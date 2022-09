Legende: Der Klimastreik in Zürich. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Bei einem weiteren globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future sind am Freitag auch in sieben Schweizer Städten insgesamt mehrere tausend Menschen auf die Strassen gegangen.



In Zürich sprachen die Organisatoren von 5000 Protestierenden, in Basel nahmen gegen 400 Menschen an einer Kundgebung teil, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Auch in Bern und Baden gab es Proteste.

Sie protestierten gegen Öl- und Gaskraftwerke und forderten eine soziale Krisenpolitik.