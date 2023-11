Legende: Ein Beratungsgespräch im Bundesasylzentrum in Embrach, Zürich. KEYSTONE/Christian Beutler

2012 waren bereits 48-Stunden-Verfahren für einige Länder eingeführt worden. Schrittweise wurden diese auf weitere Länder ausgedehnt. Damals zeigte das schnellere Verfahren offenbar Wirkung: Bestimmte Gesuchszahlen nahmen ab. Entsprechend waren die Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes nicht mehr überbelegt.

Seit der Neustrukturierung des Asylbereichs, die mit dem Asylgesetz 2019 in Kraft trat, wird die Mehrheit der Asylgesuche generell in «raschen» Verfahren behandelt, wobei die Betroffenen maximal 140 Tage in Zentren des Bundes untergebracht werden.