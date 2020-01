Willy Benz ist seit 1997 Professor am Physikalischen Institut der Universität Bern, das er seit 2002 leitet. Er war bzw. ist in verschiedenen wissenschaftlichen Beratungsgremien tätig, u.a. als Vorsitzender des Science and Technology Committee der Europäischen Südsternwarte ESO (2009-2011), seit 2008 als Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Weltraumfragen EKWF und seit 2010 als Vorsitzender des Space Science Advisory Comittee der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Sein Institut an der Uni Bern ist massgeblich an der Cheops-Mission beteiligt.