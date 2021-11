Legende: Keystone

Die Migros ist in der Medienmitteilung zum aktuellen Entscheid nicht direkt auf die Gründe eingegangen, wieso das Alkoholverbot fallen soll. Sie hebt aber hervor, dass der Entscheid basisdemokratisch gefallen sei.



Die Migros gibt es schon seit 1925. Gegründet hat sie Gottlieb Duttweiler – Übernahme Dutti. Duttweiler war nicht nur Unternehmer, sondern auch Politiker. Und er liess einige seiner Grundsätze in seine Firma fliessen, unter anderem beim Alkohol.



In den Statuten der Migros steht: Es gehöre zu den Migros-Werten, dass sie die Gesundheit der Bevölkerung fördere. Darum gab es bisher auch keinen Alkohol oder Tabak in den Supermarktregalen. Alkohol zerstöre die Gesundheit und führe zu einer Abnahme der Ehre und Lebensfreude, schrieb der Migros-Gründer 1928.

Später äussert er sich pragmatischer. In einem Interview in den 1950er-Jahren sagte Duttweiler, dass er den Alkoholverkauf gar keine so abwegige Idee finde. Er sei nahezu gesteinigt worden, als er die Idee aufbrachte, in der Migros einheimischen Wein anzubieten.