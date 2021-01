Der Stoffwechselexperte Philipp Schütz ist Präsident der eidgenössischen Ernährungskommission EEK. Im Gespräch mit Daniela Lager nimmt er im «Puls»-Studio Stellung zu den neuen Erkenntnissen rund um Vitamin D und zur Frage, ob Vitamin D einen positiven Effekt auf Covid-Infektionen hat.

SRF: «Puls» wollte vom BLV wissen, warum man allen Erkenntnissen zum Trotz an den Empfehlungen festhält und wurde an die EEK verwiesen, deren Präsident Sie seit April 2020 sind. Gehen Sie jetzt bei den Empfehlungen für die Vitamin-D-Prophylaxe über die Bücher?

Philip Schütz: Das ist richtig, wir müssen über die Bücher. Wie immer, wenn neue Studien herauskommen und neue Evidenz auftaucht. Das Ziel der Vitamin-D-Strategie ist es, bei der vulnerablen Bevölkerung keine Menschen mit Vitamin-D-Mangel zu haben. Die Do-Health Studie hat hingegen mehr untersucht, ob höhere Vitamin-D-Dosen in einer relativ gesunden Bevölkerung noch mehr bringen. Ich glaube, da hat man gesehen, dass mehr nicht mehr bringt.

Die Studie zeigt aber doch, dass die Mehrheit der Leute, die aufgrund der Bundesamts-Empfehlungen Vitamin D schlucken, gar nichts davon haben – ausser Kosten.

Wichtig ist immer, mit was wir vergleichen.

Es hat ja Kontrollgruppen gegeben.

Ja. Aber die Kontrollgruppe hat einen relativ hohen Vitamin-D-Spiegel gehabt. Da gab es nur ganz wenige Leute mit einem Mangel. Schaut man die Schweizer Bevölkerung an – gerade die ältere – sieht man eben, dass ein hoher Anteil gerade in den Wintermonaten nicht genug sonnenexponiert ist und eine relevante Menge von Menschen einen Mangel hat. Und das ist eigentlich das Ziel der Strategie, das beheben zu können.

Die Do-Health Studie nimmt für sich in Anspruch, repräsentative Gruppen ausgewählt zu haben. In welchem Zeitrahmen werden Sie denn mal sagen, wie es weitergeht mit dem Vitamin D?

Die Studie ist relativ neu. Wir haben auch noch nicht all die Subgruppen und alles genau gesehen. In der EEK werden wir jetzt sicher erst einmal diese Daten prüfen und kritisch hinterfragen. Ich denke, innerhalb der nächsten drei Monate wird man sich überlegen, ob es eine Anpassung braucht oder nicht.

Verfechter der Vitamin-D-Prophylaxe sagen, man decke mit dieser Empfehlung für alle auch unbekannte Risiken ab, also Leute, die gar nicht wissen, dass sie einen Mangel haben. Man schiesst also quasi mit Kanonen auf Spatzen, in der Hoffnung, man erwische ein paar mehr, die einen Mangel haben…

Das ist bei jeder Gesundheitsempfehlung so. Von der Empfehlung, nicht zu viel Salz zu konsumieren, profitiert auch nicht jeder in der Schweiz.

Das kostet einen aber wenigsten nichts. Bei der regelmässigen Einnahme von Vitamin D kommt mit der Zeit aber ein ganz schönes Sümmchen zusammen.

Vergleicht man sonstige Medikamentenpreise mit den rund 10 Rappen pro Tag für Vitamin D, sind wir in einem Bereich, wo die Kosten sehr tief sind. Auf der anderen Seite: Wenn wir Knochenbrüche und osteoporotische Frakturen verhindern können, haben wir eine unglaublich kostentreibende Erkrankung verhindert. Da müsste man schon genau über die Bücher, ob das nicht eine kostensenkende Massnahme ist.

Nun ist Vitamin D plötzlich auch als Abwehr gegen eine Coronainfektion ins Gespräch gekommen. Das meint Sven Streit, der Spezialist in der Covid-19-Taskforce des Bundes dazu.

«Es gibt viele Studien und Versuche, um zu zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt, einen Schutz mit Vitamin D vor Covid. Das Problem ist, dass es für die Studienresultate auch andere Erklärungen geben kann. So hat man zum Beispiel geschaut, ob es in Ländern mit einem hohen Vitamin-D-Spiegel weniger Covid-Infektionen gibt. Gleichzeitig beobachten wir von der Taskforce mit einiger Sorge, dass Länder wie zum Beispiel Grossbritannien, wo man Vitamin D gratis an ältere Leute abgegeben hat, eine hohe Sterblichkeit zeigen. Im Moment gibt es viele Studien über Vitamin D und Covid-19, und keine gibt den harten Beweis, dass es nützt, dies so einzusetzen.»

Herr Schütz: Die Taskforce sagt, «noch zu wenig Evidenz für eine klare Aussage». Sehen Sie das auch so?

Absolut richtig. Es fehlt die grosse Studie mit zehntausend Patienten, die beweist, dass Vitamin D tatsächlich die Covid-Veläufe weniger schlimm macht. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Patienten mit Covid, die einen Vitamin-D-Mangel haben, sehr schwere Verläufe machen. Dass sie besonders gefährdet sind.

Aber wir haben gerade gehört, dass es in Grossbritannien, wo grosszügig Vitamin D an ältere Menschen abgegeben wird, gar nichts gebracht hat. Dort haben sie sehr viel Tote mit hohem Vitamin-D-Spiegel.

Da spielen noch viele weitere Faktoren mit, zum Beispiel hat man in Grossbritannien ganz ein anderes Gesundheitssystem.

Es braucht also eine saubere Studie, um die Frage zu klären.

Genau. In den USA läuft aktuell eine sehr grosse Studie, wo wir in drei bis sechs Monaten vielleicht Resultate haben. Die Frage ist: Was machen wir bis dann? Wenn jemand Vitamin D einnimmt und daran glaubt, würde ich ihm das sicher nicht ausreden. Ich würde es auch nicht aktiv empfehlen. Und sicher darf man nicht das Gefühl haben, mit der Vitamin-Einnahme vor Covid geschützt zu sein.

Stichwort «empfehlen»: Können Sie abschliessend doch noch etwas genauer sagen, wann mit die neuen Empfehlungen Ihrer Kommission an das BLV gehen?

Wir werden das sicher in den nächsten drei Monaten machen. Es gibt auch noch neuere Studiendaten zu Covid, die wir aktuell ebenfalls prüfen. Da wird es dann auch ein Statement geben.