verkauften – zum Beispiel um ihre Flucht zu finanzieren – oder ins Exil brachten. Ob eine solche Unterscheidung zwischen Flucht- und Raubkunst sinnvoll ist, ist unter Wissenschaftlern umstritten. Klar ist: Wird auch Fluchtkunst wie Raubkunst behandelt, führt das für viel mehr Werke zu Rückgabeansprüchen.

Das Bundesamt für Kultur geht davon aus, dass jeder Einzelfall einer umfassenden Prüfung bedarf. Massgebend sei, ob ein Handwechsel zwischen 1933 und 1945 die gleiche Wirkung wie eine Konfiskation hatte. Dann müsse auch Fluchtkunst wie Raubkunst behandelt werden.