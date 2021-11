Eine Mehrheit der Migros-Delegierten hat sich heute an einer Versammlung für eine Statutenänderung ausgesprochen.

Damit soll der Verkauf von Alkohol in der Migros möglich werden.

Bis zur Umsetzung dauert es allerdings noch etwas, als Nächstes nehmen sich die regionalen Genossenschaften dieser Frage an.

02:42 Video Aus dem Archiv: Migros entscheidet über Verkauf von Alkohol Aus Tagesschau vom 05.11.2021. abspielen

Alkohol in der Migros – lange undenkbar. Aber es war nicht der Gründer Gottlieb Duttweiler, der sich dagegen wehrte. Im Gegenteil – er selber wollte Wein verkaufen, wie er in einem Interview in den 1950er Jahren verriet: «Ich habe selbst einmal vorgeschlagen, ob wir nicht einheimischen Wein als Aktion führen wollen – zur Förderung des Konsums. Da bin ich nahezu gesteinigt worden», so Duttweiler damals.

Zurückgepfiffen hatten ihn damals die Delegierten der Migros. Sie wollten keine alkoholischen Getränke.

Heute nun – über ein halbes Jahrhundert später – war eine deutliche Mehrheit der Delegierten für den Alkoholverkauf: Mit 85 zu 22 Stimmen haben sie einer Statutenänderung zugestimmt – der Verkauf von Alkohol soll grundsätzlich möglich sein.

Nun ist es an den zehn regionalen Migros-Genossenschaften zu entscheiden, wie Mediensprecher Marcel Schlatter sagt: «Man möchte diese Frage nun klären und gibt deswegen den Genossenschaften die Möglichkeit, zu diskutieren und am Ende auch über die Frage, ob wir in unseren Läden Alkohol verkaufen wollen oder nicht, zu entscheiden.»

Und weil der Entscheid letztlich Sache der einzelnen Regionen ist, könnte das Resultat auch unterschiedlich ausfallen: So, dass in gewissen Migros-Filialen Bier und Wein erhältlich sein wird, in anderen aber nicht:

«Es ist so, die Genossenschafter haben am Schluss die Möglichkeit, über diese Frage zu entscheiden. Und das sind halt eben die Genossenschafter der einzelnen (regionalen) Genossenschaften. Wir haben zehn Stück davon. Deshalb ist es eben am Schluss theoretisch möglich, dass das Resultat unterschiedlich sein könnte.»

Audio Alkohol-Verkauf in der Migros soll möglich werden 03:21 min, aus Echo der Zeit vom 06.11.2021. abspielen. Laufzeit 03:21 Minuten.

Alkohol frühstens 2024 in den Regalen

Die Abstimmungen dazu sollen voraussichtlich Anfang Juni 2022 stattfinden. Und wenn sich auch 2/3 der Genossenschafterinnen und Genossenschafter für den Alkoholverkauf aussprechen, erst dann kommen die Flaschen auch tatsächlich in die Regale der Filialen. 2023 könnte es soweit sein.

Allerdings wäre das kein Novum für die Migros: Die Tochterunternehmen Denner und Migrol-Tankstellen verkaufen schon seit langem alkoholische Getränke – gleiches gilt auch für den eigenen Internet-Shop.

Vielleicht wird ja in 50 Jahren als allerletztes der Weinverkauf eingeführt.

Alkohol in den Migros-Filialen hingegen, ist eine Frage, die seit Jahrzehnten hitzig diskutiert wird. Und stets wird auch argumentiert, dass es nicht im Geiste des Gründers sei. Gottlieb Duttweiler selber hätte wohl aber kaum ein Problem.

Der Alkohol hatte zwar für ihn keine Priorität – aber er wehrte sich auch nicht dagegen, wie das Interview aus dem Migros-Archiv zeigt: «Ich habe ja eine so schöne Fantasie, dass ich immer neue Geschäfte bringen kann, das muss nicht der Wein sein. Vielleicht wird ja in 50 Jahren als allerletztes dann der Weinverkauf eingeführt.»

Vielleicht in 50 Jahren einmal sei es so weit, mutmasste Gottlieb Duttweiler in den 1950er Jahren. Stand jetzt, wären es gar 70 Jahre bis die Migros effektiv Alkohol verkauft. Sofern es so weit kommt.

