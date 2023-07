Entscheid in Bellinzona

Das Bundesstrafgericht hat drei Klimaaktivisten vom Vorwurf der Aufforderung zur Verletzung militärischer Dienstpflichten freigesprochen

Die Westschweizer riefen im Internet dazu auf, keinen Militärdienst zu leisten oder die Ersatzabgabe nicht zu bezahlen.

Die Kosten des Verfahrens in der Höhe von 11'500 Franken werden dem Bund auferlegt.

Dies geht aus dem veröffentlichten Dispositiv der Strafkammer des Bundesstrafgerichts hervor. Zudem werden den drei Angeklagten ihre im Rahmen des Verfahrens getätigten Ausgaben von über 38'000 Franken vergütet.

Die Bundesanwaltschaft hatte die heute zwischen 22 und 33 Jahre alten Männer im Dezember 2022 mit Strafbefehlen zu bedingten Geldstrafen von 50 beziehungsweise 60 Tagessätzen verurteilt.

Legende: Das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Keystone

Zudem wurden ihnen Bussen zwischen 300 und 500 Franken auferlegt. Weil sie dagegen Beschwerde einlegten, wurden die Fälle an die Strafkammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona weitergeleitet. Die Hauptverhandlung fand im Mai statt.

Verurteilung im Kanton Waadt

Die Angeklagten veröffentlichten im Mai 2020 auf der Internetseite der Vereinigung Klimastreik einen Artikel mit dem Titel «Ich boykottiere die Armee».

Darin riefen sie dazu auf, aus ethischen und moralischen Gründen sowie aus ökologischer und sozialer Verantwortung einem Aufgebot zum Militärdienst nicht zu folgen und keine Wehrpflichtersatzabgabe zu leisten. Diesen Aufruf veröffentlichten sie auch auf dem Nachrichtendienst Telegram.

Einer der Angeklagten wurde vom Kantonsgericht Waadt im Zusammenhang mit der Beteiligung an vier Klimaaktionen in Lausanne in den Jahren 2019 und 2020 zu einer Geldstrafe von 125 Tagessätzen und einer Busse von 1000 Franken verurteilt. Dieser Entscheid ist rechtskräftig.

Das Urteil der Strafkammer ist noch nicht rechtskräftig und kann an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts weitergezogen werden.