Zur Bedeutung des Berichts sagt Bundeshauskorrespondentin Larissa Rhyn: «Grundsätzlich bestätigt er noch einmal, dass der Bundesrat beim bilateralen Weg bleiben will. Das ist wenig überraschend. Allerdings gibt er Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker im Parlament jetzt erstmals offiziell Stellung zu seiner Europa-Strategie zu nehmen. Entsprechende Forderungen kamen immer wieder aus dem Parlament gegeben, und diesen wird jetzt Rechnung getragen. Aber: Die Euro-Turbos unter den Parlamentariern hätten sich erhofft, dass der Bericht konkreter aufzeigt, wo noch Differenzen zwischen Bern und Brüssel bestehen.»

Im Bericht geht es auch um die Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Offenbar ist Brüssel bereit, sich auf die Schweiz zu zubewegen. Rhyn weist allerdings darauf hin, dass die EU den europäischen Gerichtshof natürlich nicht per se aufgebe. «Sie wäre bereit, bei der Personenfreizügigkeit gewisse Ausnahmen festzulegen. Das ist interessant, weil sich ja nicht nur bürgerliche Kreise gegen die sogenannt fremden Richter wehren, sondern auch die Gewerkschaften. Und zwar dann, wenn es um den Lohnschutz geht. Könnte der Bundesrat beispielsweise ausschliessen, dass ein EU-Gericht gegen die Schweizer Kautionsregeln vorgeht, wären die Gewerkschaften wohl auch eher bereit, ihrerseits Anpassungen zu akzeptieren. Nur: Zu welchen Ausnahmen die EU bereit wäre, wird im Bericht nicht klar. Und das wäre entscheidend zu wissen.» Geklärt werden die offenen Fragen laut Rhyn folgendermassen: «Der Bundesrat erwartet beim Lohnschutz und der Zuwanderung verbindliche Zusicherungen der EU.» Vorher wolle er nicht entscheiden, ob wieder verhandelt werde. «In Bern heisst es, es solle mindestens eine weitere Sondierungsrunde geben – und diese dürfte wohl frühestens im Januar stattfinden», so die Bundeshauskorrespondentin. Damit sei vorerst auch kein Besuch von Aussenminister Cassis in Brüssel zu erwarten.