Der 43-jährige Pierre Maudet hat eine steile politische Karriere hinter sich, die nun jäh endet. Er galt jahrelang als politisches Wunderkind und Hoffnungsträger des Freisinns in der Romandie.

Bereits als 21-Jähriger wurde er als Vertreter der FDP in das Genfer Stadtparlament gewählt. Von 2003 bis 2007 war er Präsident der FDP der Stadt Genf und danach der Kantonalpartei. Im Alter von nur 29 Jahren gelang ihm 2012 die Wahl in die Kantonsregierung. 2017 unterlag Maudet dem damaligen Tessiner Parteikollegen Ignazio Cassis bei der Bundesratswahl zur Nachfolge von Didier Burkhalter.

Im Mai 2018 erscheint ein erster kritischer Artikel über seine Reise nach Abu Dhabi, einen Monat später verurteilt das Kantonsparlament in einer Resolution die Annahme des luxuriösen Geschenks. Im September des gleichen Jahres wird er von seinen Regierungskollegen seiner Aufgaben entbunden, er gibt provisorisch das Staatsratspräsidium ab. Kurz darauf wird ihm seine Immunität entzogen. Im Juli 2020 wird er aus der FDP Genf ausgeschlossen. Im Oktober kündigt Maudet seinen Rücktritt aus dem Staatsrat an, um als sein eigener Nachfolger zu kandidieren. Am 22. Februar 2021 wird er wegen Vorteilsnahme im Zusammenhang mit seiner Reise nach Abu Dhabi verurteilt. Nach dem 1. Wahlgang am 7. März, unterliegt Maudet jetzt auch im 2. Wahlgang der Ersatzwahlen für den Staatsrat der Grünen Fabienne Fischer.